magazin
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια
Νο1 22 Ιανουαρίου 2026 | 13:45

Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια, ο pop star Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να καταρρίψει ένα από τα πολλά ρεκόρ των Beatles - και να γίνει ο πρώτος μουσικός με 16 άλμπουμ στην κορυφή των UK Charts.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Spotlight

Το ημερολόγιο έγραφε 19 Νοεμβρίου 2000 όταν το άλμπουμ 1 των Beatles έβγαινε στα δισκοπωλεία. Μια εβδομάδα αργότερα έγραφε ιστορία, καθώς τα Σκαθάρια «έβλεπαν» το 15ο άλμπουμ τους να πιάνει κορυφή στα UK Charts.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη All Things Music (@allthingsmusiccc)

Τι κι αν είχαν περάσει τρεις δεκαετίας από τη διάλυση του κορυφαίου βρετανικού συγκροτήματος; Αυτό το επίτευγμα έδειχνε για μια ακόμη φορά ότι οι Beatles ήταν ένα από τα πιο διαχρονικά γκρουπ όλων των εποχών.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια πολλά συγκροτήματα και καλλιτέχνες έκαναν την εμφάνισή τους, χιλιάδες άλμπουμ κυκλοφόρησαν, ωστόσο το ρεκόρ έμενε ακατάρριπτο. Τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς κυκλοφόρησε το soundtrack του Better Man και τους έπιασε στην κορυφή των UK Charts.

Και τώρα είναι έτοιμος να απολαύσει τη… μοναξιά του: την περασμένη εβδομάδα ο 51χρονος pop star κυκλοφόρησε το Britpop και σύμφωνα με την Official Charts Company, έως την Παρασκευή το άλμπουμ θα βρίσκεται στην κορυφή των charts – πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει ο μουσικός με 16 δίσκους στο Νο1.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αρχικά σχεδίαζε να κυκλοφορήσει το Britpop τον περασμένο Οκτώβριο – ωστόσο ο ερχομός του The Life Of A Showgirl της Τέιλορ Σουίφτ τον έκανε να αλλάξει τον πλάνο του. Άλλωστε δύσκολα νικάει κανείς σε πωλήσεις την 36χρονη superstar.

Τελικά στις 16 Ιανουαρίου, ο Γουίλιαμς έκανε την κίνησή του, με το Britpop να είναι το πρώτο του στούντιο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια σιωπής – και όπως φαίνεται αυτό που θα καταρρίψει ένα ρεκόρ που έμενε «ζωντανό» εδώ και 25 χρόνια.

Για την ιστορία, πίσω από τους Beatles και τον Ρόμπι Γουίλιαμς στη λίστα με τα περισσότερα Νο1 στα UK Charts, βρίσκονται οι Rollins Stones και η Σουίφτ με 14 άλμπουμ, ο Έλβις Πρίσλεϊ με 13, η Μαντόνα και ο Μπρους Σπρίνγκστιν με 12, ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Έμινεμ, η Κάιλι Μινόγκ, ο Ρομπ Στιούαρτ και οι U2 με 11, και κλείνουν οι ABBA, ο Έλτον Τζον, οι Coldplay, ο Μάικλ Τζάκσον και οι Queen με 10.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Χρέος: Τα ευρωπαϊκά Κράτη γυρίζουν στα δάνεια μικρής διάρκειας 

Χρέος: Τα ευρωπαϊκά Κράτη γυρίζουν στα δάνεια μικρής διάρκειας 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Έντερο: Πώς η αθόρυβη γήρανση «ανοίγει» τον δρόμο για καρκίνο

Economy
Δημόσιο Χρέος: Στα 367,8 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025

Δημόσιο Χρέος: Στα 367,8 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2025

inWellness
inTown
Stream magazin
Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»
The Good Life 21.01.26

Υπό 24ωρη ιατρική φροντίδα ο Φιλ Κόλινς – «Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά, πήγε»

Λίγο πριν την επέτειο των 75ων γενεθλίων του, ο εμβληματικός μουσικός Φιλ Κόλινς περιγράφει μια καθημερινότητα γεμάτη περιορισμούς, δυσκολίες αλλά και μια σπουδαία προσωπική νίκη απέναντι στις εξαρτήσεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;
«Earworm effect» 20.01.26

Νέο άλμπουμ, παλιοί λογαριασμοί και ένα μεγάλο ερώτημα: Τι σκεφτόμαστε σήμερα όταν ακούμε τον Morrissey;

Αν απομονώσει κανείς τη μουσική από την εικόνα, εξακολουθεί ο Morrissey να γράφει τραγούδια που μένουν ή ο μύθος ζει πλέον μόνο από το παρελθόν του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Βιετνάμ-Χιλή 18.01.26

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ
Εncore-Εncore-Εncore 18.01.26

Το τελευταίο riff των Megadeth – Μια «εξομολόγηση» του Ντέιβ Μαστέιν μετά από 40 χρόνια μέταλ

Ύστερα από 40 χρόνια thrash metal, οι Megadeth ρίχνουν αυλαία. Ο Ντέιβ Μαστέιν εξηγεί γιατί το επόμενο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο και μιλά για την υγεία και την ανάγκη να φύγει με τους δικούς του όρους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» – Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now
Νοσταλγία 16.01.26

«Είχαμε μια διαφωνία που εξελίχθηκε σε προσωπικές προσβολές» - Πώς οι Thompson Twins έγραψαν στα 80s το τρυφερό Hold Me Now

«Όταν μπήκα στους Τhomson Twins, είχαμε μόνο η μία την άλλη, οπότε το παλέψαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Ήμουν γυναίκα μουσικός σε μια εποχή που δεν υπήρχαν πολλές και ο Joe ήταν μαύρος, οπότε περάσαμε δύσκολες στιγμές» θυμάται η Alannah Currie.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Το βίντεο της χρονιάς έφτιαξε ο Πανιώνιος και δείχνει τον δρόμο σε ομάδες, αθλητές και γονείς (vid)

Ο Πανιώνιος δημιούργησε ένα υπέροχο βίντεο και μέσα σε δύο λεπτά στέλνει το μήνυμα για το πώς πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός και πώς οι γονείς πρέπει να στέκονται δίπλα στα παιδιά που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα γήπεδα.

Σύνταξη
Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;
Έλον Μασκ 22.01.26

Συναίνεση και πορνογραφία: Τι μαθαίνουμε (ξανά) από το σκάνδαλο Grok;

Η μαζική παραγωγή ψεύτικων γυμνών εικόνων μέσω του Grok πάει κόντρα στις διακηρύξεις του Έλον Μασκ για πάταξη της παιδικής πορνογραφίας. Το σκάνδαλο επαναφέρει κρίσιμα ερωτήματα για τη συναίνεση και τα όρια της ΑΙ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κακοκαιρία: Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους – Σύσκεψη στις 15:00
Φονική κακοκαιρία 22.01.26

Κυβερνητικό κλιμάκιο την Παρασκευή στους πληγέντες δήμους - Σύσκεψη στις 15:00

Σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη παρουσία και των δημάρχων Γλυφάδας και Ωρωπού για τη διαχείριση των επιπτώσεων από την κακοκαιρία

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω
«Διαχείριση εντυπώσεων» 22.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω

«Όταν το 112 μετατρέπεται σε υποκατάστατο έργων, συντήρησης και θεσμικού συντονισμού, τότε λειτουργεί ως άλλοθι», σημειώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα
Κόσμος 22.01.26

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στο Νταβός σε λιγότερο από μία ώρα

Ο Τραμπ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία είναι κοντά στο να ολοκληρωθούν - Το απόγευμα αμερικανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τον Πούτιν

Σύνταξη
Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο
Κοινωνική πολιτική 22.01.26

Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε περιφερειακό Δήμο

Με απόφαση του Δήμου Λεβαδέων, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού απαλλάσσονται από την πληρωμή δημοτικών τελών, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση της δημοτικής Αρχής.

Σύνταξη
Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου ο Τσιτσιπάς: «Ήταν άψογος στα κρίσιμα σημεία»
Τένις 22.01.26

Παραδέχθηκε την ανωτερότητα του αντιπάλου ο Τσιτσιπάς: «Ήταν άψογος στα κρίσιμα σημεία»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε από τον Τόμας Μάχατς στον δεύτερο γύρο του Australian Open και μετά τον αποκλεισμό του δήλωσε απογοητευμένος από την πορεία του, ενώ παραδέχθηκε και την ανωτερότητα του Τσέχου.

Σύνταξη
Εξεταστική – ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατάθεση για 13 χρόνια πριν – «Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα»
ΠΑΣΟΚ 22.01.26

«Καμία σχέση με τη συντονισμένη απάτη που βλέπουμε σήμερα» - Κατάθεση στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ για 13 χρόνια πριν

Κατά την κατάθεση του ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Αποστολάκος, δεν είχε τη γνώση να απαντήσει σε αρκετά κρίσιμα ερωτήματα, καθώς ήταν πρόεδρος 13 χρόνια πριν

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»
Fizz 22.01.26

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Σκέφτηκα να αποσύρω τη μήνυση κατά του Γιώργου Μαζωνάκη»

Ο Στέφανος Παπαδόπουλος πήρε προθεσμία προκειμένου να καταθέσει το υπόμνημα με τις διευκρινίσεις που ζητά ο εισαγγελέας γύρω από τη μήνυση που κατέθεσε εναντίον του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύνταξη
Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού στο Παράλιο Άστρος
Φόρος τιμής 22.01.26

Ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου για τον θάνατο του λιμενικού στο Παράλιο Άστρος

Κατόπιν πρότασης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Μανώλη Σκαντζού, προτάθηκε η έκδοση ψηφίσματος ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη του εκλιπόντος.

Σύνταξη
Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας
Οικονομική ενίσχυση 22.01.26

Έκτακτη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο Γλυφάδας

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον Δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας

Σύνταξη
Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα
«Η θλίψη είναι τεράστια» 22.01.26

Πώς έγινε η τραγωδία στο Άστρος – Πατέρας ενός 9χρονου παιδιού ο λιμενικός που παρασύρθηκε από τα κύματα

Βαθύ πένθος έχει προκαλέσει στην οικογένεια του Λιμενικού Σώματος και στους κατοίκους του Παραλίου Άστρους Κυνουρίας ο θάνατος του 53χρονου λιμενικού

Σύνταξη
Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία
Κακοκαιρία 22.01.26

Βίντεο από τις προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα – Συγκλονιστική μαρτυρία

Στο βίντεο φαίνονται γείτονες της γυναίκας που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα να προσπαθούν με ό,τι μέσα έχουν να την απεγκλωβίσουν - «Το κεφάλι της ήταν κάτω από το αυτοκίνητο, είχε πιαστεί η μπλούζα της», λέει μάρτυρας

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο