Ποιοι Beatles; Ο Ρόμπι Γουίλιαμς είναι έτοιμος να σπάσει το ρεκόρ των Σκαθαριών που κρατάει 25 χρόνια

Το ημερολόγιο έγραφε 19 Νοεμβρίου 2000 όταν το άλμπουμ 1 των Beatles έβγαινε στα δισκοπωλεία. Μια εβδομάδα αργότερα έγραφε ιστορία, καθώς τα Σκαθάρια «έβλεπαν» το 15ο άλμπουμ τους να πιάνει κορυφή στα UK Charts.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη All Things Music (@allthingsmusiccc)

Τι κι αν είχαν περάσει τρεις δεκαετίας από τη διάλυση του κορυφαίου βρετανικού συγκροτήματος; Αυτό το επίτευγμα έδειχνε για μια ακόμη φορά ότι οι Beatles ήταν ένα από τα πιο διαχρονικά γκρουπ όλων των εποχών.

Μέσα σε αυτά τα χρόνια πολλά συγκροτήματα και καλλιτέχνες έκαναν την εμφάνισή τους, χιλιάδες άλμπουμ κυκλοφόρησαν, ωστόσο το ρεκόρ έμενε ακατάρριπτο. Τουλάχιστον έως τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ρόμπι Γουίλιαμς κυκλοφόρησε το soundtrack του Better Man και τους έπιασε στην κορυφή των UK Charts.

Και τώρα είναι έτοιμος να απολαύσει τη… μοναξιά του: την περασμένη εβδομάδα ο 51χρονος pop star κυκλοφόρησε το Britpop και σύμφωνα με την Official Charts Company, έως την Παρασκευή το άλμπουμ θα βρίσκεται στην κορυφή των charts – πράγμα που σημαίνει ότι θα γίνει ο μουσικός με 16 δίσκους στο Νο1.

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς αρχικά σχεδίαζε να κυκλοφορήσει το Britpop τον περασμένο Οκτώβριο – ωστόσο ο ερχομός του The Life Of A Showgirl της Τέιλορ Σουίφτ τον έκανε να αλλάξει τον πλάνο του. Άλλωστε δύσκολα νικάει κανείς σε πωλήσεις την 36χρονη superstar.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Official Charts (@officialcharts)

Τελικά στις 16 Ιανουαρίου, ο Γουίλιαμς έκανε την κίνησή του, με το Britpop να είναι το πρώτο του στούντιο άλμπουμ μετά από επτά χρόνια σιωπής – και όπως φαίνεται αυτό που θα καταρρίψει ένα ρεκόρ που έμενε «ζωντανό» εδώ και 25 χρόνια.

Για την ιστορία, πίσω από τους Beatles και τον Ρόμπι Γουίλιαμς στη λίστα με τα περισσότερα Νο1 στα UK Charts, βρίσκονται οι Rollins Stones και η Σουίφτ με 14 άλμπουμ, ο Έλβις Πρίσλεϊ με 13, η Μαντόνα και ο Μπρους Σπρίνγκστιν με 12, ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Έμινεμ, η Κάιλι Μινόγκ, ο Ρομπ Στιούαρτ και οι U2 με 11, και κλείνουν οι ABBA, ο Έλτον Τζον, οι Coldplay, ο Μάικλ Τζάκσον και οι Queen με 10.