Νέα υπόθεση revenge porn στην Κρήτη: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα.
- Χωρίς ανακοινώσεις η σύσκεψη για την ευλογιά στο Μαξίμου – Μέτρα προσεχώς…
- Οικογένεια ξαναβρίσκει το σκυλάκι της, που αγνοούταν μετά το δυστύχημα στην Ισπανία
- Προϊστορικός οργανισμός των 8 μέτρων ανήκε σε «χαμένο παρακλάδι της ζωής»
- Ταλαιπωρία επιβατών της πτήσης Ζάκυνθος - Αθήνα - Έμειναν 97 λεπτά στον αέρα λόγω της κακοκαιρίας
Νέα υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές αρχές του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ένας 27χρονος απειλούσε μία 22χρονη κοπέλα με γυμνές της φωτογραφίες. Ζήτησε να συναντηθούν από κοντά και επιχείρησε να τη βιάσει. Η κοπέλα αντιστάθηκε και έφυγε από το σημείο με τον 27χρονο να στέλνει τις γυμνές φωτογραφίες της σε μία φίλη της.
Η 22χρονη ενημέρωσε τους γονείς της για το περιστατικό αλλά και τη γνωριμία της με τον 27χρονο, μέσω διαδικτύου.
Την Τετάρτη πήγαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου και κατήγγειλαν το περιστατικό.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον νεαρό άνδρα.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και εκδικητική πορνογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Ηρακλείου.
- Νέα υπόθεση revenge porn στην Κρήτη: Αποπειράθηκε να την βιάσει ενώ έστειλε γυμνές φωτογραφίες σε φίλη της
- Κήρυξη του Δήμου Τήλου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας
- TeraWave: O Μπέζος απαντά στον Μασκ με δεύτερο ευρυζωνικό δίκτυο δορυφόρων
- ΟΗΕ: 35 εκατομμύρια Νιγηριανοί κινδυνεύουν από λιμό μετά την κατάρρευση της παγκόσμιας χρηματοδότησης
- Αλέξανδρος Μπάρας: Τίποτε φανταχτερό
- Ζελένσκι: Τίποτα δεν έχει αλλάξει σε έναν χρόνο – «Καρφιά» για τη διστακτική στάση της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία
- ΚΚΕ για κακοκαιρία: Ο λαός να μην συμβιβαστεί με το ότι όλα αυτά είναι μοιραίο να συμβαίνουν «εξαιτίας της κλιματικής κρίσης»
- Επίδομα ανεργίας: Πώς μπορεί κανείς να το πάρει για δεύτερη φορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις