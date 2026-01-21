magazin
21.01.2026 | 21:27
Νεκρή γυναίκα στη Γλυφάδα – Καταπλακώθηκε από ΙΧ που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά
Οι Arctic Monkeys επιστρέφουν με νέο κομμάτι και για καλό σκοπό
Οι Arctic Monkeys επιστρέφουν με νέο κομμάτι και για καλό σκοπό

Μετά από περίπου τέσσερα χρόνια σιωπής, οι Arctic Monkeys θα κυκλοφορήσουν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ένα ολοκαίνουργιο κομμάτι, προκειμένου να στηρίξουν οικονομικά τον οργανισμό War Child.

Φροίξος Φυντανίδης
Ήταν το 2006 όταν μια παρέα από 20άρηδες έκανε την εμφάνισή της στον κόσμο της αγγλικής μουσικής σκηνής και από το πουθενά έδωσε μια νέα πνοή στο brit rock. Οι Arctic Monkeys μπορεί αρχικά να μην γέμιζαν το μάτι σε πολλούς, ωστόσο σύντομα κατάφεραν να δείξουν σε όλους ότι αποτελούν μια από τις πιο ώριμες μπάντες που είχε βγάλει το «νησί» τα τελευταία χρόνια.

Το ταλέντο του Άλεξ Τέρνερ -φωνή, μυαλό και ψυχή του γκρουπ- ήταν τέτοιο, που σύντομα οι Arctic Monkeys ξέφυγαν από τα «στενά σύνορα» της βρετανικής μουσικής και έδειξαν ότι μπορούν να πειραματιστούν σε αρκετά είδη.

Από τότε έχουν περάσει δύο δεκαετίες, το συγκρότημα από το Σέφιλντ έχει κατακτήσει ότι βραβείο κυκλοφορεί στην Αγγλία, ενώ καταφέρει να έχει «κερδίσει» τις δύσκολες ΗΠΑ – το όνειρο κάθε βρετανικής μπάντας.

Και μετά από περίπου τέσσερα χρόνια «σιωπής» και το άλμπουμ The Car, είναι έτοιμοι να επιστρέψουν. Έστω και με μια «guest εμφάνιση».

Όπως έγινε γνωστό, οι Arctic Monkeys θα κυκλοφορήσουν την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου ένα νέο τραγούδι και μάλιστα για καλό σκοπό, καθώς θέλουν να βοηθήσουν οικονομικά τον οργανισμό War Child.

Οι φήμες είχαν ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό, όταν ο οργανισμός, που εργάζεται για την προστασία και την εκπαίδευση των παιδιών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, έκανε γνωστό ότι θα κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ για φιλανθρωπικό σκοπό.

«Μια ομάδα καλλιτεχνών εργάζεται πάνω σε κάτι σημαντικό για την υποστήριξη του War Child» έγραφε η ανάρτηση στα social media. Σύντομα το ποστ αναδημοσιεύτηκε από τον παραγωγό των Arctic Monkeys Τζέιμς Φορντ, στη συνέχεια από τον ντράμερ τους Ματ Χέλντερς και τέλος από τα social media του γκρουπ.

Και τώρα η War Child Records επιβεβαίωσε ότι οι Arctic Monkeys θα κυκλοφορήσουν ένα νέο κομμάτι, για την υποστήριξη των παιδιών που ζουν τον πόλεμο.

