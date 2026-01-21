newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο κ. Κ. Κουτσόπουλος
Ελλάδα 21 Ιανουαρίου 2026 | 18:44

Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο κ. Κ. Κουτσόπουλος

Νέο προεδρείο στον ΠΙΣ μετά την ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω παραίτησης του Αθ. Εξαδάκτυλου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Spotlight

Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, μετά την παραίτηση του Αθανάσιου Εξαδάκτυλου.

Ο κ. Κουτσόπουλος είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιατρικών Συλλόγων (CEOM) και Διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου στο οποίο υπηρετεί για πολλές δεκαετίες.

Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου ο κ. Αθαν. Εξαδάκτυλος ύστερα από δύο θητείες

Ο τ. πρόεδρος του ΠΙΣ Αθ. Εξαδάκτυλος

Μετά από εκλογική διαδικασία κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Δ.Σ. του δευτεροβάθμιου οργάνου των γιατρών ανασυγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος, αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος ο κ. Βασίλειος Ψυχογιος και Ταμίας ο κ. Ανδρέας Παπανδρούδης.

Παραμένουν Β΄ Αντιπρόεδρος ο κ. Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης και Γενικός Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Βαρνάβας

Μετά την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου, ενώ παραμένει στο Δ.Σ. ως μέλος, ο κ. Εξαδάκτυλος δήλωσε: «Μετά από δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα.

Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά τους, με αίσθημα χαράς επιστρέφω στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου».

Η παραίτηση του κ. Εξαδάκτυλου ήρθε ύστερα από την απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου που είχαν πραγματοποιηθεί το 2022, με το σκεπτικό ότι σε αυτές μετείχαν ιατρικοί σύλλογοι που δεν είχαν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους απέναντι στον ΠΙΣ.

Το θέμα έχει αναπεμφθεί στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας με σκοπό να οριστεί προσωρινή διοίκηση από τον υπουργό και να ξεκινήσουν νέες εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Για το θέμα αναμένονται τις επόμενες ημέρες οι σχετικές ανακοινώσεις από το υπουργείο Υγείας.

Οι αλλαγές έρχονται σε μια χρονική στιγμή όπου η διοίκηση του ΠΙΣ καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα τόσο για το ιατρικό σώμα όσο και για το Σύστημα Υγείας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας, συνολικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Η επιστήμη επαναπροσδιορίζει τη γήρανση – Τα 70 δεν θεωρούνται πια γηρατειά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο τέλος η άνοδος, υψηλός τζίρος με 67 πακέτα

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 21.01.26

Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Πόσο θα διαρκέσει το κύμα που σαρώνει τη χώρα – Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές
Κατάσταση συναγερμού 21.01.26

Πόσο θα διαρκέσει το κύμα κακοκαιρίας - Σε κατάσταση Red Code 6 περιοχές

Στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας προστέθηκε και αυτή του Βορείου Αιγαίου - Ιδιαιτέρως ευάλωτη στην κακοκαιρία παραμένει η Αττική

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έως το βράδυ θα διαρκέσει η ισχυρή βροχή στην Αττική – Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο 21.01.26

Έως το βράδυ θα διαρκέσουν οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην Αττική - Αναμένεται νερό δύο μηνών σε λίγες ώρες

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας. «Βροχή» τα μηνύματα 112 που προειδοποιούν τους πολίτες για επικίνδυνα φαινόμενα - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες
Επικίνδυνη εξέλιξη 21.01.26

Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργαστήριο πυρομαχικών, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλληλοκατηγορίες Κούρδων και στρατού για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»
Δείτε βίντεο 21.01.26

Τραμπ: «Άσχημα πράγματα θα συμβούν» στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο αν «δεν αλλάξουν τον τρόπο τους»

Νέες απειλές εκτόξευσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας μπροστά σε δημοσιογράφους - Μίλησε ιδιαίτερα για τους τομείς της μετανάστευσης και της ενέργειας

Σύνταξη
Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Ο Λανουά δεν ξέρει σε ποιους να στηριχθεί

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά είναι πιο μπερδεμένος από ποτέ επειδή αμφισβητείται. Ομολογία αποτυχίας ο ορισμός τεσσάρων διεθνών στο Asteras Aktor-ΑΕΚ, έβαλε και ρέφερι που είχε καιρό να ορίσει

Βάιος Μπαλάφας
Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κικίλιας στο Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα

Ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε τη σημασία των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων στον τομέα της ναυτιλίας, λέγοντας ότι στον Πειραιά λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις και χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές

Σύνταξη
Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 21.01.26

Διπλωματικό επεισόδιο στο Νταβός: Χλεύασαν τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ σε δείπνο – Αποχώρησε η Λαγκάρντ

Ο Χάουαρντ Λάτνικ είπε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πως «με τον πρόεδρο Τραμπ, ο καπιταλισμός έχει νέο σερίφη στην πόλη». Η εκδήλωση στο Νταβός έληξε πρόωρα, λόγω των αντιδράσεων των παρισταμένων.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό
Βουλή 21.01.26

Χαρίτσης: Η πρόταση Μητσοτάκη για διακομματική είναι προσχηματική και συνιστά εμπαιγμό

«Δεν μπορείτε να διαχέετε τις ευθύνες στους πάντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι δικοί σας υπουργοί φιγουράρουν», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»
Επιστήμες 21.01.26

Πώς μετριέται η τοξική αρρενωπότητα; Μελέτη διαπιστώνει ότι οι άνδρες «δεν είναι τέρατα»

Η αρρενωπότητα από μόνη της δεν είναι τοξική, καταλήγει νέα ανάλυση. Γίνεται προβληματική μόνο όταν οδηγεί σε εχθρικότητα απέναντι σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)
Champions League 21.01.26

Ταρέμι: «Ξέραμε πως μαζί με τον κόσμο μας μπορούμε να τα καταφέρουμε» (vid)

Ο Μέχντι Ταρέμι ήταν ξανά ένας από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού στη νίκη με 2-0 επί της Λεβερκούζεν, με τον Ιρανό φορ να τονίζει πως η ομάδα γνώριζε ότι με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να τα καταφέρει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ
On Field 21.01.26

Ο Ολυμπιακός είχε στο χορτάρι 16… Φουστέρ

Ας θυμηθούμε τον τρόπο παιχνιδιού του Ισπανού παλαίμαχου άσου των «ερυθρόλευκων» και την ψυχή που έβγαλαν χθες οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 21.01.26

Δεν θα πάει στο Νταβός ο Μερτς για το «Συμβούλιο Ειρήνης» – «Ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για διασφάλιση της ειρήνης», λέει ο Γερμανός ΥΠΕΞ

H Γερμανία αποδεικνύει καθημερινά με τις ενέργειές της ότι ο ΟΗΕ είναι το σύστημά μας για τη διατήρηση της ειρήνης και αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας», διαμηνύει ο Γερμανός ΥΠΕΞ, απαντώντας στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Σύνταξη
Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

Κόντρα Χατζηδάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ευλογιά και τον «ορό της αλήθειας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης στη Βουλή για το αγροτικό, με τους Νίκο Ανδρουλάκη και Κωστή Χατζηδάκη να διασταυρώνουν τα ξίφη τους τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα
Πόλεμος στην Ουκρανία 21.01.26 Upd: 17:52

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στο Νταβός, ενώ αμερικανική αντιπροσωπεία ταξιδεύει για Μόσχα

Ο Ζελένσκι, που βρίσκεται στο Κίεβο, είχε πει ότι θα ταξίδευε στο Νταβός μόνο στην περίπτωση που θα γινόταν συνάντηση με τον Τραμπ. Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συναντήσουν τον Πούτιν την Πέμπτη στη Μόσχα.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)
Champions League 21.01.26

Τζολάκης: «Χαρούμενος για τους τρεις βαθμούς» (vid)

Απόλυτα ευχαριστημένος για το ότι βοήθησε τον Ολυμπιακό να πάρει μια σπουδαία νίκη κόντρα στη Λεβερκούζεν, δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης στο επίσημο κανάλι των «ερυθρόλευκων» στο Youtube.

Σύνταξη
Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία
Ελλάδα 21.01.26

Γιατί «χτύπησε» η ειδοποίηση από το 112 σε τερματικά POS – «Δεν είναι σφάλμα», λένε από την Πολιτική Προστασία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί σε πολλούς επαγγελματίες και καταστηματάρχες όταν ήχησε το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία και στις συσκευές POS που δέχονται τις ηλεκτρονικές πληρωμές - Τι λέει το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο