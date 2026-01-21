Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο κ. Κ. Κουτσόπουλος

Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) ανέλαβε ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, μετά την παραίτηση του Αθανάσιου Εξαδάκτυλου.

Ο κ. Κουτσόπουλος είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιατρικών Συλλόγων (CEOM) και Διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρόδου στο οποίο υπηρετεί για πολλές δεκαετίες.

Παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου ο κ. Αθαν. Εξαδάκτυλος ύστερα από δύο θητείες

Μετά από εκλογική διαδικασία κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, το Δ.Σ. του δευτεροβάθμιου οργάνου των γιατρών ανασυγκροτείται ως εξής:

Πρόεδρος, αναλαμβάνει ο κ. Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος ο κ. Βασίλειος Ψυχογιος και Ταμίας ο κ. Ανδρέας Παπανδρούδης.

Παραμένουν Β΄ Αντιπρόεδρος ο κ. Βλαδίμηρος Παναγιωτίδης και Γενικός Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Βαρνάβας

Μετά την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου, ενώ παραμένει στο Δ.Σ. ως μέλος, ο κ. Εξαδάκτυλος δήλωσε: «Μετά από δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα.

Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά τους, με αίσθημα χαράς επιστρέφω στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου».

Η παραίτηση του κ. Εξαδάκτυλου ήρθε ύστερα από την απόφαση του ΣτΕ να ακυρώσει τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου που είχαν πραγματοποιηθεί το 2022, με το σκεπτικό ότι σε αυτές μετείχαν ιατρικοί σύλλογοι που δεν είχαν τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητές τους απέναντι στον ΠΙΣ.

Το θέμα έχει αναπεμφθεί στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας με σκοπό να οριστεί προσωρινή διοίκηση από τον υπουργό και να ξεκινήσουν νέες εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου. Για το θέμα αναμένονται τις επόμενες ημέρες οι σχετικές ανακοινώσεις από το υπουργείο Υγείας.

Οι αλλαγές έρχονται σε μια χρονική στιγμή όπου η διοίκηση του ΠΙΣ καλείται να διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα τόσο για το ιατρικό σώμα όσο και για το Σύστημα Υγείας, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγείας, συνολικά.