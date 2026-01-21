newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
21.01.2026 | 09:04
Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν πρoβλήματα
Social media: Ο κοινωνικός ρόλος του TikTok και ένα αρτοποιείο
Διεθνής Οικονομία 21 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Social media: Ο κοινωνικός ρόλος του TikTok και ένα αρτοποιείο

Κύμα αλληλεγγύης στο TikTok για τη σωτηρία αρτοποιείου που κινδυνεύει με λουκέτο – Συγκεντρώθηκαν 44.000 ευρώ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Η Ρασέλ και ο Κριστιάν Μπριάν άνοιξαν το αρτοποιείο τους στο Ζανζέ της βορειοδυτικής Γαλλίας το 2017. Δεν είχαν καταφέρει ακόμα να χτίσουν μια πιστή πελατεία στη μικρή πόλη των 28.000 κατοίκων και ξέσπασε η πανδημία ακολουθούμενη από την πληθωρισμική κρίση.

Έτσι σώθηκε η οικογενειακή επιχείρηση

Όπως όλες οι μικρές επιχειρήσεις στη χώρα, ο φούρνος βρήκε στήριξη από την κυβέρνηση την δύσκολη περίοδο των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας των πολιτών και του κλεισίματος των καταστημάτων. Αλλά μετά την άρση των μέτρων οι αναποδιές συνεχίστηκαν. Η επιχείρηση δεν φάνηκε να ορθοποδεί και έτσι, πριν από δύο χρόνια, τέθηκε υπό δικαστική διαχείριση.

Μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων, όμως, ανέλαβε ο γιος των ιδιοκτητών του αρτοπωλείου. Εξοικειωμένος όπως όλοι οι νέοι με τις ψηφιακές τεχνολογίες και τα νέα μέσα, ο ηλικίας 24 ετών Νέιθαν απηύθυνε μέσω των social media έκκληση για βοήθεια. Το βιντεάκι που έφτιαξε με το κινητό του τηλέφωνο έγινε viral. Συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές, ενισχύοντας έτσι την διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για τη σωτηρία της οικογενειακής επιχείρησης.

Crowdfunding και TikTok

Στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok μοιράστηκε με τον κόσμο την αγωνία των γονιών του για την τύχη του αρτοποιείου περιγράφοντας με αδρές γραμμές τον αγώνα που έκαναν για να γλιτώσουν το λουκέτο. «Το βρίσκω απάνθρωπο να δουλεύεις τόσο σκληρά, να δίνεις τη ζωή σου για να θρέψεις άλλους και να καταλήγεις έτσι», λέει ο ίδιος ως αφηγητής στο βιντεάκι.

Μίλησε για τους σκληρά εργαζόμενους γονείς του που ξυπνούσαν όλα αυτά τα χρόνια αξημέρωτα, που δούλευαν δίχως διακοπές και ξεκούραση και παρά ταύτα δεν κατάφερναν να εξυπηρετούν τα χρέη τους, τα οποία συσσωρεύονταν μετά την πανδημία για να φτάσουν στα 135.000 ευρώ.

«Δεν άντεχα να τους βλέπω να καταρρέουν δίχως να κάνω τίποτα», εξήγησε ο Νέιθαν μιλώντας στην εφημερίδα «Le Figaro». Για να τους βοηθήσει ξεκίνησε με το βίντεο μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων από το ανώνυμο πλήθος (crowdfunding). Και κατάφερε μέσα σε λίγες μόνο ημέρες να ξεσηκώσει ένα κύμα υποστήριξης προς την οικογενειακή επιχείρηση, που εξαπλώθηκε και γιγαντώθηκε και συγκέντρωσε περισσότερα από 44.000 ευρώ στην πλατφόρμα Leetchi από περίπου 2.800 χορηγούς.

TikTok

Αλληλεγγύη προμηθευτών

Μηνύματα και δωρεές από λίγα ευρώ έως πολύ περισσότερα μερικές φορές στάλθηκαν απευθείας και στο αρτοποιείο, ενώ οι προμηθευτές της Ρασέλ και του Κριστιάν Μπριάν με τη σειρά τους έστειλαν στο μαγαζί δωρεάν 300 κιλά αλεύρι.

Οι προμηθευτές, που ξέρουν καλά τις δυσκολίες του εμπορίου, δώρισαν επίσης στους Μπριάν μεγάλες ποσότητες καφέ – κάλυψαν τις πωλήσεις τεσσάρων ολόκληρων μηνών! Ακόμα και τυπογράφοι της πόλης τους και των γύρω περιοχών προσφέρθηκαν να τυπώσουν δωρεάν διαφημιστικά φυλλάδια για το αρτοποιείο.

Αντιξοότητες

«Αυτές οι εκδηλώσεις υποστήριξης και γενναιοδωρίας έρχονται ακριβώς την κατάλληλη στιγμή για το ζευγάρι που διαχειρίζεται το αρτοποιείο», γράφει στον «Figaro» η Ιζόρ ντε Μπελβίλ.

«Είναι μια ανάσα καθαρού αέρα για τους γονείς μου. Είναι εξαντλημένοι και η ψυχική και σωματική τους υγεία επιδεινώνονταν διαρκώς το τελευταίο διάστημα», εξηγεί στη γαλλίδα ρεπόρτερ ο Νέιθαν. Διότι από τότε που ανέλαβαν το αρτοποιείο, η Ρασέλ και ο Κριστιάν έχουν πράγματι αντιμετωπίσει πολλές αναποδιές.

«Πρώτα την άφιξη στη γειτονιά ενός ανταγωνιστικού αρτοποιείου και επίσης την απόφαση του σούπερ μάρκετ να λειτουργεί και τις Κυριακές. Στη συνέχεια ήρθε η Covid-19 με την εκτίναξη του κόστους των πρώτων υλών και της ενέργειας», εξηγεί ο Νέιθαν Μπριάν.

Η κατάσταση σταδιακά επιδεινώθηκε σε σημείο που το ζευγάρι αναγκάστηκε να απολύσει τους τρεις υπαλλήλους που απασχολούσε. Τους χρωστούσε μισθούς από τον περασμένο Αύγουστο. «Τα χρήματα που συγκεντρώσαμε online θα χρησιμοποιηθούν για να πληρώσει το αρτοποιείο τις υποχρεώσεις του, για να ενισχυθεί η ταμειακή ροή του καταστήματος και για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της οικογένειας», γράφει η ρεπόρτερ του «Figaro».

TikTok

Νέες προκλήσεις

Ο Νέιθαν πάντως παραμένει επιφυλακτικός για την τύχη της οικογενειακής επιχείρισης δεδομένων των τεράστιων χρεών της. «Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε το ποσό που χρειάζονται οι γονείς μου για να ξεχρεώσουν, αλλά αρκεί να μπορούν να εξυπηρετούν σε βάθος χρόνου τα χρέη τους», δηλώνει ο νεαρός εκδηλώνοντας την ανησυχία του δεδομένου ότι ο ίδιος δεν μένει στο Ζανζέ αλλά σε άλλη πόλη της Γαλλίας, όπου σπουδάζει.

Η ανταπόκριση του κόσμου σε μια οικονομική συγκυρία δύσκολη για όλους είναι πέρα για πέρα ενθαρρυντική. Αλλά τώρα που οι Μπριάν έγιναν διάσημοι, τι γίνεται;

«Ποτέ δεν πίστευα ότι θα φτάναμε τόσο μακριά, αλλά μου είναι ακόμα δύσκολο να φανταστώ ότι μπορούμε να πάμε παραπέρα», δηλώνει στη «Le Figaro» ο Νέιθαν Μπριάν. Διότι μια επιπλέον πρόκληση στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν δίχως τη βοήθειά του οι γονείς του είναι η διαχείριση της ξαφνικής τους φήμης. Και η συνέχεια της εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων.

Πάνω απ’ όλα, οι γονείς του Νέιθαν ελπίζουν ότι θα συνεχιστεί η πρόσφατη αύξηση των πελατών του φούρνου τους, που τους εξασφάλισε με τα ψηφιακά του κόλπα ο «μικρός». Στόχος τους είναι «να τους εξασφαλίσει το αρτοποιείο ένα σταθερό εισόδημα τουλάχιστον μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, η οποία ελπίζουν ότι θα γίνει σύντομα», γράφει η ρεπόρτερ της εφημερίδας.

Πηγή: OT.gr

