newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
11.10.2025 | 19:47
Πυροβολισμοί σε αγορά στη Γερμανία - Αναφορές για πολλούς τραυματίες
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το ατελείωτο scrolling: Πώς το TikTok μετατρέπει τους περιστασιακούς χρήστες σε εθισμένους
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 21:25

Το ατελείωτο scrolling: Πώς το TikTok μετατρέπει τους περιστασιακούς χρήστες σε εθισμένους

Σε μια εποχή όπου ο χρόνος έχει γίνει το πιο πολύτιμο νόμισμα, το TikTok αναδεικνύεται ως η πιο αποτελεσματική μηχανή απορρόφησης προσοχής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Το TikTok έχει γίνει ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα προσέλκυσης προσοχής που έχουν δημιουργηθεί ποτέ. Η ατελείωτη εξατομικευμένη ροή του — μια γρήγορη ακολουθία σύντομων, εντυπωσιακών βίντεο — κρατά τους χρήστες να σέρνουν το δάχτυλό τους πολύ περισσότερο από ό,τι είχαν σκοπό.

Αυτό που ξεκινά ως ελαφριά ψυχαγωγία μπορεί γρήγορα να μετατραπεί σε μια συνήθεια που καταλαμβάνει όλο το χρόνο τους.

Μια πρόσφατη ανάλυση της Washington Post ρίχνει φως στο πώς συμβαίνει αυτό.

Εξετάζοντας τα δεδομένα από περισσότερους από 1.100 εθελοντές που μοιράστηκαν το ιστορικό παρακολούθησης του TikTok, η εφημερίδα δημιούργησε ένα στιγμιότυπο έξι μηνών της πραγματικής συμπεριφοράς των χρηστών — περίπου 15 εκατομμύρια βίντεο συνολικά.

Τα ευρήματα αποκαλύπτουν μια απλή αλήθεια: ο σχεδιασμός του TikTok είναι εκπληκτικά αποτελεσματικός στο να μετατρέπει μια σύντομη περιέργεια σε καθημερινή παρόρμηση.

Πηγή: Washington Post

Μια πλατφόρμα βασισμένη σε ατελείωτες επιλογές

Ο αλγόριθμος του TikTok βρίσκεται στο επίκεντρο της επιτυχίας του.

Σε αντίθεση με τις κοινωνικές πλατφόρμες που βασίζονται σε δίκτυα φίλων ή ακολούθων, το TikTok τροφοδοτεί κάθε χρήστη με μια εξατομικευμένη ροή κλιπ που επιλέγονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Η σελίδα «For You» της εφαρμογής αναπροσαρμόζεται συνεχώς με βάση το πόσο χρόνο παρακολουθεί ο χρήστης, τι του αρέσει και ακόμη και πόσο γρήγορα περνάει από ορισμένα βίντεο.

Αυτό που κάνει το σύστημα τόσο ισχυρό είναι η αδιαφάνεια του. Ούτε το TikTok ούτε η μητρική του εταιρεία, ByteDance, αποκαλύπτουν πολλά για τον τρόπο λειτουργίας του αλγορίθμου.

Δημοσιογράφοι και ερευνητές έχουν προσπαθήσει να τον προσομοιώσουν με λογαριασμούς bot ή έρευνες χρηστών, αλλά αυτές οι μέθοδοι δεν μπορούν να αποτυπώσουν πλήρως την πραγματική ανθρώπινη συμπεριφορά.

Το έργο Post είχε ως στόχο να καλύψει αυτό το κενό, δείχνοντας πώς οι απλοί άνθρωποι αναπτύσσουν βαθιά προσκόλληση στην εφαρμογή με την πάροδο του χρόνου.

Η συνήθεια δημιουργείται γρήγορα

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας που αποκαλύφθηκαν σε μια πολυκρατική αγωγή, χρειάζονται μόλις 260 βίντεο — περίπου 35 λεπτά προβολής — για να δημιουργήσει το TikTok μια συνήθεια στον χρήστη. Τα δεδομένα της Post υποστήριξαν αυτόν τον ισχυρισμό.

Ακόμα και οι λιγότερο ενεργοί χρήστες της μελέτης περνούσαν κατά μέσο όρο μισή ώρα την ημέρα στην εφαρμογή όταν ξεκίνησε η παρακολούθηση.

Μέσα σε μία εβδομάδα, ο χρόνος παρακολούθησης είχε αυξηθεί κατά περισσότερο από 40%.

Οι πιο φανατικοί χρήστες περνούσαν περίπου τέσσερις ώρες την ημέρα.

Με την πάροδο του χρόνου, και οι δύο ομάδες άνοιγαν την εφαρμογή πιο συχνά και περιηγούνταν στα βίντεο πιο γρήγορα, υποδηλώνοντας ότι η συμπεριφορά γινόταν όλο και πιο αυτόματη.

Αυτό που ξεκίνησε ως περιστασιακή απόσπαση της προσοχής γρήγορα μετατράπηκε σε ένα αυτόματο αντανακλαστικό — κάτι για να γεμίζει τις ελεύθερες στιγμές της ημέρας.

Σχεδιασμένο για αδιάκοπη ενασχόληση

Ψυχολόγοι και ειδικοί στον ψηφιακό σχεδιασμό λένε ότι το περιβάλλον του TikTok παίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυση αυτού του μοτίβου.

Η εφαρμογή ανοίγει απευθείας στο επόμενο βίντεο της ουράς, σε πλήρη οθόνη και με τον ήχο ενεργοποιημένο.

Δεν υπάρχουν μενού, παύσεις ή τριβές μεταξύ των κλιπ — απλά ένα μόνο σάρωμα για να εμφανιστεί η επόμενη καινοτομία.

«Δεν είναι ότι οι χρήστες ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή», είπε ο Thomas Essmeyer, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης που μελετά την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.

«Είναι ότι η εφαρμογή αλληλεπιδρά με τους χρήστες».

Η ψευδαίσθηση του ελέγχου — η ιδέα ότι μπορεί κανείς να διαχειριστεί τη ροή του περιεχομένου του σπρώχνοντας προς τα αριστερά ό,τι δεν του αρέσει — κρατά τους ανθρώπους αφοσιωμένους.

Κάθε κίνηση δίνει σήμα στον αλγόριθμο να προσαρμοστεί, υποσχόμενος ότι το επόμενο βίντεο θα είναι καλύτερο. Αυτός ο λεπτός κύκλος ανατροφοδότησης επιβραβεύει την επιμονή και αποθαρρύνει την εγκατάλειψη.

Τα δεδομένα της καταναγκαστικής συμπεριφοράς

Συγκρίνοντας τους «ελαφρούς» και τους «εντατικούς» χρήστες σε διάστημα πέντε μηνών, η εφημερίδα The Post παρατήρησε εντυπωσιακά παρόμοιες τροχιές.

Οι light χρήστες διπλασίασαν τον ημερήσιο χρόνο προβολής τους από περίπου 30 λεπτά σε περισσότερα από 70.

Οι εντατικοί χρήστες σταθεροποιήθηκαν σε περίπου τέσσερις ώρες την ημέρα — αλλά άνοιγαν την εφαρμογή πιο συχνά.

Οι αναλυτές ερμήνευσαν αυτές τις αλλαγές ως συμπτώματα αυξανόμενου εθισμού. Ο αυξανόμενος χρόνος προβολής υποδηλώνει υπερβολική χρήση, το συχνό άνοιγμα της εφαρμογής υποδηλώνει επιθυμία και το γρηγορότερο scrolling αντανακλά μια αναπτυσσόμενη αυτόματη αντίδραση — συμπεριφορές που παρατηρούνται συνήθως σε εθιστικά μοτίβα.

Η μελετήτρια μάρκετινγκ Meredith David του Πανεπιστημίου Baylor, η οποία μελετά τις συνήθειες στα κοινωνικά μέσα, σημειώνει ότι τα βίντεο μικρού μήκους μπορούν να υπονομεύσουν τον αυτοέλεγχο.

«Το TikTok είναι εύκολο», είπε. «Είναι διασκεδαστικό, συναρπαστικό και προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σου. Αυτό είναι που σε κάνει να χάνεις την αίσθηση του χρόνου».

Η νευροεπιστήμη του scrolling

Η έρευνα για τον εγκέφαλο επιβεβαιώνει αυτές τις παρατηρήσεις.

Τα εξατομικευμένα βίντεο ενεργοποιούν το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου — ιδιαίτερα τις οδούς ντοπαμίνης που συνδέονται με την ευχαρίστηση — πιο έντονα από τα μη εξατομικευμένα. Ταυτόχρονα, μειώνεται η δραστηριότητα στο δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας, το οποίο διέπει την αυτογνωσία και τον αυτοέλεγχο.

Ο Marc Potenza, καθηγητής ψυχιατρικής στη Ιατρική Σχολή του Yale, εξηγεί ότι αυτό το μοτίβο αντικατοπτρίζει τη νευρική αντίδραση στο φαγητό, τα χρήματα και τις ουσίες.

«Το εξατομικευμένο περιεχόμενο ενισχύει τις ανταμοιβές και περιορίζει την προσοχή», είπε.

«Μπορεί να ενισχύσει την επιθυμία να συνεχίσεις να παρακολουθείς, ακόμα και όταν κάποιος θέλει να σταματήσει».

Αυτός ο νευρολογικός κύκλος ανατροφοδότησης ενισχύει την επιρροή του TikTok.

Οι ευρύτερες συνέπειες

Το να περνάς ώρες σέρνοντας την οθόνη μπορεί να φαίνεται αβλαβές, αλλά οι ερευνητές προειδοποιούν για τις αρνητικές συνέπειες.

Η παρατεταμένη χρήση αντικαθιστά τον χρόνο που κάποτε αφιερωνόταν στην οικογένεια, τους φίλους ή τα παραγωγικά χόμπι. Μελέτες συνδέουν επίσης τη χρήση του TikTok με το «phubbing» — το να αγνοείς τους ανθρώπους γύρω σου για λόγω του τηλεφώνου σου — και με μειωμένο αυτοέλεγχο στη λήψη καθημερινών αποφάσεων.

Σε μια μελέτη του 2025, ερευνητές του Πανεπιστημίου Baylor διαπίστωσαν ότι οι καταναλωτές θεωρούν το TikTok ως την πιο εύκολη πλατφόρμα σύντομων βίντεο — ευκολότερη από το Instagram Reels ή το YouTube Shorts — κάτι που μπορεί να εξηγεί γιατί προάγει μακρύτερες συνεδρίες.

«Είναι εύκολο να το καταναλώνεις, και αυτή η ευκολία είναι που κρατά τους ανθρώπους εκεί», είπε ο David.

Ορισμένοι χρήστες αναφέρουν πνευματική κόπωση ή μειωμένη συγκέντρωση μετά από μακρές συνεδρίες, περιγράφοντας δυσκολία στη διαμόρφωση απόψεων ή στη διατήρηση της σκέψης χωρίς συνεχή διέγερση στο παρασκήνιο.

Οι ειδικοί λένε ότι αυτή η γνωστική θολούρα αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο η αλγοριθμική ψυχαγωγία αναδιαμορφώνει την προσοχή. Ο νους μαθαίνει να περιμένει κάτι καινούργιο κάθε λίγα δευτερόλεπτα, κάνοντας τις πιο αργές, πιο στοχαστικές δραστηριότητες να φαίνονται μη ικανοποιητικές.

Προσπαθώντας να σπάσουμε τον κύκλο

Η αναγνώριση του προβλήματος και η αλλαγή της συνήθειας είναι δύο διαφορετικές προκλήσεις.

Αν ανησυχείς για το πόσο χρόνο περνάς στο TikTok, εδώ είναι μερικά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να περιορίσεις τη χρήση του:

  • «Να είσαι συνειδητοποιημένος για το πόσο χρόνο περνάς» στην εφαρμογή, είπε ο David. Μπορείς να ελέγξεις τον χρόνο χρήσης της εφαρμογής στο τηλέφωνό σου ή να κατεβάσεις τα δικά σου δεδομένα TikTok.
  • Σκεφτείτε να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για το TikTok, να ορίσετε χειροκίνητα όρια χρόνου χρήσης στο iPhone ή στο Android τηλέφωνό σας ή να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές τρίτων, όπως το AppBlock ή το Freedom, για να αποκλείσετε ή να περιορίσετε τη δυνατότητα ανοίγματος της εφαρμογής.
  • Διαγράψτε το TikTok από το τηλέφωνό σας και χρησιμοποιήστε το μόνο σε επιτραπέζιο υπολογιστή ή tablet.
  • Σκεφτείτε πώς χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προσπαθήστε να είστε πιο ενεργοί. «Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι πιο χρήσιμη για την ευημερία μας αν τα χρησιμοποιούμε ενεργά για να επικοινωνούμε με άλλους αντί να τα χρησιμοποιούμε παθητικά», είπε ο David. Το να κάνετε like σε αναρτήσεις, να σχολιάζετε ή να απαντάτε σε άλλους είναι πιο ενδιαφέρον και κοινωνικό από το να κάνετε scroll χωρίς να σκέφτεστε.
  • «Μην είστε σε μια πλατφόρμα μόνο και μόνο επειδή όλοι είναι εκεί, αλλά επειδή μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα που θέλετε να κάνετε συγκεκριμένα εκεί», είπε ο Essmeyer.

Το μέλλον του Feed

Ο αλγόριθμος του TikTok — η καρδιά του εθιστικού σχεδιασμού του — παραμένει στην ιδιοκτησία της ByteDance, ακόμη και όταν οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ πιέζουν για μια εγχώρια απόσχιση της πλατφόρμας.

Οι αξιωματούχοι λένε ότι η αμερικανική έκδοση θα χρησιμοποιεί έναν διπλό αλγόριθμο που έχει επανεκπαιδευτεί με βάση δεδομένα των ΗΠΑ, αλλά οι ειδικοί αμφιβάλλουν ότι αυτό θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα χειρίζεται την προσοχή.

Το βαθύτερο ζήτημα, υποστηρίζουν, δεν είναι ο εθνικός έλεγχος, αλλά η ανθρώπινη ψυχολογία.

Ο αλγόριθμος εκμεταλλεύεται τις καθολικές ευπάθειες: την περιέργεια, την αναζήτηση καινοτομίας και την επιθυμία του εγκεφάλου για απρόβλεπτες ανταμοιβές.

Όσο υπάρχουν αυτές οι τάσεις, οποιαδήποτε πλατφόρμα που έχει βελτιστοποιηθεί για την εμπλοκή των χρηστών θα παράγει τα ίδια αποτελέσματα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
Έρευνα 11.10.25

Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες

Η υπερβολική χρήση οθονών από μικρά παιδιά επιδρά αρνητικά στο πώς αυτά αποδίδουν σε μαθήματα όπως η Ανάγνωση και τα Μαθηματικά - Η διαφορά μεταξύ των φύλων - Τι έδειξε καναδική έρευνα

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς
Βιβλικές ανησυχίες 10.10.25

O αμφιλεγόμενος δισεκατομμυριούχος Πίτερ Τιλ προειδοποιεί για τον Αντίχριστο και τον Μπιλ Γκέιτς

Ο Πίτερ Τιλ, ιδρυτής της Palantir, υπονόησε ότι ο Μπιλ Γκέιτς είναι όργανο του Αντιχριστου, ο οποίος έρχεται να επιβάλει μια παγκόσμια απολυταρχική κυβέρνηση.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΠΟΥ: Ένας στους τρεις γιατρούς ή νοσηλευτές πάσχει από κατάθλιψη – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Ανησυχητικά ευρήματα 10.10.25

Ένας στους τρεις υγειονομικούς στην Ευρώπη πάσχει από κατάθλιψη - Τι αναφέρει ο ΠΟΥ για την Ελλάδα

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα του ΠΟΥ για τις συνθήκες στις δομές υγείας στην Ευρώπη καθώς γιατροί και νοσηλευτές παρουσιάζουν σε μεγάλα ποσοστά κατάθλιψη - Έξαρση ανασφάλειας και βίας στην εργασία

Σύνταξη
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Σερβία – Αλβανία
Ποδόσφαιρο 11.10.25

LIVE: Σερβία – Αλβανία

LIVE: Σερβία – Αλβανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σερβία – Αλβανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports Start.

Σύνταξη
Το NBA επιστρέφει στην Κίνα
Μπάσκετ 11.10.25

Το NBA επιστρέφει στην Κίνα

Έξι χρόνια μετά τη ρήξη λόγω του Χονγκ Κονγκ, το NBA επιστρέφει στην ασιατική αγορά με τους Brooklyn Nets και Phoenix Suns σε μια συμφιλίωση που συνδυάζει πολιτική, επιχειρήσεις και θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι
Δεν είναι τωρινό φαινόμενο 11.10.25

Γεμάτοι με ράντζα οι διάδρομοι στο «Λαϊκό» – Σε απόγνωση ασθενείς και εργαζόμενοι

Κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχουν αναφέρει κατ’ επανάληψη πως «τα ράντζα είναι παρελθόν» και πως «το ΕΣΥ άλλαξε». Εικόνες ντοκουμέντο από το «Λαϊκό» νοσοκομείο, στις 8 Οκτωβρίου 2025.

Σύνταξη
Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»
EHF European Cup 11.10.25

Αλμπάτρο Σιρακούσα – Ολυμπιακός 28-34: Μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους «32»

Σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους «32» του EHF European Cup ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη με 34-28 επί της Αλμπάτρο Σιρακούσα στο κλειστό της Ηλιούπολης. Η ρεβάνς γίνεται τη Δευτέρα (13/10, 19.30).

Σύνταξη
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο
«Αυταρχικό εγχειρίδιο» 11.10.25

Πώς ο Τραμπ μετατρέπει τη δολοφονία Κερκ σε πολιτικό όπλο

O Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε πριν από έναν μήνα. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο θάνατος του έχει μετατραπεί σε ένα εξαιρετικό εργαλείο στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ακροδεξιάς

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2
Πόλο Γυναικών 11.10.25

Άλιμος ΝΑΣ Betsson – Ολυμπιακός 7-26: «Ερυθρόλευκος περίπατος» και 2Χ2

Με κορυφαίες τις Σάντα και Μυριοκεφαλιτάκη που σημείωσαν από 4 γκολ, η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού νίκησε ε 26-7 επί του Αλίμου ΝΑΣ Betsson κι έκανε το 2Χ2 μετά τη 2η αγωνιστική της Α1 πόλο Γυναικών.

Σύνταξη
Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου
Ελλάδα 11.10.25

Σαντορίνη: Πώς έγινε η τραγωδία με το 5χρονο παιδί που βρέθηκε νεκρό σε πισίνα ξενοδοχείου

Ο δήμαρχος Σαντορίνης επιβεβαίωσε ότι στο ξενοδοχείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης όταν έβγαλαν τον 5χρονο από την πισίνα. Συνελήφθησαν ο διευθυντής, ο ναυαγοσώστης και ο πατέρας του παιδιού.

Σύνταξη
Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή
Κόσμος 11.10.25

Κόσοβο: Ο Άλμπιν Κούρτι έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Δημοτικές εκλογές την Κυριακή

Το κόμμα του Κούρτι καταλαμβάνει τις 48 από τις 120 έδρες που συνθέτουν το κοινοβούλιο του Κοσόβου και θα χρειαστεί την υποστήριξη τουλάχιστον άλλων 13 βουλευτών.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»
Ελλάδα 11.10.25

Γυναικοκτονία στην Πάτρα: Συγκινεί η αδερφή της Γαρυφαλλιάς – «Θα είναι πάντα στο φως»

«Σήμερα δεν είναι το τέλος – είναι η αρχή μιας μνήμης που θα μείνει ζωντανή, μιας φωνής που θα συνεχίσει να μιλάει για σεβασμό, αγάπη και ζωή» έγραψε η αδερφή της Γαρυφαλλιάς.

Σύνταξη
Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»
Μπάσκετ 11.10.25

Οι όροι της Ευρωλίγκας για το project «NBA Europe»

Τέσσερις αδιαπραγμάτευτες αρχές: κοινό όφελος, πολιτισμική ακεραιότητα, αγωνιστική αριστεία και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση - Οι όροι για το project «NBA Europe»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν – Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής
Κόσμος 11.10.25

Οι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα ερείπια της βόρειας Γάζας - Το εξαντλητικό ταξίδι της επιστροφής

Μισό εκατομμύριο αναγκαστικά εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στις κατεστραμμένες πόλεις της βόρειας Γάζας, καθώς ο ισραηλινός στρατός παύει τα πυρά και αποσύρεται εν μέρει από την περιοχή στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

Σύνταξη
Εργασιακό νομοσχέδιο: Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας – Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου
Ελλάδα 11.10.25

Τάξη ή αταξία στην αγορά εργασίας - Ώρα απαντήσεων εντός και εκτός Κοινοβουλίου

Το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο (σε ένα εργοδότη) εισέρχεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να βρίσκονται σε αναβρασμό και τα συνδικάτα στις επάλξεις. Απεργία στις 14/10. Συμμετέχουν Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο