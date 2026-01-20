Αλλος ένας αστυνομικός, ο ένατος κατά σειρά, υπέκυψε χθες Δευτέρα στα τραύματα που είχε υποστεί, την επομένη κύματος επιθέσεων και εξεγέρσεων εγκλείστων σε φυλακές, οι οποίες εξώθησαν τον πρόεδρο της Γουατεμάλας να κηρύξει «κατάσταση πολιορκίας» για την αντιμετώπιση συμμοριών (φωτογραφία του Reuters/Cristina Chiquin, επάνω, από την κηδεία των αστυνομικών που σκοτώθηκαν από τα πυρά συμμοριών).

Το προσωπικό της αστυνομίας έγινε στόχος πολλαπλών συντονισμένων επιθέσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε αντίποινα για την ανάκτηση του ελέγχου προχθές Κυριακή σε τρεις φυλακές όπου κρατούμενοι είχαν πάρει ομήρους δεκάδες φρουρούς και ψυχίατρο.

Οκτώ αστυνομικοί σκοτώθηκαν προχθές, και ένατος που βρισκόταν σε «κρίσιμη κατάσταση», πέθανε χθες σε δημόσιο νοσοκομείο

En Jalapa, policías de la Subdirección General de Apoyo y Logística se solidarizan y entregan pabellón nacional a familiares de la agente Diana Rosmery Chávez Alarcón, quien falleció en cumplimiento del deber.#SeguridadConTransparencia#ProtegerYServir pic.twitter.com/Agrj7wz4Q5 — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 19, 2026

Οι εξεγέρσεις, που επαναλαμβάνονται από τα μέσα του 2025, σκοπό είχαν να ακυρωθεί η μεταγωγή επικεφαλής συμμοριών σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, με τους στασιαστές να απαιτούν να επιστρέψουν ή να μεταφερθούν σε κέντρα κράτησης με λιγότερο αυστηρούς όρους εγκλεισμού.

Οκτώ αστυνομικοί σκοτώθηκαν προχθές. Ενατος, που τραυματίστηκε από σφαίρα καθώς μετακινείτο με μοτοσικλέτα μαζί με συνάδελφό του και βρισκόταν σε «κρίσιμη κατάσταση», απεβίωσε χθες σε δημόσιο νοσοκομείο, σύμφωνα με χωριστές ανακοινώσεις της υπηρεσίας του και του υπουργείου Εσωτερικών.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα καταδίκασε τους θανάτους των αστυνομικών που «υπέστησαν άνανδρες επιθέσεις από αυτούς τους τρομοκράτες, σε αντίποινα για τις ενέργειες του κράτους της Γουατεμάλας εναντίον τους».

Ο πρόεδρος Μπερνάρντο Αρέβαλο κήρυξε από χθες «κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια για 30 ημέρες», προκειμένου «να εγγυηθούμε την προστασία και την ασφάλεια» των Γουατεμαλτέκων.

Στρατιωτικές περιπολίες

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης — που τέθηκε σε ισχύ, παρότι τυπικά έμενε ακόμη να επικυρωθεί από το κοινοβούλιο, όπου πλειοψηφεί η αντιπολίτευση—αναστέλλει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, ιδίως αυτά της συνάθροισης και των διαδηλώσεων, κι επιτρέπει συλλήψεις και ανακρίσεις χωρίς δικαστικές διαταγές.

Ο υπουργός Aμυνας Χένρι Σάενς τόνισε πως ο στρατός θα αρχίσει «περιπολίες στους δρόμους» για να «πλήξει» τις δομές του οργανωμένου εγκλήματος και να αποκαταστήσει την «ηρεμία που έχουν ανάγκη οι πολίτες».

Ο διευθυντής της αστυνομίας Νταβίντ Κουστόδιο πλειοδότησε λέγοντας πως οι άνδρες του είναι έτοιμοι να προστατεύσουν «τη ζωή» των πολιτών κάνοντας αν χρειάζεται «χρήση των όπλων τους».

Χθες Δευτέρα, πρώτη από τις τρεις ημέρες εθνικού πένθους που κηρύχθηκε από τον αρχηγό του κράτους, δεν λειτούργησαν τα σχολεία.

«Τρομοκρατικές» οργανώσεις

Οι κηδείες των πεσόντων αστυνομικών, τα φέρετρα των οποίων είχαν καλυφθεί με τη σημαία της Γουατεμάλας, οργανώθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών, με παρόντα τον πρόεδρο Αρέβαλο.

Οι συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha – τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τόσο η Γουατεμάλα όσο και οι ΗΠΑ -συγκρούονται για τον έλεγχο εδαφών στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, όπου εκβιάζουν εμπόρους, μεταφορείς, ή απλούς πολίτες.

Oποιος αρνηθεί να πληρώσει δολοφονείται. Σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις αποδίδονται σωρεία φόνων, εκβιάσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ