Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας κατηγόρησε χθες Κυριακή συμμορίες ότι δολοφόνησαν επτά αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια πολλαπλών επιθέσεων, τις οποίες διέπραξαν σε αντίποινα για την άρνηση των αρχών να ανακαλέσουν την απόφασή τους να μεταγάγουν επικεφαλής εγκληματικών οργανώσεων σε φυλακή υψίστης ασφαλείας (στη φωτογραφία του Reuters/Josue Decavele, επάνω, αστυνομικές δυνάμεις έχουν εισβάλει σε φυλακή στην Πόλη της Γουατεμάλας για να αντιμετωπίσουν τις ταραχές που έχουν ξεσπάσει).

Οι δολοφονίες έγιναν την επομένη των εξεγέρσεων και των ομηριών σε τρεις φυλακές της χώρας της κεντρικής Αμερικής, όπου έγκλειστοι οι οποίοι ανήκουν σε συμμορίες διαμαρτύρονταν για τις μεταγωγές των αρχηγών τους.

Lastimosamente varios agentes policiales están siendo asesinados cruelmente en Guatemala, los criminales no solamente se han llevado la vida de un elemento. Se llevaron un padre, un hermano, un hijo, un esposo, una esposa, una buena persona que entregó su vida a cambio del… pic.twitter.com/UPWZOsSlJa — Agentes Azules 🇸🇻 (@agentesazules) January 18, 2026

«Αισθάνομαι βαθιά θλίψη» για τον θάνατο επτά ανδρών της αστυνομίας «οι οποίοι υπέστησαν άνανδρες επιθέσεις από αυτούς τους τρομοκράτες, σε αντίποινα για τις ενέργειες του κράτους της Γουατεμάλας εναντίον τους», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Μάρκο Αντόνιο Βιγιέδα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Policía Nacional Civil retoma control en cárcel Renovación I pic.twitter.com/47qz7NxLaN — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 18, 2026

Αλλοι δέκα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις χθεσινές επιθέσεις, ενώ φερόμενος ως κακοποιός επίσης σκοτώθηκε, διευκρίνισε ο υπουργός.

Οι συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha συγκρούονται για τον έλεγχο εδαφών στη Γουατεμάλα, όπου εκβιάζουν εμπόρους, μεταφορείς, ή απλούς πολίτες. Οποιος αρνηθεί να πληρώσει δολοφονείται. Σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις αποδίδονται σωρεία φόνων, εκβιάσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

Από το πρωί του Σαββάτου, μέλη των δυο συμμοριών πήραν ομήρους 45 φρουρούς και ψυχίατρο σε τρεις φυλακές της χώρας, για να απαιτήσουν τη μεταγωγή των αρχηγών τους σε κέντρα κράτησης με λιγότερο αυστηρούς όρους κράτησης — κάτι που απέρριψε η κυβέρνηση.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να συνθηκολογήσω, ούτε να τους παραχωρήσω προνόμια», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Βιγιέδα.

🇬🇹 Guatemala | Reos amotinados tomaron al menos 46 rehenes en tres prisiones durante disturbios organizados por la pandilla Barrio 18, según autoridades. La mayoría de los cautivos son guardias y un psicólogo. No se reportan muertos ni heridos. pic.twitter.com/eCdFct5AWY — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 18, 2026

Χθες Κυριακή οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέκτησαν τον έλεγχο της φυλακής υψίστης ασφαλείας Renovación I, 75 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, κι απελευθέρωσαν τους εννιά φρουρούς που κρατούνταν όμηροι εκεί.

Η επιχείρηση διεξήχθη «χωρίς να υπάρξουν απώλειες στις δυο πλευρές», σύμφωνα με τον κ. Βιγιέδα.

Cuatro mareros terroristas del barrio 18 han sido neutralizados y capturados en la colonia Santa Fe, zona 13. Se les ha decomisado armas de fuego. Son presuntos responsables de atacar a policías en el sector. pic.twitter.com/SCbJZgv35o — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) January 18, 2026

Μέλη συμμοριών κρατούσαν ακόμη χθες ομήρους τουλάχιστον 28 ανθρώπους στο κέντρο κράτησης Fraijanes II και άλλους εννιά στο κέντρο κράτησης Preventivo, αντίστοιχα ανατολικά και στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, της πόλης της Γουατεμάλας.

Πηγή: ΑΠΕ