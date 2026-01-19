newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026 | 05:00

Γουατεμάλα: Σε «κατάσταση πολιορκίας» κηρύχθηκε η χώρα μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια» είπε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας σε έκτακτο διάγγελμά του, μετά τις δολοφονίες αστυνομικών από συμμορίες.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας κήρυξε χθες Κυριακή «κατάσταση πολιορκίας» στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, για να αυξηθούν οι εξουσίες των αρχών στην αναμέτρηση με συμμορίες κακοποιών, μέλη των οποίων δολοφόνησαν τουλάχιστον οκτώ αστυνομικούς και πήραν δεκάδες ανθρώπους ομήρους και τον έλεγχο τριών φυλακών τα τελευταία 24ωρα (φωτογραφία του Reuters/Josue Decavele, επάνω, από φυλακή στην Εσκουίντλα όπου έχει σημειωθεί εξέγερση).

Οι επιθέσεις, οι εξεγέρσεις και οι ομηρίες σε φυλακές πιστεύεται πως αποτελούσαν αντίποινα για την απόφαση των αρχών να γίνει μεταγωγή πολλών επικεφαλής συμμοριών σε φυλακή υψίστης ασφαλείας και για την άρνησή τους να ανακαλέσουν το μέτρο.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναστέλλει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα κι επιτρέπει συλλήψεις και ανακρίσεις χωρίς δικαστικές διαταγές

«Αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση πολιορκίας καθ’ άπασα την εθνική επικράτεια για 30 ημέρες από σήμερα (σ.σ. χθες Κυριακή)», προκειμένου «να εγγυηθούμε την προστασία και την ασφάλεια» των Γουατεμαλτέκων, είπε ο αρχηγός του κράτους Μπερνάρντο Αρέβαλο κατά τη διάρκεια έκτακτου διαγγέλματός του.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναστέλλει συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, ιδίως αυτά της συνάθροισης και των διαδηλώσεων, κι επιτρέπει συλλήψεις και ανακρίσεις χωρίς δικαστικές διαταγές.

Θα πρέπει να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, όπου έχει την πλειοψηφία η αντιπολίτευση στον σοσιαλδημοκράτη πρόεδρο.

Ο αρχηγός του κράτους ενημέρωσε επίσης ότι η αστυνομία ανέκτησε τον πλήρη έλεγχο στις τρεις φυλακές όπου μέλη συμμοριών είχαν πάρει ομήρους συνολικά 46 ανθρώπους από προχθές Σάββατο.

«Τρομοκρατικές» οργανώσεις

«Αποκαταστάθηκε ο πλήρης έλεγχος του κράτους στις τρεις φυλακές όπου είχαν στασιάσει εγκληματίες» και πλέον οι κακοποιοί «γονατίζουν μπροστά στο ισχυρό κράτος, που τηρεί και επιβάλλει την τήρηση του νόμου», διαβεβαίωσε ο κ. Αρέβαλο.

Οι συμμορίες Barrio 18 και Mara Salvatrucha — τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές» οργανώσεις τόσο η Γουατεμάλα όσο και οι ΗΠΑ —συγκρούονται για τον έλεγχο εδαφών στη χώρα της κεντρικής Αμερικής, όπου εκβιάζουν εμπόρους, μεταφορείς, ή απλούς πολίτες.

Οποιος αρνηθεί να πληρώσει δολοφονείται. Σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις αποδίδονται σωρεία φόνων, εκβιάσεις και διακίνηση ναρκωτικών.

Από το πρωί του Σαββάτου, μέλη των δυο συμμοριών κράταγαν ομήρους 45 φρουρούς και ψυχίατρο σε τρεις φυλακές της χώρας, για να απαιτήσουν τη μεταγωγή των αρχηγών τους σε κέντρα κράτησης με λιγότερο αυστηρούς όρους εγκλεισμού — κάτι που απέρριψε η κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανία: Τουλάχιστον 24 νεκροί και 15 σοβαρά τραυματίες από σύγκρουση τρένων
Δραματικές ώρες 18.01.26 Upd: 04:03

Τουλάχιστον 24 νεκροί και 15 σοβαρά τραυματίες από σύγκρουση τρένων στην Ισπανία - Σαν «ταινία φρίκης»

Σύγκρουση τρένων στη νότια Ισπανία. Τουλάχιστον 24 νεκροί και αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος.

Σύνταξη
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Καράτσι 18.01.26

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Συναγερμός 19.01.26 Upd: 04:08

Φλέγεται εργοστάσιο στις Αχαρνές - Μήνυμα από 112

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)

Απίστευτα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για τα αποδυτήρια και τους γύρισε ο Μανέ

Σύνταξη
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο