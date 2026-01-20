– Ήταν νευρικός, ήθελε απελπισμένα να γίνει «κάποιος»: Ο γιος του Μελ Μπρουκς για το αληθινό πρόσωπο πίσω από τη «μάσκα» του κωμικού

Ο Μελ Μπρουκς έκανε τον κόσμο να γελά για περισσότερα από εβδομήντα χρόνια. Πίσω όμως από το γέλιο, στα πρώτα βήματα της καριέρας του, υπήρχε ένα προσωπικό κόστος που έμενε αθέατο.

Αυτό ακριβώς φωτίζει το νέο ντοκιμαντέρ Mel Brooks: The 99 Year Old Man!, που κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιανουαρίου στο HBO.

Το φιλμ καταγράφει τη διαδρομή του δημιουργού των Blazing Saddles και Young Frankenstein, ο οποίος τον Ιούνιο κλείνει τα 100, μέσα από μαρτυρίες συνεργατών και θαυμαστών του, όπως ο Ρομπ Ράινερ και ο Τζουντ Άπατοου.

Μιλούν για τη θεαματική του άνοδο και την επιρροή που άσκησε στην αμερικανική κωμωδία, αλλά και για τις σκοτεινές πλευρές μιας πορείας που μόνο εύκολη δεν ήταν.

«Ο πατέρας μου ήθελε απελπισμένα να γίνει ‘’κάποιος’’. Όχι απλώς να πετύχει επαγγελματικά, αλλά να τον αναγνωρίζουν, να τον βλέπουν, να τον χειροκροτούν»

«Ήθελε απελπισμένα να γίνει κάποιος»

Πριν έρθει η καταξίωση, υπήρξε μια περίοδος έντονης ανασφάλειας, οικονομικής κατάρρευσης και οικογενειακής έντασης. «Ο πατέρας μου ήθελε απελπισμένα να γίνει ‘’κάποιος’’», λέει ο Νίκι Μπρουκς, το δεύτερο παιδί του από τον πρώτο του γάμο με τη Φλόρενς Μπάουμ.

«Όχι απλώς να πετύχει επαγγελματικά, αλλά να τον αναγνωρίζουν, να τον βλέπουν, να τον χειροκροτούν», εξηγεί.

Από την επιτυχία στην απόλυτη ανασφάλεια

Στις αρχές της δεκαετίας του ’50, ο Μπρουκς είχε ήδη μια πρώτη γεύση επιτυχίας ως σεναριογράφος στο θρυλικό Your Show of Shows του Σιντ Σίζαρ. Όταν όμως η εκπομπή ολοκληρώθηκε το 1954, η ζωή του ανατράπηκε. Από τα 5.000 δολάρια ανά επεισόδιο βρέθηκε ξαφνικά χωρίς δουλειά και χωρίς εισόδημα.

«Ήταν σοβαρά χρήματα – και μετά απλώς σταμάτησαν», θυμάται ο ίδιος σε συνομιλία του με τον Άπατοου, εκτελεστικό παραγωγό του ντοκιμαντέρ.

«Ο πατέρας μου μετέτρεπε το άγχος σε θυμό. Για τη μητέρα μου, που προσπαθούσε να μεγαλώσει τρία μικρά παιδιά, η κατάσταση έγινε κάποια στιγμή αφόρητη. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του»

«Έκλαιγα για δύο χρόνια»

Η οικονομική ασφυξία τον ανάγκασε ακόμη και να διακόψει την ψυχοθεραπεία που τον βοηθούσε να ελέγχει το άγχος του.

Σε αρχειακό απόσπασμα που προβάλλεται στο φιλμ, ο Μπρουκς λέει: «Έκλαιγα για δύο χρόνια. Κυριολεκτικά, δεν έκανα τίποτα άλλο. Ήμουν άφραγκος».

Ένα σπίτι γεμάτο ένταση

Για την οικογένεια, εκείνη η περίοδος ήταν εξαιρετικά δύσκολη. «Ο πατέρας μου μετέτρεπε το άγχος σε θυμό», θυμάται ο Νίκι.

«Ήταν νευρικός, οξύθυμος, με απότομες αλλαγές διάθεσης. Για τη μητέρα μου, που προσπαθούσε να μεγαλώσει τρία μικρά παιδιά, η κατάσταση έγινε κάποια στιγμή αφόρητη. Δεν μπορούσες να ζήσεις μαζί του».

Η καριέρα της Φλόρενς Μπάουμ σε δεύτερο πλάνο

Η Φλόρενς Μπάουμ, χορεύτρια σε μεγάλες θεατρικές παραγωγές όπως το Gentlemen Prefer Blondes, παντρεύτηκε τον Μπρουκς το 1953.

Απέκτησαν τρία παιδιά – τη Στεφάνι, τον Νίκι και τον Έντι – και χώρισαν το 1962. Δύο χρόνια αργότερα, ο Μπρουκς παντρεύτηκε την Αν Μπάνκροφτ, με την οποία απέκτησε τον γιο τους, Μαξ.

Η Στεφάνι Μπρουκς επισημαίνει ότι η μητέρα της αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την καριέρα της.

«Ο πατέρας μου της ζήτησε να σταματήσει να δουλεύει, επειδή ήταν η γυναίκα του. Ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο για την εποχή», λέει.

«Ήταν κόλαση να ζει κανείς μαζί μου»

Ο ίδιος ο Μπρουκς δεν ωραιοποιεί το παρελθόν. Παραδέχεται ότι ο γάμος του περιόρισε τη ζωή και την καριέρα της Μπάουμ. «Την άφηνα συνεχώς έγκυο, κι αυτό σήμαινε ότι εκείνη δεν μπορούσε να κυνηγήσει το όνειρό της, ενώ εγώ μπορούσα να κυνηγήσω το δικό μου», λέει.

Για τον λόγο που ο γάμος κατέρρευσε, είναι ειλικρινής: «Ήμουν αφόρητος. Ένιωθα πως είχα φτάσει σε δημιουργικό αδιέξοδο. Δεν την κατηγορώ που με χώρισε. Ήταν κόλαση να ζει κανείς μαζί μου».

Η επιστροφή και η απογείωση

Η στροφή ήρθε το 1960, όταν μαζί με τον Καρλ Ράινερ – συμπρωταγωνιστή του στο Your Show of Shows και στενό του φίλο – δημιούργησαν τον θρυλικό 2000 Year Old Man.

Από εκεί και μετά, η καριέρα του απογειώθηκε: The Producers, Blazing Saddles, Young Frankenstein, Spaceballs, History of the World, Part I. Ένα Όσκαρ για Πρωτότυπο Σενάριο και, αργότερα, τρία Tony από τη θεατρική μεταφορά των Producers στο Μπρόντγουεϊ.

Ο αποχαιρετισμός στον Καρλ Ράινερ

Το ντοκιμαντέρ αφιερώνει και συγκινητικές στιγμές στη μακρόχρονη φιλία του με τον Καρλ Ράινερ, που πέθανε το 2020. Ο Μπρουκς αποκαλύπτει ότι βρισκόταν στο σπίτι του το βράδυ που έφυγε από τη ζωή.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευα ότι θα τον συνδέσουν στα μηχανήματα και θα σηκωθεί», λέει. «Δεν ήθελα να τον χάσω. Δεν μπορούσα να το δεχτώ. Τον αγαπούσα όσο λίγους ανθρώπους στη ζωή μου».

*Με πληροφορίες από: Entertainment Weekly