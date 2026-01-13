Τζούλιαν Σαντς: Τρία χρόνια από την εξαφάνιση του Warlock – Η τραγωδία και το μυστήριο στο Βουνό του Θανάτου

Σαν σήμερα, στις 13 Ιανουαρίου 2023, ο Τζούλιαν Σαντς αναχώρησε για πεζοπορία. Ο 65χρονος Βρετανός ηθοποιός, γνωστός για τους εμβληματικούς του ρόλους σε ταινίες όπως το Warlock, το Αραχνοφοβία και το Δωμάτιο με Θέα είχε ξεκινήσει μόνος για το αγαπημένο του Μάουντ Μπάλντι, το ψηλότερο σημείο των βουνών Σαν Γκάμπριελ στη νότια Καλιφόρνια.

Δεν επέστρεψε ποτέ.

Παρά το γεγονός ότι ήταν έμπειρος ορειβάτης και το συγκεκριμένο βουνό αποτελούσε τον αγαπημένο του προορισμό όταν βρισκόταν στο Λος Άντζελες, οι ακραίες καιρικές συνθήκες εκείνης της περιόδου μετέτρεψαν το τοπίο σε μια θανάσιμη παγίδα από πάγο και χιονοστιβάδες.

Η σύζυγός του, Εβγκένια Τσίτκοβιτς, δήλωσε την εξαφάνισή του την ίδια ημέρα, ξεκινώντας μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία της περιοχής.

Οι αρχές της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο διεξήγαγαν οκτώ διαφορετικές αποστολές, με περισσότερες από 500 ώρες ερευνών από αέρος και εδάφους.Oι θυελλώδεις άνεμοι και ο παγετός δυσκόλευαν το έργο των διασωστών, καθιστώντας πολλές περιοχές απροσπέλαστες.

Πέντε μήνες μετά

Η οικογένεια του Σαντς, σε μια συγκινητική δήλωση, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τις ομάδες διάσωσης, ενώ ο αδελφός του, Νικ, παραδέχτηκε πρόωρα πως μέσα στην καρδιά του τον είχε ήδη αποχαιρετήσει. Πέντε μήνες μετά, επιβεβαιώθηκε.

Η λύση στο μυστήριο δόθηκε τυχαία στις 24 Ιουνίου 2023, πέντε μήνες μετά την εξαφάνιση του Σαντς.

Μια ομάδα πεζοπόρων που εξερευνούσε μια επίπεδη περιοχή γνωστή ως Φαράγγι Γκουντ, εντόπισε αρχικά τις μπότες και τα μπατόν του ηθοποιού, ενώ λίγο πιο πέρα βρέθηκε το πορτοφόλι του με την ταυτότητα.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως οι ομάδες διάσωσης είχαν πλησιάσει πολύ κοντά στο σημείο αυτό μήνες νωρίτερα, ακολουθώντας το σήμα από το κινητό του τηλέφωνο, αλλά σταμάτησαν μόλις 200 μέτρα από το το σημείο όπου βρισκόταν η σορός του.

Παρά την ανεύρεση της σορού, ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα πως η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει «απροσδιόριστη», λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης.

Θεωρίες αμφισβήτησης

Αν και η τοποθεσία υποδηλώνει πιθανή πτώση, οι αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Σαντς, καρδιακός φίλος και πρώην συγκάτοικος του Τζον Μάλκοβιτς, να παγιδεύτηκε σε χιονοστιβάδα ή να τραυματίστηκε και να χάθηκε μέσα στην καταιγίδα.

Βέβαια η μυστηριώδης εξαφάνιση του και η καθυστέρηση πέντε μηνών μέχρι τον εντοπισμό της σορού του Σαντς ήταν συγκυρίες που τροφοδότησαν, όπως ήταν αναμενόμενο, μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας και σκοτεινά σενάρια στο διαδίκτυο.

Αν και οι αρχές και η οικογένειά του επιμένουν στην εκδοχή του ατυχήματος, η «απροσδιόριστη» αιτία θανάτου άφησε χαραμάδες για εναλλακτικές ερμηνείες -από υποθέσεις για σκηνοθετημένο θάνατο μέχρι θεωρίες για μυστικιστικές τελετές στις κορυφές των Σαν Γκάμπριελ, το μυστήριο του Τζούλιαν Σαντς συνεχίζει να προκαλεί ανατριχίλα τρία χρόνια μετά.

Η πιο διαδεδομένη θεωρία που αμφισβητεί τις διαβεβαιώσεις της οικογένειας, βασίζεται στην ακρίβεια των ερευνών. Πώς είναι δυνατόν, σε μια επιχείρηση που κόστισε 100.000 δολάρια και περιλάμβανε drones και ελικόπτερα τελευταίας τεχνολογίας, η σορός να βρεθεί από πεζοπόρους μόλις 200 μέτρα μακριά από το σημείο όπου είχε εντοπιστεί το τελευταίο σήμα του κινητού του;

Οι θιασώτες των θεωριών συνωμοσίας υποστηρίζουν πως η σορός «τοποθετήθηκε» εκεί αργότερα, υπονοώντας ότι ο ηθοποιός μπορεί να είχε απαχθεί ή να κρατούνταν κάπου αλλού, πριν το σώμα του εγκαταλειφθεί στο Φαράγγι Γκουντ όταν οι έρευνες ατόνησαν.

«Καταραμένος»

Μια άλλη, πασπαλισμένη με γερές δόσεις μεταφυσικής, συνδέει τον θάνατο του Σαντς με τους εμβληματικούς του ρόλους σε ταινίες τρόμου και μυστικισμού, όπως το Warlock.

Το Μάουντ Μπάλντι θεωρείται από ορισμένους ως ένας τόπος με ιδιαίτερη ενεργειακή φόρτιση, όπου έχουν σημειωθεί και άλλες περίεργες εξαφανίσεις στο παρελθόν.

Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας βλέπουν στον θάνατο του Σαντς μια σχεδόν τελετουργική κατάληξη, υποστηρίζοντας ότι ο ηθοποιός, που ήταν γνωστός για την εσωτερικότητα και την αγάπη του για το άγνωστο, μπορεί να αναζητούσε μια εμπειρία που ξεπερνούσε τα όρια της απλής ορειβασίας.

Στα σκοτεινά φόρουμ του διαδικτύου, κυκλοφόρησε έντονα η θεωρία ότι ο Τζούλιαν Σαντς, κουρασμένος από τα φώτα της δημοσιότητας, προσπάθησε να σκηνοθετήσει τον θάνατό του για να ξεκινήσει μια νέα ζωή μακριά από όλους.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ο εντοπισμός των λειψάνων του ήταν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου παραπλάνησης. Αν και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν την ταυτότητα της σορού, οι συνωμοσιολόγοι επιμένουν ότι η «απροσδιόριστη» αιτία θανάτου είναι η απόδειξη πως οι αρχές συγκάλυψαν την αλήθεια για να κλείσουν μια δαπανηρή και επικοινωνιακά δύσκολη υπόθεση.

«Φόνος»

Η επίσημη απόφαση του ιατροδικαστή να χαρακτηρίσει την αιτία θανάτου ως «απροσδιόριστη» (undetermined) λειτούργησε ως λάδι στη φωτιά των θεωριών.

Για πολλούς, η έλλειψη σαφών απαντήσεων για το αν ο θάνατος προήλθε από πτώση, υποθερμία ή κάτι άλλο, υποδηλώνει ότι υπήρχαν στοιχεία που δεν έπρεπε να δουν το φως της δημοσιότητας.

Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι ο Σαντς μπορεί να έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, και ότι η αστυνομία, αδυνατώντας να βρει υπόπτους, προτίμησε να αποδώσει το γεγονός στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Παρά τον καταιγισμό των σεναρίων, οι άνθρωποι που γνώριζαν καλά τον Τζούλιαν Σαντς απορρίπτουν κάθε θεωρία συνωμοσίας. Η πρώην σύζυγός του και ο μάνατζέρ του επιμένουν πως ο ηθοποιός ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε για τον κίνδυνο και την περιπέτεια, και πως η φύση, την οποία λάτρευε, ήταν τελικά αυτή που τον κέρδισε.

Για την οικογένειά του, το μόνο μυστήριο που απομένει είναι η γοητεία που ασκούσε το βουνό πάνω του, μια γοητεία που τον ώθησε να συνεχίσει εκείνη την παγωμένη μέρα του Ιανουαρίου, παρά τις προειδοποιήσεις για το Βουνό του Θανάτου.

Τόπος γεμάτος παγίδες

Το Μάουντ Μπάλντι έχει κερδίσει τον ανατριχιαστικό τίτλο από τις ίδιες τις τοπικές αρχές και τους διασώστες της Καλιφόρνια, καθώς θεωρείται μια από τις πιο επικίνδυνες βουνοκορφές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρά τη φαινομενικά προσιτή του απόσταση από το Λος Άντζελες, το συγκεκριμένο βουνό κρύβει παγίδες που αποδεικνύονται μοιραίες ακόμα και για τους πιο έμπειρους ορειβάτες, όπως ήταν ο Τζούλιαν Σαντς.

Η γεωμορφολογία του Μάουντ Μπάλντι είναι τέτοια που οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται μέσα σε λίγα λεπτά. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή μετατρέπουν το μαλακό χιόνι σε ένα συμπαγές στρώμα πάγου, το οποίο οι διασώστες αποκαλούν «γυαλί».

Σε αυτό το τερέν, αν ένας πεζοπόρος γλιστρήσει, είναι αδύνατον να σταματήσει την πτώση του, η οποία συνήθως καταλήγει σε γκρεμούς εκατοντάδων μέτρων.

Στατιστική θανάτου

Μόνο την περίοδο που χάθηκε ο Βρετανός ηθοποιός, οι ομάδες διάσωσης είχαν κληθεί σε 14 διαφορετικές επιχειρήσεις για ορειβάτες που είχαν εγκλωβιστεί ή τραυματιστεί θανάσιμα στις ίδιες πλαγιές.

Το Μάουντ Μπάλντι καταγράφει τους περισσότερους θανάτους ορειβατών ανά έτος σε ολόκληρη την Καλιφόρνια.

Η απότομη κλίση του, σε συνδυασμό με την ψευδαίσθηση ασφάλειας που δίνει η εγγύτητά του στην πόλη, παραπλανά πολλούς.

Ακόμα και με πλήρη εξοπλισμό, οι χιονοστιβάδες και η μηδενική ορατότητα μπορούν να απομονώσουν έναν άνθρωπο μέσα σε δευτερόλεπτα, καθιστώντας τον εντοπισμό του αδύνατο, όπως ακριβώς συνέβη και στην περίπτωση του Σαντς, που η σορός του παρέμεινε κρυμμένη για πέντε μήνες.

Οι αρχές του Σαν Μπερναρντίνο έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει το κοινό να αποφεύγει το βουνό κατά τους χειμερινούς μήνες, χαρακτηρίζοντας την ανάβαση «αποστολή αυτοκτονίας» υπό συγκεκριμένες συνθήκες.