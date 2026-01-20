Ο Κωστούλας έβαλε… φωτιά στο «X» με το «ψαλιδάκι»: «El Babinho, το αστέρι της Μπράιτον είναι εδώ» (vids)

«Τρέλα» επικρατεί στο «X» με το ανάποδο ψαλίδι, που πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας, καθώς οι χρήστες της δημοφιλούς εφαρμογής τρελάθηκαν με το απίθανο γκολ του Έλληνα φορ, χάρη στο οποίο η Μπράιτον ισοφάρισε με την Μπόρνμουθ σε 1-1.

Τα σχόλια στις δημοσιεύσεις αποθεώνουν τον φορ των γλάρων, με πολλούς χρήστες να τον χαρακτηρίζουν το αστέρι της Μπράιτον, ενώ άλλοι αναφέρουν ότι δεν χορταίνουν να βλέπουν το γκολ και ακόμη και ο επίσημος λογαριασμός της Premier League έπλεξε το εγκώμιο του Κωστούλα με ανάρτηση που έλεγε ότι «το ανάποδο ψαλίδι του Χαράλαμπου Κωστούλα γίνεται καλύτερο κάθε φορά που το βλέπεις».

Η ανάρτηση της Premier League

Charalampos Kostoulas’ bicycle kick gets better with every watch 🤩 @officialbhafc pic.twitter.com/fDii30saHO — Premier League (@premierleague) January 20, 2026

Με τελείωμα που θύμισε τον πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, Ελ Κααμπί, ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε το δεύτερο γκολ του συνολικά στην Premier League.

Charalampos Kostoulas draws Brighton level with a stunning effort. The Greece international gets on his bike for the equaliser, scoring an overhead kick in stoppage time against Bournemouth. Not a bad way for the 18-year-old to score only his second Premier League goal. pic.twitter.com/f6RAYsfwXD — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 19, 2026

Ο Κωστούλας και ο… χαμός στο «X»

Οι χρήστες του X μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Μπάμπη Κωστούλα και έχουν εντυπωσιαστεί με το φοβερό γκολ που πέτυχε.

Can’t stop watching this KOSTOULAS goal man. Brighton has another gem in their rankings coming up 🔥pic.twitter.com/9A78spdMEh — Si Senor (@SiSenorRM) January 20, 2026

«Σε όλους τους Έλληνες οπαδούς μας, εκ μέρους της Μπράιτον, ζητούμε συγγνώμη, ναι, μας το είπατε.. Το αστέρι σας Μπάμπης Κωστούλας είναι εδώ…», σχολίασε fan page της Μπράιτον.

«Ο Χαράλαμπος Κωστούλας ισοφάρισε για τη Μπράιτον με μια εντυπωσιακή προσπάθεια. Ο διεθνής Έλληνας «πήρε φόρα» για την ισοφάριση, σκοράροντας με ανάποδο ψαλίδι στις καθυστερήσεις απέναντι στην Μπόρνμουθ. Όχι κι άσχημος τρόπος για τον 18χρονο να πετύχει μόλις το δεύτερο γκολ του στην Premier League», τόνισε σε ανάρτησή του το «Athletic».