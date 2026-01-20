Ο Κωστούλας έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της Μπράιτον: «Χαρούμενος για το πρώτο γκολ στο γήπεδό μας» (vid)
Ο Μπάμπης Κωστούλας γνωρίζει καθολική αποθέωση για το ανάποδο ψαλίδι και έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς των «γλάρων» μετά το απίθανο γκολ του.
Ο Μπάμπης Κωστούλας μετά το απίθανο γκολ που πέτυχε στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, χάρη στο οποίο οι γλάροι ισοφάρισαν σε 1-1 με τους φιλοξενούμενους, αποθεώνεται στο Νησί.
Ο ταλαντούχος φορ έστειλε το δικό του μήνυμα μήνυμα στα ελληνικά προς τους οπαδούς της Μπράιτον και τόνισε ότι είναι χαρούμενος για το πρώτο του γκολ στο στάδιο της ομάδας και παράλληλα εξέφρασε ότι οι παίκτες της ομάδας του Χιρτσέλερ θα συνεχίσουν να δουλεύουν σκληρά.
Το μήνυμα του Κωστούλα
Ο Κωστούλας ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Γεια σας είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο μου γκολ στο γήπεδό μας. Είμαστε λίγο απογοητευμένοι για το αποτέλεσμα, αλλά θα συνεχίσουμε με σκληρή δουλειά για να καταφέρουμε τους στόχους μας».
