Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»

Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει «τρελάνει» τα social media και ειδικότερα το «X» από χθες (19/1 για το γκολ του με ανάποδο ψαλίδι στην αναμέτρηση της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, με τον Έλληνα επιθετικό να έχει προκαλέσει… πανζουρλισμό με ένα από τα πιο όμορφα τέρματα της χρονιάς στην Premier League.

Μάλιστα, μία σελίδα της Μπράιτον στο X, το πήγε σε άλλο… level και σχολίασε ότι η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα μετά από το φοβερό γκολ του Κωστούλα.

Δείτε τη δημοσίευση μετά το απίθανο ψαλιδάκι που πέτυχε ο Κωστούλας

Greece deserve to get the Elgin Marbles back in exchange for this moment of BRILLIANCE from Kostoulas #BHAFC pic.twitter.com/50XQYOSioZ — We Are Brighton (@wearebrighton) January 19, 2026

Αναλυτικά, όσα έγραψε το fan page των γλάρων:

«Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα σε αντάλλαγμα για αυτή τη στιγμή ΛΑΜΨΗΣ από τον Κωστούλα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωστούλας με το ανάποδο ψαλίδι πέτυχε συνολικά το δεύτερο τέρμα του στην Premier League.

Στο X πολλοί χρήστες τρελάθηκαν με το γκολ του Έλληνα φορ, ενώ και τα μέσα στην Αγγλία μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον Κωστούλα και του έπλεξαν το εγκώμιο για το ταλέντο του.