Ενίσχυση δυνάμεων στο νησί, ζητάει ο Δήμαρχος Πάρου
Αυτοδιοίκηση 20 Ιανουαρίου 2026 | 14:32

Ενίσχυση δυνάμεων στο νησί, ζητάει ο Δήμαρχος Πάρου

Επιστολές Δημάρχου Πάρου προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την ενίσχυση της Αστυνομίας, του Λιμεναρχείου και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου.

Ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς απέστειλε επιστολές προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στις οποίες υπογράμμισε τη σοβαρή και διαχρονική έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζουν το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το Λιμεναρχείο Πάρου και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου, διεκδικώντας την έγκαιρη ενίσχυσή τους με μόνιμο και εποχικό προσωπικό. Τα παραπάνω αναφέρει επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Πάρου.

Όπως προσθέτει η επίσημη ενημέρωση του Δήμου Πάρου, «προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο Δήμαρχος Πάρου επεσήμανε την υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου καθώς και του Αστυνομικού Σταθμού Νάουσας Πάρου, ζητώντας την έγκαιρη ενίσχυσή τους τόσο μέσω των τακτικών μεταθέσεων 2026, με την πλήρωση οργανικών θέσεων, όσο και με αποσπάσεις πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες ελλείψεις προσωπικού και να ενισχυθεί ουσιαστικά η επιχειρησιακή δυνατότητα των Υπηρεσιών.

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Βασίλειο Κικίλια, τέθηκε η σοβαρή έλλειψη προσωπικού του Λιμεναρχείου Πάρου σε σχέση με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, γεγονός που περιορίζει την επιχειρησιακή του ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσής του με μόνιμο και έκτακτο προσωπικό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αναγκαιότητα επίλυσης του ζητήματος της κτιριακής στέγασης του Λιμεναρχείου στην Παροικία, δεδομένου ότι αποτελεί το κεντρικό λιμάνι του νησιού.

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Πάρου ανέδειξε τις περιορισμένες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πάρου και ζήτησε την άμεση ενίσχυσή του με μόνιμο και εποχικό προσωπικό, με ιδιαίτερη έμφαση στην κάλυψη της ειδικότητας των οδηγών πυροσβεστικών οχημάτων».

Η αναγκαιότητα στελέχωσης

Ο Δήμος Πάρου, στην ανακοίνωση του επισημαίνει «ότι η επάρκεια προσωπικού στην Ελληνική Αστυνομία, στο Λιμεναρχείο Πάρου και στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πάρου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία των κατοίκων και των επισκεπτών, την πρόληψη κινδύνων, την εύρυθμη λειτουργία και τη συνολική εικόνα του νησιού μας. Η ενίσχυση των παραπάνω Σωμάτων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια όλων και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και ιδίως κατά την τουριστική περίοδο.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να διεκδικεί με συνέπεια και τεκμηρίωση λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της Πάρου, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το νησί θα συνεχίσει να αποτελεί έναν ασφαλή και ποιοτικό τουριστικό προορισμό».

