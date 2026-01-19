Τα «αμείλικτα ερωτήματα» για την προεκλογική καμπάνια της ΝΔ – Στη Βουλή πάει η Γεροβασίλη την αποκάλυψη της Haaretz

«Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό από το προ ολίγων ημερών άκρως αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Haaretz που φέρνει στο φως τη φερόμενη εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας το 2023, επαναφέροντας στο προσκήνιο το πολιτικό βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών για το κυβερνών κόμμα.

Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών

Το ρεπορτάζ ξύνει βαθιές πληγές και αναζωπυρώνει τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις σκοτεινές διαδρομές της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, καθώς και τις αποκαλύψεις για σχέσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας.

Επαφές με στελέχη της ΝΔ

Σύμφωνα με την εφημερίδα στο επίκεντρο βρίσκεται στενός συνεργάτης του Ισραηλινού προέδρου Χέρτζοκ. Η Haaretz αναφέρει πως στα τέλη του 2022 ο πρόεδρος του Ισραήλ προσκάλεσε τον στενό του συνεργάτη Μότι Σάντερ να αποκτήσει επαφές με υψηλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι επαφές ισραηλινής και ελληνικής πλευράς έγιναν υπό άκρα μυστικότητα, καθώς ήδη στη χώρα μας είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών και η κυβέρνηση βρισκόταν υπό ασφυκτική πίεση.

Ισραηλινοί φέρονται να επισκέφθηκαν αρκετές φορές στην Ελλάδα, ενώ στο επίκεντρο της συνεργασίας ήταν η ψηφιακή στρατηγική, ενώ, όπως αναφέρει η Haaretz ο Χέρτζογκ ενημερωνόταν συχνά για την πορεία της προεκλογικής καμπάνιας.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης καλείται να δώσει απαντήσεις

«Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα. Ιδίως δε ενόψει των αποκαλύψεων που λαμβάνουν χώρα καθημερινά κατά τη δίκη των υποκλοπών», υπογραμμίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε πριν τέσσερις ημέρες στον πρωθυπουργό.

Το ερώτημα που καλείται να απαντήσει απαντήσει ο πρωθυπουργός είναι: «Συνεργάστηκε η Νέα Δημοκρατία με στενό συνεργάτη του Προέδρου του Ισραήλ για διαδικτυακή χειραγώγηση της κοινής γνώμη στην Ελλάδα προεκλογικά το 2023 και σε συνέχεια του σκανδάλου των υποκλοπών;»