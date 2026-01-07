Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Ένα άκρως αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Haaretz φέρνει στο φως τη φερόμενη εμπλοκή Ισραηλινών συμβούλων πολιτικής επικοινωνίας στην προεκλογική εκστρατεία της Νέας Δημοκρατίας το 2023, επαναφέροντας στο προσκήνιο το πολιτικό βάρος της υπόθεσης των υποκλοπών για το κυβερνών κόμμα. Το ρεπορτάζ ξύνει βαθιές πληγές και αναζωπυρώνει τα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις σκοτεινές διαδρομές της υπόθεσης των παρακολουθήσεων, καθώς και τις αποκαλύψεις για σχέσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας.

Το ρεπορτάζ φέρνει στο προσκήνιο τις επαφές ενόψει των εκλογών του 2023 και ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ ζήτησε από τον στενό συνεργάτη του Μότι Σάντερ να έρθει σε επαφή με ανώτερα στελέχη της ΝΔ και της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέσω παρασκηνιακών επαφών, οργανώθηκαν επαφές μεταξύ Ισραηλινών συμβούλων επικοινωνίας και στελεχών της κυβέρνησης.

Οι επαφές αυτές μάλιστα φέρεται να έγιναν σε μια ιδιαίτερα τραυματική συγκυρία για τους θεσμούς της Ελλάδας, αλλά και σε μία ταραγμένη περίοδο για την κυβέρνηση, κατά την οποία υπήρχαν αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Διπλωματική πηγή την οποία επικαλείται η «Haaretz» αναφέρει ότι η επαφή διεξήχθη υπό άκρα μυστικότητα, καθώς η ελληνική πλευρά φοβόταν την ταύτιση με το Ισραήλ, καθώς είχε ξεσπάσει το λεγόμενο ελληνικό Watergate.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σάντερ, επιχειρηματίας που είχε δραστηριοποιηθεί σε διάφορους τομείς, συγκρότησε ομάδα επαγγελματιών με σκοπό τη διεξαγωγή διεθνών προεκλογικών εκστρατειών. Μαζί με δύο πρώην στελέχη του μηχανισμού ασφαλείας, εξειδικευμένα σε επιχειρήσεις διαδικτυακής επιρροής. Στην ομάδα συμμετείχε και ο Ισραέλ «Σρούλικ» Άινχορν, πρώην σύμβουλος του Νετανιάχου, ο οποίος αργότερα ενεπλάκη στα σκάνδαλα «Bibileaks» και Qatargate.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα, τους μήνες που προηγήθηκαν της διαμεσολάβησης, έρευνες στον ελληνικό Τύπο έκαναν λόγο για σχέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και ισραηλινών εταιρειών κυβερνοτεχνολογίας, οι οποίες φέρονται να βοήθησαν στην παρακολούθηση τηλεφώνων πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων ανώτερων πολιτικών και δημοσιογράφων. Σε αυτό το πλαίσιο, τον Αύγουστο του 2022 παραιτήθηκαν ο επικεφαλής των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και ο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι Ισραηλινοί πολιτικοί σύμβουλοι ταξίδεψαν αρκετές φορές στην Ελλάδα στο πλαίσιο της εκστρατείας. Ο Άινχορν συμμετείχε σε δύο σχετικές συναντήσεις. Έκανε μία παρουσίαση και αμείφθηκε με κάποιον τρόπο, όπως δήλωσε άτομο με γνώση του θέματος. Άλλη πηγή ανέφερε ότι ο Άινχορν συμμετείχε σε συναντήσεις προετοιμασίας της εκστρατείας μαζί με ανώτερους συμβούλους του Έλληνα πρωθυπουργού, αλλά όχι στην ίδια την εκστρατεία. Η συμβολή των Ισραηλινών επικεντρώθηκε κυρίως στη διαδικτυακή επιρροή.

Το δημοσίευμα επικαλείται και ρεπορτάζ του ιστότοπου Shomrim, όπως αναφέρει ο Χέρτσογκ συνέστησε επίσης τον Σάντερ σε Ρουμάνο πολιτικό ενόψει των εκλογών στη χώρα το 2024. Σύμφωνα με το ρεπορταζ: «Γενικά, προσπαθούσε να βοηθήσει τον Σάντερ όπου μπορούσε», δήλωσε άτομο που γνωρίζει τη σχέση τους. «Υπήρξαν στιγμές έντασης μεταξύ τους, για παράδειγμα όταν ο Χέρτσογκ δεν συμπεριέλαβε τον Σάντερ στην αποστολή του κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ελλάδα με την τοπική ηγεσία, όπου ο Σάντερ έχει εκτεταμένες επιχειρηματικές σχέσεις. Υποθέτω ότι προτιμούσε να τον βοηθά κυρίως παρασκηνιακά».

Το Προεδρικό Γραφείο απάντησε: Ο ισχυρισμός διαψεύδεται κατηγορηματικά και είναι ψευδής. Ο πρόεδρος δεν ενεπλάκη στις δραστηριότητες του κ. Σάντερ στην Ελλάδα και δεν τον συνέστησε, δεν πρωτοστάτησε, ούτε τον βοήθησε – ούτε οποιονδήποτε εκ μέρους του – στην εκστρατεία στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. Από όσο γνωρίζουμε, ο Μότι Σάντερ έχει εκτεταμένη δραστηριότητα στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια.

Όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα, για πολλά χρόνια, ο Σάντερ λειτουργούσε ως άτυπος σύμβουλος του Χέρτσογκ σε πολιτικά και επικοινωνιακά ζητήματα και, μετά τις εκλογές του 2015, στις οποίες ο Χέρτσογκ ηττήθηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδρασε ακόμη και ως μεσολαβητής σε προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας μεταξύ του Χέρτσογκ και του τότε πρωθυπουργού. «Η σχέση μεταξύ Χέρτσογκ και Σάντερ ήταν πολύ στενή», δήλωσε στην Haaretz πρόσωπο που γνωρίζει καλά και τους δύο.