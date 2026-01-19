science
Σημαντική είδηση:
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις
Περιβάλλον 19 Ιανουαρίου 2026 | 16:00

Το τέλος της καπνοδόχου; «Στοπ» σε τζάκια και ξυλόσομπες βάζουν οι ευρωπαϊκές πόλεις

Η καύση ξύλου για θέρμανση - ιδίως από τζάκια ανοιχτού τύπου και ξυλόσομπες- συμβάλλει στη συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5, τα οποία ενοχοποιούνται για 240.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με την πτώση της θερμοκρασίας σε όλη την επικράτεια, τα τζάκια πήραν άλλη μια φορά… κυριολεκτικά  φωτιά, μπολιάζοντας με άρωμα Τσικνοπέμπτης την ατμόσφαιρα. Μαζί τους έφεραν και άφθονα αιωρούμενα σωματίδια, η συγκέντρωση των οποίων ενίοτε ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια, οδηγώντας τις αρμόδιες αρχές να εκδώσουν ειδικές συστάσεις.

Κι ενώ στην Ελλάδα εξακολουθούμε να συνδέουμε τη φλόγα του τζακιού με τη σπιτική θαλπωρή, στην υπόλοιπη Ευρώπη τα τζάκια, οι ξυλόσομπες και άλλες ανοιχτές εστίες θερμότητας βρίσκονται υπό διωγμό, ως δυνάμει επικίνδυνοι ρυπαντές.

Όταν η ρύπανση κρατάει από τζάκι

Η τελευταία είδηση έρχεται από τη Γαλλία, όπου εντός του 2026 τα τζάκια ανοιχτού τύπου θα απαγορευθούν σε μια σειρά από περιοχές, στο πλαίσιο νέων κανονισμών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Απαγορεύσεις ή/και περιορισμοί ισχύουν ήδη στο Παρίσι και σε όλη τη διοικητική περιοχή της Ιλ Ντε Φρανς, όπου τα τζάκια επιτρέπονται μόνο ως συμπληρωματική πηγή θέρμανσης και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα – π.χ. μόνο ενεργειακά τζάκια νέας γενιάς, κλειστού τύπου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα 690 δημοτικά διαμερίσματα και κοινότητες σε όλη τη Γαλλία θα έχουν απαγορεύσει τα ανοιχτά τζάκια ως το τέλος του 2026. Σε ορισμένες περιοχές θα απαγορεύονται σταδιακά οι ξυλόσομπες παλαιού τύπου και τα χτιστά τζάκια που χρονολογούνται πριν από το 2002.

Αυστηρές κυρώσεις

Οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση αναμένονται να είναι αυστηρές, με τα πρόστιμα να ξεκινάνε από 450 ευρώ και να φτάνουν τα 1.500 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, ενώ μπορεί να διπλασιαστούν σε περίπτωση υποτροπής της παράβασης. Τα τζάκια, και άλλες ανοιχτές εστίες καύσης ξύλου, θεωρούνται από τα πλέον επιβαρυντικά για την ατμόσφαιρα, καθώς «ενοχοποιούνται» για την εκπομπή λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων PM 2,5 – τα οποία εισχωρούν στους πνεύμονες και στην κυκλοφορία του αίματος.

Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη, η καθημερινή χρήση ανοιχτής εστίας θέρμανσης με καύση ξύλου για τέσσερις ώρες την ημέρα – χωρίς ανανέωση του αέρα με εξωτερικο αερισμό –  μπορεί να μειώσει το προσδόκιμο ζωής των ενοίκων κατά 1,6 χρόνια.

Υπό διωγμό τα τζάκια και στην Αγγλία

Αν ο φίλος της Μέρι Πόπινς, ο εύθυμος καπνοδοχοκαθαριστής Μπερτ, ζούσε στην Αγγλία του Κιρ Στάρμερ, θα ήταν άνεργος ή θα είχε αλλάξει επάγγελμα. Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει στα σκαριά επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος (Εnvironmental Improvement Plan – EIP), το οποίο ενδέχεται να θέσει νέους περιορισμούς στα τζάκια και τις ξυλόσομπες.

Μιλώντας στην εφημερίδα Guardian,  η υπουργός Περιβάλλοντος Έμα Ρέινολντς, δήλωσε ότι το νέο  πλαίσιο θεσπίζει μεταξύ άλλων πιο αυστηρούς στόχους για τη μείωση της συγκέντρωσης αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2,5, ώστε να αντιστοιχούν στους τρέχοντες στόχους της ΕΕ.

Μεταξύ άλλων εξετάζεται η αυστηροποίηση των ορίων ρύπανσης σε περιοχές «ελέγχου καπνού», οι οποίες ήδη περιορίζουν τη χρήση συγκεκριμένων στερεών καυσίμων και μέσων θέρμανσης. Για παράδειγμα ορίζουν ότι το ότι το ξύλο μπορεί να καεί μόνο σε εγκεκριμένους τύπους σομπών ή καυστήρων και όχι σε τζάκια.

Το νέο πλαίσιο θα μπορούσε να φέρει μια πιο αποτελεσματική απαγόρευση των παλαιότερων συσκευών καύσης ξύλου, ενώ σε ορισμένες περιοχές μπορεί να απαγορευθεί πλήρως η χρήση ξυλόσομπας, ακόμα και της λεγόμενης «οικολογικής».

Τζάκια και αιωρούμενα σωματίδια

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη ευρωπαϊκή οδηγία για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η επιτρεπτή ετήσια οριακή τιμή για τα λεπτά σωματίδια PM2,5, που θεωρούνται τα πιο επικίνδυνα, έχει μειωθεί στα 10 μg/m3  (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο), από 25 μg/m3, όριο  που ίσχυε ως και το 2024.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να έχουν συμμορφωθεί με τον παραπάνω στόχο ως το 2030, ώστε να προσεγγίσουν σταδιακά τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που συνιστούν ετήσιο όριο PM2,5 τα 5 μg/m3 .

Για την Ελλάδα, μια ματιά στους χάρτες της εφαρμογής iqair.com για την ποιότητα του αέρα, διαπιστώνει τιμές μικροσωματιδίων PM2,5 ως και τρεις φορές πάνω από τα όρια του ΠΟΥ.

Ευρωπαϊκές πόλεις: Βάλτε φρένο σε τζάκια και ξυλόσομπες

Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά στην αναθεώρηση των κανόνων οικολογικού σχεδιασμού (Ecodesign) για τις συσκευές θέρμανσης στερεών καυσίμων, οι ευρωπαϊκές πόλεις ζητούν να παρθούν ολοκληρωμένα μέτρα, για μια σημαντική αλλά υποτιμημένη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης: την καύση ξύλου για θέρμανση.

Το δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων Εurocities, μέλος του οποίου είναι και η Αθήνα, τονίζει σε σχετική παρέμβαση, ότι ο καπνός από το ξύλο συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία επιβλαβών λεπτών και υπερλεπτών σωματιδίων στον αέρα, τα οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, συνδέονται με πάνω από 240.000 πρόωρους θανάτους ετησίως.

Οι πόλεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης δημόσιας υγείας, εφαρμόζοντας ένα συνδυασμό απαγορεύσεων, οικονομικών κινήτρων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού. Ωστόσο, οι προσπάθειές τους υπονομεύονται πολύ συχνά από ξεπερασμένα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ που επιτρέπουν την παραμονή ρυπογόνων συσκευών στην αγορά.

Ζητούνται αυστηρότεροι κανόνες

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διατηρήσει τον στόχο της να μειώσει κατά το ήμισυ τους πρόωρους θανάτους από ατμοσφαιρική ρύπανση έως το 2030 και να θεσπίσει αυστηρούς κανόνες οικολογικού σχεδιασμού για όλες τις συσκευές καύσης ξύλου», υπογραμμίζει το δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων Eurocities.

Η δήλωση επισημαίνει την ανάγκη για αυστηρότερα όρια εκπομπών για τις νέες συσκευές, τη σταδιακή κατάργηση των πιο ρυπογόνων μοντέλων και τη διασφάλιση ότι μόνο συσκευές τελευταίας τεχνολογίας με χαμηλές εκπομπές θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά στο μέλλον. Η αυτοματοποίηση του ελέγχου της ροής του αέρα είναι μια άλλη βασική σύσταση, με στόχο τη μείωση των εκπομπών που προκαλούνται από λάθη των χρηστών, οι οποίες μπορούν να προκύψουν ακόμη και από τα πιο καθαρά μοντέλα, εάν δεν λειτουργούν σωστά.

.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Stream science
Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες
Κλιματική αλλαγή 19.01.26

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 15 μέτρα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με ποια ταχύτητα μπορεί να συμβεί αυτό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αργυροπελεκάνοι: Τι έδειξε έρευνα για την απώλειά τους στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών
Οικολογική καταστροφή 18.01.26

Τι έδειξε έρευνα για την απώλεια αργυροπελεκάνων στη Μικρή Πρέσπα κατά 60%, λόγω της γρίπης των πτηνών

Η επιζωοτία οδήγησε στη χειρότερη καταγεγραμμένη οικολογική καταστροφή για την άγρια ζωή της χώρας, ωστόσο δεν επηρεάστηκαν εξίσου όλες οι αναπαραγωγικές αποικίες

Σύνταξη
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν
Παρακαταθήκη για το μέλλον 14.01.26

Δείγματα πάγου από όλο τον κόσμο μεταφέρονται στην Ανταρκτική καθώς οι παγετώνες λιώνουν

Οι πυρήνες πάγου περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το κλίμα της Γης στο μακρινό παρελθόν. Μεταφέρονται για φύλαξη στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική.

Σύνταξη
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11.01.26

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
Πίσω στα ορυκτά; 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων

Οι απαιτήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για ενέργεια είναι τεράστιες. Στις ΗΠΑ, όπου τα κέντρα δεδομένων «ρουφούν» ηλεκτρισμό, τα εργοστάσια που καίνε ορυκτά καύσιμα επαναλειτουργούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί
The Washington Post 19.01.26

Ιράν: Γιατί είναι δύσκολη η πολιτική αλλαγή – Οι διαιρέσεις της αντιπολίτευσης και ο ρόλος του Παχλαβί

Η εξέγερση των Ιρανών ξεκίνησε χωρίς ηγεσία. Η όποια πολιτική αλλαγή απαιτεί την ύπαρξη ενός ισχυρού πόλου που θα μπορούσε να συσπειρώσει τους πολίτες. Αλλά η αντιπολίτευση είναι βαθιά διχασμένη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο
«Show must go on» 19.01.26

Από εικοσάρηδες μέχρι θαυμαστές με Πι αποχαιρετούν τον θρύλο Bob Weir στη γενέτειρά του το Σαν Φρανσίσκο

Χιλιάδες θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο για να τιμήσουν τον Bob Weir, σε μια δημόσια τελετή όπου μίλησαν η Joan Baez και ο John Mayer, ενώ τον αποχαιρετισμό έκλεισαν λόγια της κόρης του, Monet Weir

Σύνταξη
Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»
Κόσμος 19.01.26

Σμότριτς προς Τραμπ: Τον ευχαριστεί, αλλά τώρα του ζητάει να φύγει από τη Γάζα – «Να αναλάβουμε εμείς»

Ο Σμότριτς προειδοποίησε κατά της μεταβίβασης του ελέγχου της περιοχής σε άλλους παράγοντες και άσκησε κριτική σε Τουρκία, Κατάρ και Αίγυπτο, κατηγορώντας τις για εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ.

Σύνταξη
Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Κόπα Άφρικα: Και όμως το Μαρόκο νίκησε…

Το Μαρόκο κέρδισε τις εντυπώσεις, τόσο για την άψογη διοργάνωση και τις εντυπωσιακές αθλητικές εγκαταστάσεις, όσο και για το αήττητο του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος έως τον τελικό.

Σύνταξη
Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες
Κλιματική αλλαγή 19.01.26

Οι πάγοι στην Ανταρκτική λιώνουν υποθαλάσσια – Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις συνέπειες

Στην Ανταρκτική υπάρχουν περιοχές με τόσο πάγο, που, αν λιώσει, θα μπορούσε να ανεβάσει τη στάθμη της θάλασσας κατά 15 μέτρα. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν με ποια ταχύτητα μπορεί να συμβεί αυτό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα
Κοινωνική πολιτική 19.01.26

Δήμος της Αττικής μοιράζει καυσόξυλα

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό του Δήμου για την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων, με δωρεάν καυσόξυλα.

Σύνταξη
Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 19.01.26

Ο τραγέλαφος συνεχίζεται στην εξεταστική: Κάλεσαν τον Σκουρλέτη- έναν μήνα υπουργό – να μιλήσει για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν θα συμβάλουμε στον ευτελισμό της επιτροπής»

“Έχετε υπάρξει υπουργός; Αν είχατε υπάρξει θα γνωρίζατε ότι σε ένα μήνα και κάτι μέρες περίπου στη καλύτερη των περιπτώσεων να μάθεις τους ορόφους υπουργείου”, απάντησε ο κ. Σκουρλέτης στα επίμονα ερωτήματα του εισηγητή της πλειοψηφίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γάζα: Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν, Ουκρανούς και… Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης»
Άλλος με τη βάρκα μας... 19.01.26

Ο Τραμπ έχει προτείνει σε Πούτιν και... Νετανιάχου να συμμετάσχουν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα διοικεί τη Γάζα

Σε οικόπεδο προς εκμετάλλευση επιχειρεί να μετατρέψει τη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ με το διαβόητο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να αναλάβει τη διοίκηση των Παλαιστινίων

Σύνταξη
Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;
Culture Live 19.01.26

Wikipedia, ετών 25: Μπορεί να επιβιώσει η μεγαλύτερη εγκυκλοπαίδεια του διαδικτύου στην εποχή του AI;

Καθώς η Wikipedia κλείνει 25 χρόνια, δοκιμάζεται από την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, τον νέο ανταγωνισμό ιδιωτικών πλατφορμών και την πολιτική πίεση για «μεροληψία». Μπορεί να αντέξει;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος
Η επίσκεψη 19.01.26

Στην Αμαλιάδα, ο Μητροπολίτης Μεξικού, Κεντρικής – Νοτίου Αμερικής και νήσων Καραϊβικής κ.κ. Ιάκωβος

Ο Δήμαρχος Ήλιδας Χρήστος Χριστοδουλόπουλος υποδέχθηκε στο δημαρχείο, τον Μητροπολίτη όσο και στην συνοδεία του, που αποτελούνταν από τρεις ιερείς από Γουατεμάλα, Βενεζουέλα και Κολομβία.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»
Euroleague 19.01.26

Μπαρτζώκας για Μακάμπι: «Πολύ επικίνδυνη και σε καλό μομέντουμ – Δεν θα παίξει ο Μόρις»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού, ενόψει της αναμέτρησης με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1, 19:30) – Τι είπε για το ματς και την κατάσταση του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; – Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι
Έρως 19.01.26

Ποια είναι η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ, το κορίτσι του Σον Πεν; - Η διετής σχέση και οι συγκρούσεις με τους παπαράτσι

Ο 65χρονος Σον Πεν και η 30χρονη Βαλέρια Νικόφ έκαναν δημόσια τη σχέση τους τον Νοέμβριο του 2024, ενώ συνεχίζουν να είναι μαζί μετά από σχεδόν δύο χρόνια κοινής πορείας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
