Διαδηλώσεις στο Ιράν: Τουλάχιστον 5.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί, λέει ιρανός αξιωματούχος

Ιρανός αξιωματούχος περιοχής δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον 5.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν, μεταξύ των οποίων περίπου 500 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, κατηγορώντας «τρομοκράτες και ένοπλους ταραξίες» για τη δολοφονία «αθώων Ιρανών».

Ο αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσε επίσης στο Reuters ότι μερικές από τις σφοδρότερες συγκρούσεις και ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων σημειώθηκαν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, μια περιοχή όπου οι Κούρδοι αυτονομιστές είναι ενεργοί και όπου οι συγκρούσεις ήταν από τις πιο βίαιες.

Διαδηλώσεις στο Ιράν: Κατηγορίες σε «Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό»

«Ο τελικός απολογισμός δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και ένοπλες ομάδες στο εξωτερικό» είχαν υποστηρίξει και εξοπλίσει όσους βγήκαν στους δρόμους.

Οι ιρανικές αρχές κατηγορούν τακτικά για τις αναταραχές ξένους εχθρούς, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ, ενός εχθρού της Ισλαμικής Δημοκρατίας που εξαπέλυσε στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο.

Η αμερικανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA δήλωσε το Σάββατο ότι ο αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 3.308, με άλλες 4.382 περιπτώσεις υπό εξέταση. Η οργάνωση δήλωσε ότι είχε επιβεβαιώσει περισσότερες από 24.000 συλλήψεις.

Η ιρανική κουρδική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Hengaw, με έδρα τη Νορβηγία, ανέφερε ότι μερικές από τις σφοδρότερες συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου σημειώθηκαν σε κουρδικές περιοχές στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Πηγή: Reuters