Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
«Ανακωχή» Πάλας – Γκλάσνερ, μένει ο Αυστριακός στον πάγκο των «αετών»
18 Ιανουαρίου 2026 | 17:20

«Ανακωχή» Πάλας – Γκλάσνερ, μένει ο Αυστριακός στον πάγκο των «αετών»

Έπεσαν οι τόνοι στην συνάντηση της διοίκησης του συλλόγου με τον προπονητή και ο Γκλάσνερ θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία των πρωτευουσιάνων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Το κλίμα στο «στρατόπεδο» της Κρίσταλ Πάλας είναι βαρύ εδώ και αρκετό καιρό αλλά η χθεσινλή ήττα από την Σάντερλαντ έκανε τα πράγματα ακόμα χειρότερα για την ομάδα του Λονδίνου, σε σημείο που τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου να θεωρούν βέβαιη την απομάκρυνση του Όλιβερ Γκλάσνερ από τον πάγκο των «αετών».

Οι πληροφορίες έκαναν λόγο για ειλημμένη απόφαση από την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου, αλλά τα σχετικά ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώθηκαν, καθώς η σημερινή συνάντηση των ιθυνόντων της ομάδας με τον έμπειρο τεχνικό, άλλαξε τα δεδομένα.

Στην σημερινή λοιπόν συνάντηση αποφασίστηκε να πέσουν οι τόνοι και ο Αυστριακός τεχνικός να παραμείνει στο «τιμόνι» του συλλόγου, αλλά είναι προφανές πως υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ομάδα του Λονδίνου. Προβλήματα που δεν είναι εύκολο να επιλυθούν.

Μόλις προχθές άλλωστε ο Γκλάσνερ καταφέρθηκε (για δεύτερη φορά την φετινή περίοδο) εναντίον της διοίκησης του συλλόγου, με αφορμή την πώληση του Μαρκ Γκουεΐ στην Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Γκλάσνερ δεν «μάσησε τα λόγια του» και όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής φανερώνουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Λονδίνου και το κλίμα που επικρατεί στο Σέλχαρστ Παρκ.

«Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και φυσικά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η ομάδα έχει εγκαταλειφθεί, κανείς δεν ασχολείται με τους παίκτες. Έχουν μείνει 12-23 παίκτες να παλεύουν χωρίς όμως να έχουν την παραμικρή υποστήριξη.

Το περασμένο καλοκαίρι πωλήθηκε ο Έζε, τώρα βλέπουμε ότι πωλήθηκε ο Γκουεΐ αλλά μεταγραφές δεν γίνονται. Πόσο να παλέψουν κι αυτοί που έχουν μείνει. Είμαστε αβοήθητοι» τόνισε χαρατηριστικά ο Γκλάσνερ κι έριξε την «βόμβα».

«Μόλις τελειώσει η σεζόν θ’ αποχωρήσω από την ομάδα, δεν γίνεται να παραμείνω υπό αυτές τις συνθήκες στην Πάλας».

Οι δηλώσεις του Αυστριακού τεχνικού σε συνδυασμό με την ήττα στην έδρα της Σάντερλαντ, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών της ομάδας, σε σημείο που ο αγγλικός Τύπος να θεωρήσει δεδομένη την απόλυση του Αυστριακού τεχνικού.

Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνά κάποιος ότι πριν από λίγες μέρες η Πάλας αποκλείστηκε στο Κύπελλο Αγγλίας από την Μάκλσφιλντ, ομάδα έκτης κατηγορίας στην Αγγλία. Ένας αποκλεισμός που σίγουρα προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς στην ομάδα του Λονδίνου, η οποία πέρυσι είχε κατακτήσει το τρόπαιο.

Η σημερινή όμως συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών διαμόρφωσε ένα νέο «σκηνικό» και ο Γκλάσνερ θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία των πρωτευουσιάνων, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Για το τι θα γίνει μετά το τέλος της φετινής σεζόν δεν μπορεί να πει κανείς το παραμικρό και όλα τα «σενάρια» είναι ανοιχτά.

Θυμίζουμε, γιατί έχει κι αυτό την σημασία του, πως το όνομα του προπονητή της Κρίσταλ Πάλας ακούστηκε το τελευταίο διάστημα και για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς η δουλειά που έχει κάνει ο Αυστριακός τεχνικός στους «αετούς» του Λονδίνου δεν έχει περάσει απαρατήρητη.

Η διοίκηση της αγγλικής ομάδας ξεκαθάρισε πάντως στον Αυστριακό τεχνικό πως δεν θ’ απολυθεί και δεν πρόκειται να λάβει ούτε μια… λίρα ως αποζημίωση. »Αν θέλει να φύγει μόνος του, να θέλει να παραιτηθεί αυτή είναι άλλη ιστορία», υποστήριξε χαρακτηριστικά στέλεχος της Κρίσταλ Πάλας.

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
