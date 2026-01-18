Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 44χρονος, καθ΄ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου που βρέθηκε νεκρός από σφαίρες μέσα στο αυτοκίνητό του, σε αγροτική περιοχή της Μακρυνείας.

Ο 44χρονος που παραμένει στο Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου, στην κατάθεσή του μέχρι τώρα υποστήριξε, ότι τη στιγμή του περιστατικού είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να χτυπήσει πρώτος. «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Ο 44χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι υπήρχε ερωτική αντιζηλία με το θύμα.Όπως υποστήριξε η σύζυγος του θύματος είχε αναπτύξει εξωσυζυγική σχέση με τον ίδιο -είχε φύγει από το σπίτι της μένοντας στην Πάτρα- μέχρι που τελικά αποφάσισε να τα «βρει» ξανά με τον σύζυγό της και να επιστρέψει σε αυτόν.

Πάντως, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν δύο ανθρώπους που διατηρούσαν επί σειρά ετών στενή φιλική, αλλά και επαγγελματική. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει πλήρης ρήξη, με τις φιλονικίες να είναι συχνές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν στις 9 περίπου το πρωί του Σαββάτου στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα και έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του.

Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί. Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε, ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή. Τότε ο δράστης φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου.

Το θύμα δέχτηκε τα σκάγια στο πίσω μέρος του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.

Στη συνέχεια σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έφτασε στο σπίτι του όπου και τηλεφώνησε στις αρχές και ομολόγησε τη δολοφονία, δηλώντας ως κίνητρο την ερωτική αντιζηλία. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά στο τηλέφωνο «βρίσκομαι στο σπίτι μου, ελάτε να με πάρετε».