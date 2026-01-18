Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της ομάδας χρήζουν αεροδιακομιδής.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των 8 ορειβατών εξέπεμψαν σήμα κινδύνου όταν εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο και σε υψόμετρο 2.400 μέτρων, κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία στον Ταϋγετο.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα κάποια μέλη από την ομάδα των ορειβατών γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για 4 τραυματίες.
Επικοινωνία με τους ορειβάτες
Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 13.00 και σήμανε συναγερμός.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της ομάδας έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής.
Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ομάδας ορειβατών από δύσβατο σημείο, πλησίον της κορυφής Προφήτης Ηλίας, στον #Ταΰγετος.
Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης #ΕΜΑΚ, την 9η #ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (#drone) Πελοποννήσου, ενώ…
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 18, 2026
Για το λόγο αυτό έχει κινητοποιηθεί ήδη ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ το οποίο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική θα προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο.
Δύσκολη επιχείρηση
Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ μεταβαίνει ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.
Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσβατο ορεινό πεδίο καθιστώντας την όλη επιχείρηση ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα.
Γλίστρησαν σε χαράδρα
Σύμφωνα με την ομάδα «ΓΑΙΑ Εθελοντές Μάνης» 5 άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν μικροτραυματισμούς και ότι είναι καλά στην υγεία τους. Διασωστικές δυνάμεις είναι στο σημείο και επιχειρούν.
