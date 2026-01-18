Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, το οποίο ισχύει και για την επόμενη Κυριακή στις 25 Ιανουαρίου. Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι 11:00 έως 18:00 για τα εμπορικά καταστήματα ενώ στα μεγάλα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα προτείνεται να παραταθεί έως τις 20:00.

Κάθε κατάστημα πρέπει να έχει αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι έχει εκπτώσεις ή προσφορές

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, περίπου έξι στους δέκα καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, με βασική στόχευση την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών. Η ζήτηση αφορά κυρίως στην ένδυση και στην υπόδηση, ενώ ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και σπιτιού.

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και όσες επιχειρήσεις επιλέξουν να συμμετέχουν θα πρέπει να έχουν αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι στο κατάστημα γίνονται εκπτώσεις ή προσφορές.

Για την προστασία τους, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύει πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο που τους καλύπτει σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Οι ώρες ανά τύπο επιχείρησης

Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά ως εξής:

The Mall Athens: 11:00 έως 20:00

Athens Metro Mall: 11:00 έως 20:00

Golden Hall: 11:00 έως 20:00

Designer Outlet Athens (McArthurGlen): 11:00 έως 20:00

Attica: 11:00 έως 20:00

Notos: 11:00 έως 20:00

Riverwest: 11:00 έως 20:00

IKEA: 11:00 έως 20:00

Τα περισσότερα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν κλειστά τις Κυριακές των εκπτώσεων, με εξαίρεση μικρά καταστήματα που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, όπως τα OK Markets.

Επίσης ανοιχτά θα είναι τα LIDL από τις 11:00 έως τις 20:00 και επιλεγμένα υποκαταστήματα του ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ως εξής:

Άγιος Δημήτριος Metro Mall, Πειραιώς, 11:00 έως 20:00

Ακρόπολη, Μητροπόλεως, Λευκός Πύργος, Ικάρου Ηράκλειο 11:.00 έως 17:00

Σαντορίνη 11:00 έως 18:00 (όλες τις Κυριακές του έτους)

Αεροδρόμιο 07:00 έως 2:00 (όλες τις Κυριακές του έτους)

Shop & Go: Λειτουργούν κανονικά, με διευρυμένο ωράριο από 10:00 έως 22:00

Συστάσεις από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας

• Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

• Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

• Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

• Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

• Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών.

• Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».

• Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.