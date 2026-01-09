Ικανοποιητικά κύλησε ο πρώτος μήνας εφαρμογής της υποχρεωτικότητας αποδοχής πληρωμών με IRIS για τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι αγορές σε φυσικά καταστήματα μέσω IRIS ξεπέρασαν τα 3 εκατ. ευρώ σε μόλις έναν μήνα.

Το IRIS φαίνεται να εδραιώνεται δυναμικά ως μέσο πληρωμής και στα φυσικά καταστήματα φέρνοντας σημαντικές αλλαγές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, ενώ από τα μέσα του Ιανουαρίου αυξάνονται σημαντικά και τα όρια μεταφοράς χρημάτων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, μέσω IRIS πραγματοποιήθηκαν αγορές συνολικής αξίας 3,3 εκατ. ευρώ σε 138.000 συναλλαγές σε φυσικά σημεία πώλησης.

Ο πελάτης επιβεβαιώνει τη συναλλαγή από το κινητό του, χωρίς χρήση κάρτας και χωρίς πληκτρολόγηση PIN στο POS

Πώς πληρώνει ο καταναλωτής

Η διαδικασία πληρωμής μέσω IRIS είναι απλή και γρήγορη. Ο πελάτης ανοίγει πρώτα την εφαρμογή mobile banking και σκανάρει το QR code που εμφανίζεται στο POS.

Στη συνέχεια επιβεβαιώνει τη συναλλαγή από το κινητό του, χωρίς χρήση κάρτας και χωρίς πληκτρολόγηση PIN στο POS.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, αυτό το είδος συναλλαγής προσφέρει χαμηλότερο κόστος και άμεση ρευστότητα. Ήτοι, προμήθεια έως και περίπου 25% χαμηλότερη σε σύγκριση με τις κάρτες, άμεση πίστωση των χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό, ενώ δεν απαιτείται νέα συσκευή POS, καθώς η πληρωμή γίνεται μέσω QR code.

IRIS πληρωμές: Τα μεγέθη του 2025 αφορούν σε 126,4 εκατ. συναλλαγές συνολικά, 10,88 δισ. ευρώ σε όγκο συναλλαγών, μέσο ποσό συναλλαγής 86,06 ευρώ και συνολική αύξηση 68,4% σε σχέση με το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 15 Ιανουαρίου 2026 τα όρια μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών διπλασιάζονται. Αυτό σημαίνει ότι το ημερήσιο όριο μεταξύ ιδιωτών αυξάνεται στα 1.000 ευρώ (από 500 ευρώ) και το μηνιαίο πλαφόν διαμορφώνεται στις 5.000 ευρώ

Για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες το ημερήσιο όριο ορίζεται στα 1.000 ευρώ (από 500 ευρώ), ενώ δεν υπάρχει μηνιαίο πλαφόν.