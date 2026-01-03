IRIS: Ανατροπή με τις πληρωμές – Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου

Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, το σύστημα IRIS περνά σε νέα εποχή, με αλλαγές που επηρεάζουν τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών αλλά και τις πληρωμές προς επαγγελματίες.

Οι Έλληνες κάνουν στροφή στις άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω IRIS, καθώς πάνω από 4,25 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν ήδη την υπηρεσία IRIS P2P με συναλλαγές πάνω από 300 εκατ. ευρώ την ημέρα. Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές με την αξία τους να φτάνει τα 11 δισ. ευρώ.

Νέα όρια συναλλαγών στο IRIS

Με την ενεργοποίηση των νέων ρυθμίσεων:

Το ημερήσιο όριο συναλλαγών P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ ημερησίως.

Αντίστοιχα, το ημερήσιο όριο για P2B (πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) θα διαμορφωθεί επίσης στα 1.000 ευρώ ημερησίως.

Το μηνιαίο συνολικό όριο για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων θα φτάνει τα 5.000 ευρώ.

Για εμπορικές συναλλαγές (P2B) δεν τίθεται όριο μηνιαίας αξίας, διατηρώντας την ευελιξία για επαγγελματική χρήση.

Με τα νέα όρια, το IRIS γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό για καθημερινές πληρωμές, μεταφορές μεταξύ φίλων ή μελών οικογένειας, αλλά και για επαγγελματικές συναλλαγές μικρής και μεσαίας κλίμακας — αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές τραπεζικές μεταφορές και τις πληρωμές με κάρτα.

Για τον μέσο πολίτη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στείλει μεγαλύτερα ποσά σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, να πληρώσει επαγγελματίες χωρίς να χρειάζεται εναλλακτικές μεθόδους,

να διαχειριστεί μεγαλύτερες καθημερινές ανάγκες μέσω mobile banking μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, τα νέα όρια σημαίνουν μεγαλύτερη ρευστότητα και ταχύτητα στην είσπραξη πληρωμών, ειδικά σε περιπτώσεις μικρών και μεσαίων πληρωμών που είναι δύσκολο να διεκπεραιωθούν με κάρτα ή με τραπεζικό έμβασμα.

Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση του IRIS είναι υποχρεωτική για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις από πέρυσι.

Αυτήν τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία 582.000 ΑΦΜ, ενώ από την αρχή του χρόνου η αξία των συναλλαγών έχει φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ.

Διεύρυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Παράλληλα, η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκές πλατφόρμες πληρωμών, στο πλαίσιο του δικτύου EuroPA / EPI, ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές εντός της ΕΕ από το 2026. Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την ελληνική πλατφόρμα σε κομβική θέση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκινά με 10 χώρες και περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες. Με την προσθήκη των 4,25 εκατομμυρίων χρηστών του IRIS, η συνολική βάση θα ξεπεράσει τα 105 εκατομμύρια σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Η ένταξη της Ελλάδας στο δίκτυο, αρχικά για τις P2P συναλλαγές, προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Προτεραιότητα της ΔΙΑΣ αποτελεί η διασύνδεση επιτυχημένων account‑to‑account σχημάτων, όπως το IRIS, με ευρωπαϊκά αντίστοιχα όπως το Bizum (Ισπανία), το Blik (Πολωνία) και το Twint (Ελβετία), δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο που αξιοποιεί την εμπειρία και την τοπική κουλτούρα. Στη συνέχεια, προβλέπεται επέκταση σε αγορές χωρίς τοπικά payment systems, όπως η Μάλτα.

Η ελληνική αγορά κινείται με ταχύτητα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των πληρωμών, και το IRIS αποτελεί βασικό εργαλείο αυτής της μετάβασης. Με την εφαρμογή των νέων ορίων από τον Ιανουάριο, οι συναλλαγές στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και στις διαπροσωπικές σχέσεις περνούν ακόμη πιο καθαρά στην οθόνη του κινητού — χωρίς μετρητά και κάρτες, με την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή.

Πηγή: ΟΤ