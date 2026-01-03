newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 22:45
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
IRIS: Ανατροπή με τις πληρωμές – Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου
Οικονομία 03 Ιανουαρίου 2026 | 21:30

IRIS: Ανατροπή με τις πληρωμές – Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου

Οι αλλαγές στο όριο συναλλαγών μέσω IRIS μεταξύ ιδιωτών αλλά και επιχειρήσεων

Σύνταξη
Από τις 15 Ιανουαρίου 2026, το σύστημα IRIS περνά σε νέα εποχή, με αλλαγές που επηρεάζουν τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών αλλά και τις πληρωμές προς επαγγελματίες.

Οι Έλληνες κάνουν στροφή στις άμεσες ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω IRIS, καθώς πάνω από 4,25 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν ήδη την υπηρεσία IRIS P2P με συναλλαγές πάνω από 300 εκατ. ευρώ την ημέρα. Έως το τέλος του 2025 αναμένονται 120 εκατ. συναλλαγές με την αξία τους να φτάνει τα 11 δισ. ευρώ.

Νέα όρια συναλλαγών στο IRIS

Με την ενεργοποίηση των νέων ρυθμίσεων:

Το ημερήσιο όριο συναλλαγών P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) θα αυξηθεί στα 1.000 ευρώ ημερησίως.
Αντίστοιχα, το ημερήσιο όριο για P2B (πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) θα διαμορφωθεί επίσης στα 1.000 ευρώ ημερησίως.

Το μηνιαίο συνολικό όριο για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων θα φτάνει τα 5.000 ευρώ.
Για εμπορικές συναλλαγές (P2B) δεν τίθεται όριο μηνιαίας αξίας, διατηρώντας την ευελιξία για επαγγελματική χρήση.

Με τα νέα όρια, το IRIS γίνεται ακόμη πιο ελκυστικό για καθημερινές πληρωμές, μεταφορές μεταξύ φίλων ή μελών οικογένειας, αλλά και για επαγγελματικές συναλλαγές μικρής και μεσαίας κλίμακας — αντικαθιστώντας σε πολλές περιπτώσεις τις παραδοσιακές τραπεζικές μεταφορές και τις πληρωμές με κάρτα.

Για τον μέσο πολίτη, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να στείλει μεγαλύτερα ποσά σε φίλους, συγγενείς ή συνεργάτες, να πληρώσει επαγγελματίες χωρίς να χρειάζεται εναλλακτικές μεθόδους,
να διαχειριστεί μεγαλύτερες καθημερινές ανάγκες μέσω mobile banking μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, τα νέα όρια σημαίνουν μεγαλύτερη ρευστότητα και ταχύτητα στην είσπραξη πληρωμών, ειδικά σε περιπτώσεις μικρών και μεσαίων πληρωμών που είναι δύσκολο να διεκπεραιωθούν με κάρτα ή με τραπεζικό έμβασμα.

Σημειώνεται ότι η υιοθέτηση του IRIS είναι υποχρεωτική για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις από πέρυσι.

Αυτήν τη στιγμή είναι εγγεγραμμένα στην υπηρεσία 582.000 ΑΦΜ, ενώ από την αρχή του χρόνου η αξία των συναλλαγών έχει φτάσει τα 170 εκατ. ευρώ.

Διεύρυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Παράλληλα, η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκές πλατφόρμες πληρωμών, στο πλαίσιο του δικτύου EuroPA / EPI, ανοίγει τον δρόμο για διασυνοριακές άμεσες πληρωμές εντός της ΕΕ από το 2026. Η εξέλιξη αυτή τοποθετεί την ελληνική πλατφόρμα σε κομβική θέση στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακών πληρωμών.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ξεκινά με 10 χώρες και περίπου 100 εκατομμύρια χρήστες. Με την προσθήκη των 4,25 εκατομμυρίων χρηστών του IRIS, η συνολική βάση θα ξεπεράσει τα 105 εκατομμύρια σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Πολωνία, Νορβηγία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία και Ανδόρρα. Η ένταξη της Ελλάδας στο δίκτυο, αρχικά για τις P2P συναλλαγές, προγραμματίζεται για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Προτεραιότητα της ΔΙΑΣ αποτελεί η διασύνδεση επιτυχημένων account‑to‑account σχημάτων, όπως το IRIS, με ευρωπαϊκά αντίστοιχα όπως το Bizum (Ισπανία), το Blik (Πολωνία) και το Twint (Ελβετία), δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο που αξιοποιεί την εμπειρία και την τοπική κουλτούρα. Στη συνέχεια, προβλέπεται επέκταση σε αγορές χωρίς τοπικά payment systems, όπως η Μάλτα.

Η ελληνική αγορά κινείται με ταχύτητα προς την πλήρη ψηφιοποίηση των πληρωμών, και το IRIS αποτελεί βασικό εργαλείο αυτής της μετάβασης. Με την εφαρμογή των νέων ορίων από τον Ιανουάριο, οι συναλλαγές στο εμπόριο, στις υπηρεσίες και στις διαπροσωπικές σχέσεις περνούν ακόμη πιο καθαρά στην οθόνη του κινητού — χωρίς μετρητά και κάρτες, με την ταχύτητα που απαιτεί η εποχή.

Πηγή: ΟΤ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
World
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Κόσμος
Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Ακίνητα: 15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει
Ακίνητα 03.01.26

15+3 λύσεις για οικοδομικές άδειες που έχουν λήξει

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για την αποπεράτωση των ημιτελών οικοδομών - Ο κρίσιμος ρόλος του πολιτικού μηχανικού για τη νόμιμη επαναλειτουργία των οικοδομικών εργασιών στα ακίνητα

Προκόπης Γιόγιακας
Φοροελαφρύνσεις: Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων
Προϋποθέσεις 03.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με 10 μειώσεις φόρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Φοροελαφρύνσεις φέρνει η νέα φορολογική κλίμακα - Εφαρμόζεται ΦΠΑ μειωμένος κατά 30% σε νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Εβρου και των Δωδεκανήσων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές
Οικονομική παγκοσμιοποίηση 02.01.26

ΕΛΣΤΑΤ: Το 0,5% των επιχειρήσεων ελέγχει το 44% του τζίρου – Σε ρόλο κλειδί οι ελληνικές πολυεθνικές

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να κυριαρχείται απο μικρές ανεξάρτητες επιχειρήσεις, αλλά η πλάστιγγα σταδιακά γέρνει υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τι δείχνει νέα έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Παγκόσμια οικονομία: Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; – Προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές το 2026
Διεθνής Οικονομία 02.01.26

Ανθεκτικότητα ή αναστάτωση; Η παγκόσμια οικονομία το 2026 και προβλέψεις για τις μεγαλύτερες αγορές

Πόλεμοι, ανεργία και ανησυχίες για «φούσκα» στην Τεχνητή Νοημοσύνη είναι μερικές μόνο από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η διεθνής παγκόσμια οικονομία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Προμηθέας – ΑΕΚ 86-94: Εδραιώνεται στην 4άδα κι εξασφάλισε πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου (vid)

Αν και αγωνίστηκε με απουσίες, η ΑΕΚ νίκησε με 94-86 τον Προμηθέα στην Πάτρα. Έτσι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτς εδραιώθηκε στην 4άδα ενώ εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
Πολιτική Γραμματεία 03.01.26

Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η ειρηνική και ταχεία μετάβαση σε μία συμπεριληπτική κυβέρνηση με πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ασταμάτητη η Άρσεναλ, νίκησε με ανατροπή τη Μπόρνμουθ (3-2)

Η Άρσεναλ μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ από την Μπόρνμουθ, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να επικρατήσει εν τέλει με 3-2 εκτός έδρας, αποκτώντας μεγαλύτερη διαφορά από τους διώκτες της

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του Betsson Super Cup (vid)

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Betsson Super Cup με 3-0 επί του ΟΦΗ και λίγη ώρα αργότερα οι παίκτες του έστησαν μια γιορτή στα αποδυτήρια του Παγκρήτιου, πανηγυρίζοντας μία ακόμη επιτυχία της ομάδας.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έγραψε ιστορία (pics)

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είναι ο παράγοντας με τους περισσότερους τίτλους στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας οδηγήσει τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση 19 τροπαίων

Σύνταξη
Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Ο Καλογερόπουλος MVP του Betsson Super Cup: «Ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη» (vid)

Ο Αλέξης Καλογερόπουλος αναδείχθηκε MVP του Betsson Super Cup και μετά την βράβευσή του, αλλά και την απονομή του τροπαίου στον Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα για ανάλογη συνέχεια στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Peace & Love 03.01.26

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα
Άνοιξε η όρεξη 03.01.26 Upd: 21:07

Βόμβες Τραμπ-Ρούμπιο για πιθανή επέμβαση στην Κούβα, μετά τη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι ΗΠΑ «θέλουν να βοηθήσουν» και τον λαό στην Κούβα. Ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν στην κυβέρνηση θα ανησυχούσα, τουλάχιστον λίγο».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Η απονομή του Betsson Super Cup στον Ολυμπιακό (vid)

Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν την κατάκτηση του Betsson Super Cup, μετά τη νίκη τους επί του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση. Δείτε βίντεο από την απονομή στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά
Εισαγγελική ανακοίνωση 03.01.26

Ελβετία: Ποινική έρευνα κατά των διευθυντών του μπαρ στο Κραν Μοντανά που κάηκε την Πρωτοχρονιά

Σύμφωνα με την αστυνομία στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν Μοντανά, οι διευθυντές του μπαρ «κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σωματική βλάβη εξ αμελείας και εμπρησμό εξ αμελείας».

Σύνταξη
