Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου
Οικονομία 17 Ιανουαρίου 2026 | 09:57

Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές κατά τις χειμερινές εκπτώσεις - Οι προσδοκίες της αγοράς

Ανοιχτά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων όπως και την επόμενη Κυριακή στις 25 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, περίπου 6 στους 10 καταναλωτές πραγματοποιούν αγορές κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, με βασική στόχευση την κάλυψη προσωπικών και οικογενειακών αναγκών.

Η ζήτηση κατευθύνεται κυρίως στην ένδυση και την υπόδηση, ακολουθούν τα είδη τεχνολογίας και τα προϊόντα για το σπίτι.

Οι χειμερινές εκπτώσεις

Οι χειμερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή των καταστημάτων ωστόσο να είναι προαιρετική.

Όσες όμως επιχειρήσεις επιλέξουν να συμμετέχουν στις χειμερινές εκπτώσεις, θα πρέπει να έχουν αναρτημένη πινακίδα που να αναφέρει ότι στο κατάστημα γίνονται εκπτώσεις ή προσφορές και φυσικά σε κάθε προϊόν να αναγράφεται η διπλή τιμή: η αρχική τιμή και η τιμή μετά την έκπτωση.

Για την προστασία τους, οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύει πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο που τους καλύπτει σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων, ψευδών τιμών και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Οι παγίδες

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών.

Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».

Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το δύο τοις εκατό (2%) του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ.

Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο τέσσερα τοις εκατό (4%) του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
ΕΝΦΙΑ: Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον φετινό λογαριασμό – Οι δικαιούχοι
19+1 ερωταπαντήσεις 16.01.26

Πώς θα πετύχετε έκπτωση 20% στον ΕΝΦΙΑ - Οι δικαιούχοι

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον ΕΝΦΙΑ μέσα από έναν οδηγό 20 ερωταπαντήσεων - Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου η προθεσμία - Η προϋπόθεση της ασφάλισης των κατοικιών για φυσικές καταστροφές το 2025

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Εργασιακό πρωτόκολο 17.01.26

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
