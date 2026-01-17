Αιματηρό επεισόδιο στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 17χρονος μετά από μαχαίρωμα από 15χρονο

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρονου από έναν 15χρονο έξω από καφετέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κατέληξε νεκρός μετά από καυγά με τον δράστη και αφού δέχτηκε ένα χτύπημα με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε δύο παρέες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 15χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Παρά την άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών, «κατέληξε», με τον δράστη να συλλαμβάνεται.

Δείτε το βίντεο: