Αιματηρό επεισόδιο στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 17χρονος μετά από μαχαίρωμα από 15χρονο
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ο 17χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 15χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος
- Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με ανείσπρακτα ενοίκια
- Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος για τη «νίκη» του Τραμπ στο Ιράν - «Δεν μπορεί να γίνει επανάληψη της Βενεζουέλας»
- ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
- Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρονου από έναν 15χρονο έξω από καφετέρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κατέληξε νεκρός μετά από καυγά με τον δράστη και αφού δέχτηκε ένα χτύπημα με μαχαίρι.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε δύο παρέες.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 15χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.
Παρά την άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών, «κατέληξε», με τον δράστη να συλλαμβάνεται.
Δείτε το βίντεο:
- «Σαδίστρια νυμφομανής» – Όταν η CIA φακέλωσε την Έρθα Κιτ ως «επικίνδυνη κομμουνίστρια, εχθρό του λαού»
- Super League: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Πανσερραϊκού (pic)
- Νέα απεργία προγραμματίζουν οι οδηγοί των ταξί – Οι ημερομηνίες
- Ολυμπιακός – Μαρούσι 104-89: Νέα «100άρα» και 14/14 για τους Πειραιώτες
- Αιματηρό επεισόδιο στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 17χρονος μετά από μαχαίρωμα από 15χρονο
- Πανσερραϊκός – Κηφισιά 2-1: Νίκη μετά από 3.5 μήνες (vid)
- Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
- Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό – Έρχεται «κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις