Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Αιματηρό επεισόδιο στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 17χρονος μετά από μαχαίρωμα από 15χρονο
Κόσμος 17 Ιανουαρίου 2026 | 17:51

Αιματηρό επεισόδιο στην Κωνσταντινούπολη: Νεκρός 17χρονος μετά από μαχαίρωμα από 15χρονο

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, ο 17χρονος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 15χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος

Σύνταξη
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης από την εν ψυχρώ δολοφονία ενός 17χρονου από έναν 15χρονο έξω από καφετέρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος κατέληξε νεκρός μετά από καυγά με τον δράστη και αφού δέχτηκε ένα χτύπημα με μαχαίρι.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε καυγάς ανάμεσα σε δύο παρέες.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται στο σημείο, ο 17χρονος Άτλας Καγκλαγιάν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τον 15χρονο, με αποτέλεσμα να πέσει αιμόφυρτος στο έδαφος.

Παρά την άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο και τις προσπάθειες των γιατρών, «κατέληξε», με τον δράστη να συλλαμβάνεται.

Δείτε το βίντεο:

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
Ωμοί αριθμοί 17.01.26

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί

Παρά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, οι αριθμοί που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το Ιράν δεν προσφέρονται για εύκολες νίκες τις οποίες προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17.01.26

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Λονδίνο 17.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Κόσμος 17.01.26

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Αλλά και πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Σύνταξη
Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους
8 μύθοι 17.01.26

Απέραντες οι φιλοδοξίες της Ρωσίας; – Γνωστός Βρετανός ιστορικός καταρρίπτει μύθους

«Η ορθή απάντηση δεν είναι να φαντασιωνόμαστε ρωσική απειλή στον Ρήνο, αλλά να οικοδομήσουμε ένα σύστημα ασφάλειας που να λαμβάνει υπόψη τις έγκυρες ανησυχίες τόσο των μελών του ΝΑΤΟ όσο και της Ρωσίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες
«Καπνισμένα» βραβεία 17.01.26

Ματσάδο και Τραμπ δεν είναι οι πρώτοι – Νομπελίστες ειρήνης που στήριξαν πολεμικούς εφιάλτες

Η ιστορία δείχνει ότι η περίφημη Επιτροπή των Σουηδών έχει φροντίσει ώστε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα η πλάση να γεμίσει φιλοπόλεμους ή το λιγότερο αμφιλεγόμενους νομπελίστες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους «τρέχει» η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπέρνλι για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ και αυτό το απέδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία νίκησε με 2-0 τη Σίτι σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει έρθει ακόμα και 5-0 - Ντεμπούτο με νίκη για τον Μίκαελ Κάρικ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθλητικό με 76-67 για τη 14η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών και οι «ερυθρόλευκες» πλέον στρέφονται στο σπουδαίο ματς με την Εστουντιάντες για την πρόκριση στους «8» του Eurocup.

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι
Μπάσκετ 17.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μαρούσι, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
