Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας
Ένας άνδρας, που προφανώς αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών, το βράδυ του Σαββάτου στο ανατολικό Παραμαρίμπο, πρωτεύουσα του Σουρινάμ, αυτής της μικρής ολλανδόφωνης χώρας στα βόρεια της Νότιας Αμερικής, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Οι δράστης τραυματίστηκε και συνελήφθη, σύμφωνα με τις Αρχές. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Σουρινάμ, Γιένιφερ Χέερλινγκς-Σίμονς, ο άνδρας σκότωσε «τα ίδια του τα παιδιά», καθώς και γείτονές του.
«Τη νύχτα του Σαββάτου 27ης Δεκεμβρίου προς Κυριακή 28η Δεκεμβρίου, ένας άνδρας σκότωσε (…) τέσσερις ενήλικες και πέντε παιδιά με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Ένα έκτο παιδί και ένας ενήλικας τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν» στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.
Τέσσερα από τα παιδιά που σκότωσε ήταν δικά του
«Η αστυνομία της Ανατολικής Περιφέρειας, μόλις έφτασε στο σημείο, αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει πυροβόλα όπλα για να συλλάβει τον ύποπτο, ο οποίος επιτέθηκε σε αστυνομικούς με αιχμηρό αντικείμενο. Αυτός υπέστη τραύματα από πυροβολισμούς στα πόδια. Μεταφέρθηκε και αυτός με ασθενοφόρο στα επείγοντα για να λάβει ιατρική περίθαλψη και παραμένει υπό αστυνομική φρούρηση», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Η Αστυνομία προσέθεσε ότι «περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες αυτής της τραγικής επίθεσης θα ακολουθήσουν».
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επισκέφθηκαν τον τόπο του συμβάντος στο Κομενβίνιε, ανατολικά της πρωτεύουσας του Σουρινάμ, και μίλησαν με γείτονες, ο άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Ανέφεραν επίσης ότι τέσσερα από τα παιδιά που σκοτώθηκαν ήταν δικά του παιδιά.
