Ελληνοκαναδή σκότωσε τα παιδιά της μετά τον θάνατο του συζύγου της – «Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο», είπε

Τη δολοφονία των δύο παιδιών της, ηλικίας 4 και 5 ετών, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του 72χρονου συζύγου της, ώστε «να ενωθούν όλοι μαζί στον Παράδεισο» ομολόγησε σε δικαστήριο η Ελληνοκαναδή Βανέσα Κόλλιας.

Το μοιραίο βράδυ, στις 10 Δεκεμβρίου του 2023, η 27χρονη κράτησε τα χέρια της πάνω από το στόμα και τη μύτη του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη ενώ τους τραγουδούσε το «You Are My Sunshine».

Μετά, πήδηξε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στο Τορόντο για να δώσει τέλος και στη δική της ζωή. Ο 72χρονος σύζυγος της Βανέσα, Κώστας Κόλλιας, είχε φύγει από τη ζωή λίγες μέρες πριν από επιθετική λευχαιμία.

«Ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στον Παράδεισο» είπε στους ψυχιάτρους που την εξέτασαν και στο δικαστήριο. Η δολοφονία του 4χρονου Δημήτρη και του 5χρονου Γιάννη, από την ίδια τους τη μητέρα, είχε συγκλονίσει την κοινότητα των ομογενών στο Τορόντο του Καναδά. Η Βανέσα Κόλλιας, αρχικά κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Η κατηγορία άλλαξε σε φόνο δευτέρου βαθμού, καθώς το δικαστήριο αναγνώρισε τη διαταραγμένη ψυχική της κατάσταση.

Ενώπιον της έδρας, η 27χρονη Ελληνοκαναδή διάβασε μία επιστολή προς τα δύο αγοράκια της.

«Μωρά μου, σας αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ που μου δείξατε τι είναι αληθινή αγάπη. Θα είστε για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι. Είμαι τόσο ευγνώμων που μπόρεσα να είμαι η μητέρα σας. Το πιο δύσκολο πράγμα στη ζωή μου θα είναι να μάθω να είμαι καλά εδώ χωρίς εσάς», έγραφε.

Παράλυτη από τη μέση και κάτω μετά την απόπειρα αυτοκτονία, η Βανέσα Κόλλιας θα περάσει τα επόμενα 18 χρόνια στη φυλακή πριν της δοθεί το δικαίωμα έφεσης για αποφυλάκιση.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: