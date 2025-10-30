newspaper
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
Βόρεια Καρολίνα: Πατέρας σκότωσε τα 4 παιδιά του και κάλεσε την Αστυνομία – «Βρίσκονται στο πορτμπαγκάζ»
Κόσμος 30 Οκτωβρίου 2025 | 11:38

Βόρεια Καρολίνα: Πατέρας σκότωσε τα 4 παιδιά του και κάλεσε την Αστυνομία – «Βρίσκονται στο πορτμπαγκάζ»

Ένας πατέρας από τη Βόρεια Καρολίνα κατηγορήθηκε για φόνο αφού φέρεται να σκότωσε όλα τα παιδιά του εκτός από ένα

Ένας πατέρας από τη Βόρεια Καρολίνα κατηγορήθηκε για φόνο την Τρίτη, αφού οι αρχές δήλωσαν ότι κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε τη δολοφονία των παιδιών του λέγοντας ότι τα «πτώματα τους βρίσκονται στο πορτμπαγκάζ»

Οι ερευνητές που έσπευσαν στο σπίτι του 38χρονου Γουέλινγκτον Ντίκενς Γ΄ ανακάλυψαν τα πτώματα τριών από τα βιολογικά του παιδιά και ενός θετού παιδιού, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζόνσον.

Τα λείψανα όντως βρίσκονταν στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στο γκαράζ του Ντίκενς στο Ζέμπουλον, ανατολικά του Ράλεϊ, ανέφερε το πρακτορείο.

Οι αρχές βρήκαν τον 3χρονο γιο του Ντίκενς στο σπίτι του σώο και αβλαβή.

Ο πατέρας δεν έχει μιλήσει ακόμα

Το γραφείο του σερίφη αναγνώρισε τους αποβιώσαντες ως τη Λία Ντίκενς, 6 ετών, τη Ζόι Ντίκενς, 9 ετών, τον Γουέλινγκτον Ντίκενς, 10 ετών και τον Σον Μπράσφιλντ, 18 ετών.

Ο Ντίκενς, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Τρίτη για τον θάνατο ενός από τα ανήλικα παιδιά του, κρατούνταν χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Τζόνστον.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ζητά την απαγγελία κατηγοριών για φόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά.

Το Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου της Κομητείας Τζόνστον, το οποίο διορίστηκε για να εκπροσωπήσει τον Ντίκενς, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το γραφείο του σερίφη δεν προσδιόρισε πιθανό κίνητρο ούτε διευκρίνισε πώς πέθαναν τα παιδιά.

Τα λείψανά τους βρίσκονταν εκεί «για μεγάλο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα δικαστικά αρχεία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας που κατατέθηκε την Τρίτη αναφέρουν ως ημερομηνία του αδικήματος την 1η Μαΐου.

Τράπεζες
UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

UniCredit: Με 29,5% στην Alpha Bank – Η έγκριση από ΕΚΤ

inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ – Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων
Οδική Ασφάλεια 30.10.25

Αυστηροποιούντοι οι κανόνες για τις άδειες οδήγησης σε όλη την ΕΕ - Διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων

Η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο Πακέτο Οδικής Ασφάλειας με το οποίο η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τον στόχο «Vision Zero» για μηδενικούς θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία μέχρι το 2050

Σύνταξη
Λίβανος: Ένας νεκρός μετά από επιδρομή στρατευμάτων του Ισραήλ στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας
Νέα παραβίαση 30.10.25

Ένας νεκρός στον Λίβανο μετά από επιδρομή ισραηλινών στρατευμάτων στα νότια της χώρας εν μέσω εκεχειρίας

Ο νεκρός στον Λίβανο ήταν ένας δημοτικός υπάλληλος που κοιμόταν στο τοπικό δημαρχείο - Τι υποστηρίζουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για την επίθεση, την οποία επιβεβαίωσαν

Σύνταξη
Αυστραλία: Μηνύματα στρατιωτών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι, βρέθηκαν σε παραλία 109 χρόνια μετά
Μετά από 109 χρόνια 30.10.25

Βρέθηκαν μηνύματα στρατιωτών του Α' Παγκοσμίου Πολέμου σε μπουκάλι - Η αντίδραση των οικογενειών τους

Μηνύματα μέσα σε μπουκάλι, γραμμένα από δύο Αυστραλούς στρατιώτες το 1916, βρέθηκαν περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα στη νοτιοδυτική ακτή της Αυστραλίας

Σύνταξη
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση – Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ και Σι - Πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια

Ο Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με τον Σι με 12 με άριστα το 10 στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές - Αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές
«Ψηφίστε μας, αλλιώς…» 30.10.25

Εκλογές στην Αργεντινή και η ψυχροπολεμικού τύπου παρέμβαση Τραμπ – Ανοίγοντας δρόμο για νέες εμπλοκές

Η Αργεντινή φαίνεται ότι υπέκυψε στον σαφή εκβιασμό του Τραμπ, που ήθελε να στηρίξει τον ιδεολογικό σύμμαχό του. Ο φόβος είναι ότι η επιτυχία του Αμερικανού προέδρου θα τον κάνει να προσπαθήσει ξανά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια
ΗΠΑ 30.10.25

Αστυνομικοί περάσαν χειροπέδες σε μαθητή αφού σύστημα AI μπέρδεψε για όπλο μία… σακούλα πατατάκια

Τα σχολεία στις ΗΠΑ επινοούν δημιουργικούς τρόπους για να αποτρέψουν τους μαζικούς πυροβολισμούς. Ωστόσο, το λάθος ενός συστήματος AI προκάλεσε σοβαρό ψυχικό τραύμα σε έναν μαθητή στην Βαλτιμόρη

Σύνταξη
Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;
AI 30.10.25

Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εργασία;

Η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει άμεσα τον εργασιακό τομέα του τελευταίους μήνες, προκαλώντας ανησυχία για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναίκων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρόδος: Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια
Στη Ρόδο 30.10.25

Ένοικος ξενοδοχείου έσπασε την πόρτα δωματίου και αποπειράθηκε να βιάσει τουρίστρια

Ο 54χρονος Γάλλος συνελήφθη από την Αστυνομία - Όταν κατάφερε να σπάσει την πόρτα του δωματίου ακινητοποίησε την τρομοκρατημένη τουρίστρια και προσπάθησε να την εξαναγκάσει σε γενετήσια πράξη

Σύνταξη
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
Fizz 30.10.25

Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι

Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης
Πολιτική 30.10.25

Βουλή: Ψηφίστηκε ο κόφτης στα μικρόφωνα των ομιλητών: Βάζουμε τέλος στους ατέρμονους μονολόγους, λέει ο Κακλαμάνης

Οι προωθούμενες αλλαγές επιχειρούν να περιορίσουν τους χρόνους των ημερήσιων συνεδριάσεων και κυρίως τις περιπτώσεις όπου η συζήτηση ξεφεύγει και ο κατάλογος των ομιλητών ουσιαστικά χάνεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Σαντιάγο Χιμένες, ο χειρότερος φορ της Ευρώπης

Ο Μεξικανός επιθετικός, Σαντιάγο Χιμένες περνά την πιο δύσκολη φάση της καριέρας του, χωρίς γκολ και με πίεση που αυξάνεται καθώς ο Αλέγκρι συνεχίζει να τον στηρίζει

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»
NBA 30.10.25

Ο Γουεμπανιάμα σε «flight mode»

Ο γίγαντας των Σπερς, Βίκτορ Γουεμπανιάμα επιστρέφει εντυπωσιακά μετά τη θρόμβωση που απείλησε την καριέρα του και γράφει ιστορία με ρεκόρ σε πόντους και κοψίματα

Γεώργιος Μαζιάς
Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για λειψυδρία – Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση Αττικής και Θεσσαλονίκης
Οι παρεμβάσεις 30.10.25

Παπασταύρου: Επενδύσεις 2,5 δισ. για λειψυδρία – Οι επτά δράσεις για τη θωράκιση Αττικής και Θεσσαλονίκης

Διανύουμε, το δεύτερο μετά το 1990, επεισόδιο έμμονης ξηρασίας, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τονίζοντας πως τα μέτρα θα θωρακίσουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες – Πού θα δείτε τα παιχνίδια
Βόλεϊ 30.10.25

Ώρα... Ευρώπης για τον Ολυμπιακό - Πού θα δείτε τις σπουδαίες ευρωπαϊκές «μάχες» σε άνδρες και γυναίκες

Οι ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών του Ολυμπιακού ρίχνονται ξανά στη «μάχη» του CEV Champions League και τις ρεβάνς των προκριματικών γύρων, όπου έχουν προβάδισμα πρόκρισης.

Σύνταξη
«Κρυμμένο» αντιβιοτικό 100 φορές ισχυρότερο ενάντια στα υπερβακτήρια
Νέο όπλο 30.10.25

Πανίσχυρο αντιβιοτικό κρυβόταν για δεκαετίες κάτω από τη μύτη των επιστημόνων

Το νέο αντιβιοτικό παράγεται από ένα κοινό βακτήριο και φαίνεται να πολεμά αποτελεσματικά το ΜRSA αλλά και τον ανθεκτικό εντερόκοκκο (VRE) δίνοντας ελπίδα στη μάχη με τα ανθεκτικά βακτήρια.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν
Euroleague 30.10.25

Ρεάλ: Κλείνει τον «γίγαντα» Άλεξ Λεν

Ο 32χρονος Ουκρανός σέντερ αναμένεται να αντικαταστήσει τον Μπρούνο Φερνάντο και να πλαισιώσει τον Ταβάρες στη φροντ λάιν της Ρεάλ Μαδρίτης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Περισσότερα εκατομμύρια για την UEFA

Η νέα εμπορική στρατηγική της UC3 ανοίγει τον δρόμο για συμφωνίες-μαμούθ σε τηλεοπτικά και χορηγικά δικαιώματα για την περίοδο 2027-2033 για την UEFA

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ
Τέχνη & πολυτέλεια 30.10.25

Swirling Sea Necklace: Το κολιέ – σύμβολο του σουρεαλιστικού μυαλού του Σαλβαδόρ Νταλί πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ

Το Swirling Sea Necklace, ένα κολιέ που είχε σχεδιάσει ο Σαλβαδόρ Νταλί το το 1954, βγήκε στο «σφυρί» από τον οίκο Sotheby's και η τιμή του ξεπέρασε τα 850.000 δολάρια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
