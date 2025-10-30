Ένας πατέρας από τη Βόρεια Καρολίνα κατηγορήθηκε για φόνο την Τρίτη, αφού οι αρχές δήλωσαν ότι κάλεσε την αστυνομία και ανέφερε τη δολοφονία των παιδιών του λέγοντας ότι τα «πτώματα τους βρίσκονται στο πορτμπαγκάζ»

Οι ερευνητές που έσπευσαν στο σπίτι του 38χρονου Γουέλινγκτον Ντίκενς Γ΄ ανακάλυψαν τα πτώματα τριών από τα βιολογικά του παιδιά και ενός θετού παιδιού, ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τζόνσον.

Τα λείψανα όντως βρίσκονταν στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου στο γκαράζ του Ντίκενς στο Ζέμπουλον, ανατολικά του Ράλεϊ, ανέφερε το πρακτορείο.

Οι αρχές βρήκαν τον 3χρονο γιο του Ντίκενς στο σπίτι του σώο και αβλαβή.

Ο πατέρας δεν έχει μιλήσει ακόμα

Το γραφείο του σερίφη αναγνώρισε τους αποβιώσαντες ως τη Λία Ντίκενς, 6 ετών, τη Ζόι Ντίκενς, 9 ετών, τον Γουέλινγκτον Ντίκενς, 10 ετών και τον Σον Μπράσφιλντ, 18 ετών.

Ο Ντίκενς, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Τρίτη για τον θάνατο ενός από τα ανήλικα παιδιά του, κρατούνταν χωρίς εγγύηση στις φυλακές της κομητείας Τζόνστον.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ζητά την απαγγελία κατηγοριών για φόνο σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά.

Το Γραφείο του Δημόσιου Συνηγόρου της Κομητείας Τζόνστον, το οποίο διορίστηκε για να εκπροσωπήσει τον Ντίκενς, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Το γραφείο του σερίφη δεν προσδιόρισε πιθανό κίνητρο ούτε διευκρίνισε πώς πέθαναν τα παιδιά.

Τα λείψανά τους βρίσκονταν εκεί «για μεγάλο χρονικό διάστημα», σύμφωνα με αξιωματούχους.

Τα δικαστικά αρχεία για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας που κατατέθηκε την Τρίτη αναφέρουν ως ημερομηνία του αδικήματος την 1η Μαΐου.