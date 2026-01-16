Ιταλία: Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα από συμμαθητή του σε σχολείο της πόλης Λα Σπέτσια
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η αιτία του φονικού στην Ιταλία αποδίδεται σε ερωτική αντιζηλία
- Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαϊδάρι – Σύλληψη δύο 16χρονων που είχαν κλέψει μηχανή
- Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
- Πράκτορες της ICE συνέλαβαν το προσωπικό μεξικάνικου εστιατορίου αφού πρώτα… δείπνησαν σε αυτό
- «Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου στην πόλη Λα Σπέτσια στην βορειοδυτική Ιταλία, από συμμαθητή του δεκαεννέα ετών, μέσα σε σχολική τάξη τεχνικού λυκείου.
Ο δράστης χρησιμοποίησε μαχαίρι που φέρεται να είχε πάρει από το σπίτι του και τραυμάτισε τον συμμαθητή του στο ήπαρ, στους πνεύμονες και στο διάφραγμα.
Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε επέμβαση.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, πριν από λίγο υπέκυψε στα τραύματά του εξαιτίας και σοβαρότατης αιμορραγίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η φονική αυτή βία είχε ως αφορμή προηγούμενες εντάσεις, κυρίως τη συναναστροφή των δυο μαθητών με μία νεαρή κοπέλα.
Student critical after La Spezia school stabbing. (ANSA) – ROME, JAN 16 – An 18-year-old student of Egyptian origin is in critical condition in hospital after being stabbed in the spleen by an 18-year-old student of foreign origin in a spat for… #ANSA https://t.co/FYJKvlz1sG
— Ansa English News (@ansa_english) January 16, 2026
Τι λένε ο αρχές
Όπως μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, η οικογένεια του θύματος κατάγεται από την Αίγυπτο και εκείνη του δράστη από το Μαρόκο.
«Όλοι οι μετανάστες στην πόλη μας είναι πλήρως ενταγμένοι στην κοινωνική μας και επαγγελματική πραγματικότητα», δήλωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος της Λα Σπέτσια Πιερλουίτζι Περακίνι.
«Πρόκειται για τραγωδίες που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν ποτέ στην κοινωνία μας. Τα σχολεία πρέπει να διδάσκουν σεβασμό προς τους ανθρώπους και τους κανόνες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα.
- Ιταλία: Δεκαοκτάχρονος μαχαιρώθηκε θανάσιμα από συμμαθητή του σε σχολείο της πόλης Λα Σπέτσια
- Παναθηναϊκός: Το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) θα αφιχθεί στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο
- Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
- Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
- Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
- Η νέα εποχή στις αγορές: Ρευστότητα Made in China
- Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια 82-79: Σπουδαία νίκη, με κορυφαίο τον Ντε Κολό, η ομάδα του Σάρας!
- Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Bαγιάτας, δημιουργός του ουζερί «Βομβίδια»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις