Ένας 14χρονος συνελήφθη μετά από επίθεση με μαχαίρι στο πρόσωπο καθηγητή μουσικής κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σε ένα γυμνάσιο στη βορειοανατολική Γαλλία.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη.

Ανησυχία στη Γαλλία για επιθέσεις σε σχολεία

Το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Dernieres Nouvelles d’Alsace ανέφερε ότι ο ύποπτος συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση, αφού αρχικά φέρεται να είχε διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM, ο ύποπτος μαχαίρωσε τον εαυτό του κατά τη σύλληψή του και μεταφέρθηκε επίσης σε νοσοκομείο της περιοχής.

Με βάση δημοσίευμα του Reuters, η ασφάλεια στα σχολεία της Γαλλίας αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο, ο τότε πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα δοκιμάσει την προσθήκη πυλών ασφαλείας στα σχολεία, μετά την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος ενός βοηθού σχολείου κατά τη διάρκεια ελέγχου σακιδίων.

Το 2020, η δολοφονία του δασκάλου Σαμουέλ Πατί, μετά την προβολή καρικατούρων του Προφήτη Μωάμεθ σε μαθητές κατά τη διάρκεια μαθήματος για την ελευθερία του λόγου, προκάλεσε πολιτικό σάλο.

Καταδικαστέα η πράξη του μαθητή

Η Ελίζαμπεθ Μπορν, υπουργός Παιδείας της Γαλλίας, δήλωσε σε ανάρτησή της στο X την Τετάρτη ότι ενεργοποιήθηκε μονάδα έκτακτης ανάγκης για να βοηθήσει τους μαθητές και το προσωπικό και ότι θα επισκεφτεί αμέσως τον τόπο του συμβάντος.

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση ενός μαθητή εναντίον ενός εκπαιδευτικού σε γυμνάσιο στο Bas-Rhin. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς τον δάσκαλο και τη σχολική κοινότητα», έγραψε.

Ο Τζάκι Γούλφορθ, δήμαρχος της πόλης Μπένφελντ όπου έλαβε χώρα η επίθεση, δήλωσε ότι το σχολείο εκκενώθηκε και χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μεμονωμένο» στους δημοσιογράφους.

Η νομαρχία αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η χωροφυλακή και ο τοπικός εισαγγελέας δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.