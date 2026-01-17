«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Σήμερα, η 64χρονη Κιμ Αλέξις, αναλογίζεται την πίεση που δέχεται να παραμείνει όμορφη, παρόλο που ο χρόνος συνεχίζει να περνάει. «Μερικές φορές με ρωτούν πώς αντιμετωπίζω την πίεση να παραμείνω νέα και όμορφη. Είναι μια ερώτηση που δέχομαι συχνά — και μοιράστηκα τις σκέψεις μου σε ένα πρόσφατο βίντεο στο προφίλ μου» είπε η Κιμ στο Instagram.

«Η ηλικία είναι αναπόφευκτη. Πιστεύω ότι πρέπει να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να το αποδεχτούμε. Πιστεύω ακράδαντα ότι η ομορφιά προέρχεται από μέσα μας, από μια αίσθηση ειρήνης και αποδοχής, και από τη συνειδητοποίηση ότι είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος» έγραψε σαν σχόλιο σε μια άλλη φωτογραφία.

Το αναπόφευκτο

Σε ένα άλλο βίντεο η Κιμ δήλωσε ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να «ανησυχούν» για πράγματα που δεν μπορούν να ελέγξουν.

Η Κρίστι Μπρίνκλεϊ, η Τζάνις Ντίκινσον και η Πολίνα Πορίσκοβα ήταν «συμμαθήτριές της» στο μόντελινγκ.

«Υπάρχει μεγάλη πίεση να παραμείνεις νέος και όμορφος, αλλά η ηλικία είναι αναπόφευκτη» τόνισε το άλλοτε cover girl, φορώντας μια λευκή και ροζ μπλούζα.

«Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο φροντίζουμε τον εαυτό μας από μέσα προς τα έξω. Η ομορφιά δεν έχει να κάνει μόνο με το δέρμα ή το μακιγιάζ. Έχει να κάνει με την ηρεμία, τον σκοπό, τη χαρά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να εμφανιζόμαστε στον κόσμο. Αυτό είναι που κάνει κάποιον να λάμπει πραγματικά», πρόσθεσε.

Πέρυσι μίλησε στο People Health για το πώς τελικά ένιωσε «άνετα» αποδεχόμενη τον εαυτό της όπως είναι, μετά από την πάλη της με τον υποθυρεοειδισμό, την εμμηνόπαυση και την αύξηση βάρους. Αυτό την οδήγησε να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή

Ο υποθυρεοειδισμός

Η Κιμ Αλέξις, πλέον, είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά εξακολουθεί να ευημερεί ως μητέρα τριών παιδιών που ζει στην Αριζόνα.

«Οι άνθρωποι θέλουν να συνεχίσουμε να μοιάζουμε όπως όταν ήμασταν νεότεροι», σημείωσε. «Δεν μας επιτρέπεται να γερνάμε. Δεν είναι δίκαιο».

Η εμμηνόπαυση

Ωστόσο, η Αλέξις, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μιλάει για το πώς να γερνάμε με χάρη. «Νιώθω υπέροχα», είπε στο People Health καθώς ποζάρει με τζιν για το εξώφυλλο μαζί με τον σκύλο της.

Η Νεοϋορκέζα είπε επίσης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της ότι δεν έχει κάνει ποτέ καμία χειρουργική επέμβαση ή ενέσεις όπως το Botox. «Και δεν θα κάνω ποτέ».

Πρόσθεσε, δε, ότι όσο μεγαλώνει, τόσο περισσότερη «αυτοπεποίθηση και σοφία» έχει.

Η Αλέξις σημείωσε επίσης ότι έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με την εμμηνόπαυση.

Στα 50 της ένιωσε μια ορμονική ανισορροπία, όπως είπε, αφού της είχε διαγνωστεί υποθυρεοειδισμός στα 30 της.

Η υποθυρεοειδής κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του σωματικού βάρους. «Έπρεπε να μάθω να είμαι τρυφερή με τον εαυτό μου και να μάθω τι μπορούσα να αντέξω», είπε. «Δεν μου άρεσε πάντα, αλλά προσαρμόστηκα».

Οι «γηραιές μοντέλες»

Όταν ήταν 54 ετών, ένας από τους γιους της πέρασε μια κρίση εφηβείας, μια κατάσταση που είχε ως αποτέλεσμα να την αφήσει «ακινητοποιημένη στο κρεβάτι». Έμαθε ότι βρισκόταν στην περιεμμηνόπαυση.

Αλλά είπε ότι ήταν πάντα αισιόδοξη και αφού της χορηγήθηκε η σωστή φαρμακευτική αγωγή, συνέχισε να παλεύει.

«Προσπαθώ να καταλάβω τα πράγματα μαζί με όλες τις άλλες γυναίκες» πρόσθεσε. «Πώς να γερνάω με χάρη, φυσικά και όμορφα».

Σημείωσε επίσης ότι αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή μετά το τρίτο της παιδί, επειδή ο κόσμος δεν είναι ευγενικός με τις «γηραιές μοντέλες».

Πείνασε για το μόντελινγκ

Η Κιμ αναφέρθηκε επίσης στην καριέρα της ως μοντέλο, η οποία ξεκίνησε το 1978.

Αφού υπέγραψε συμβόλαιο με τον ατζέντη Τζον Καζαμπλάνκας, αυτός της είπε να χάσει 7 κιλά, αλλά εκείνη απάντησε ότι αυτό δεν ήταν εύκολο, καθώς ήταν πιο αθλητική παρά αδύνατη. Αυτό την οδήγησε σε «πείνα» «Ήταν δύσκολο» παραδέχτηκε.

Στην ηλικία των 23 ετών, ωστόσο, τα χρήματα άρχισαν να ρέουν, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο με την Revlon για το Ultima II. Ακολούθησαν ο γάμος και τα παιδιά, και ακόμη και κάποια συμβόλαια ως παρουσιάστρια στην τηλεόραση.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Αλέξις παρουσίαζε εκπομπές για την υγεία, όπως το Healthy Kids στο Family Channel.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ήταν παρουσιάστρια του Daily Edition.

Δραστηριοποιήθηκε και ως ηθοποιός: το 1993 εμφανίστηκε μαζί με τον Μάικ Ντίτκα στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Cheers.

Η Αλέξις συμμετείχε επίσης στην ταινία Body Bags του 1993 και στην ταινία Holy Man του 1998 με τον Έντι Μέρφι.

Το 2005, εμφανίστηκε στο ριάλιτι διαγωνισμό του VH1, But Can They Sing?

«Είμαι στο εξώφυλλο του χειμερινού/εαρινού τεύχους του People Health! Σε αυτό το τεύχος, μοιράζομαι την προσωπική μου επιλογή να γερνάω φυσικά, συζητώντας την ομορφιά και τη δύναμη του να αγκαλιάζουμε τον αυθεντικό εαυτό μας» έγραψε τις προάλλες στο Instagram.

*Με στοιχεία από dailymail.co.uk