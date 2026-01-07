magazin
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Fizz 07 Ιανουαρίου 2026 | 18:10

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Spotlight

Η Μίνι Ντράιβερ μίλησε πρόσφατα ανοιχτά για την αγάπη που βρήκε στα 50 της με τον αρραβωνιαστικό της, Άντισον Ο’Ντία. Η 55χρονη ηθοποιός είχε σχέσεις με τους Ματ Ντέιμον, Τζον Κιούζακ, Τζος Μπρόλιν και έχει έναν γιο, τον 17χρονο Χένρι, με τον Τίμοθι Τζ. Λι.

Τώρα η Μίνι είναι αρραβωνιασμένη με τον 46χρονο Αμερικανό σκηνοθέτη κι ενώ το ζευγάρι είναι μαζί από τις αρχές του 2019 διατηρούν τη σχέση τους αρκετά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Min. (@driverminnie)

«Αποδέξου 1000% την ιδέα»

Σε μια νέα συνέντευξη στο γυναικείο περιοδικό Grazia η Μίνι Ντάιβερ αποκάλυψε μια σπάνια εικόνα της σχέσης της και είπε ότι οι γυναίκες πρέπει να προσπαθήσουν να απελευθερωθούν από την πίεση να βρουν έναν άντρα.

«Αποδέξου 1000% την ιδέα ότι δεν θα συναντήσεις ποτέ ξανά κανέναν. Αποδέξου το. Γίνε χαρούμενη με αυτό» είπε η ηθοποιός μιλώντας στο αναγνωστικό κοινό του περιοδικού σαν να μιλούσε σε κάποια φίλη της.

«Τότε, αν ένας άντρας μπει στη ζωή σου, υπέροχα. Και αν κανένας άντρας δεν μπει στη ζωή σου, επίσης υπέροχα. Θα ήμουν μια χαρά αν ο Άντισον δεν είχε εμφανιστεί ποτέ, αν και είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανε».

Η Μίνι Νράιβερ πρωταγωνίστησε πρόσφατα στη σειρά Run Away του Netflix, βασισμένη στο best-seller θρίλερ, που ακολουθεί τον Σάιμον Γκριν (υποδυόμενο από τον Τζέιμς Νέσμπιτ) στην αναζήτηση της κόρης του, της Πέιτζ (Έλι Ντε Λανγκ).

«Τότε, αν ένας άντρας μπει στη ζωή σου, υπέροχα. Και αν κανένας άντρας δεν μπει στη ζωή σου, επίσης υπέροχα. Θα ήμουν μια χαρά αν ο Άντισον δεν είχε εμφανιστεί ποτέ, αν και είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανε»

YouTube thumbnail

Στο καστ της σειράς Emily In Paris

Η ηθοποιός της ταινίας «Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ» υποδύεται την Ίνγκριντ, τη σύζυγο του χαρακτήρα του Νέσμπιτ.

Ο δημιουργός της σειράς και συγγραφέας του μυθιστορήματος Χάρλαν Κόμπεν δήλωσε: «Το Run Away αφορά την οικογένεια – τι κάνουμε για να διατηρήσουμε την οικογένειά μας ενωμένη, ποια μυστικά κρατάμε μέσα στην οικογένειά μας και ποια μυστικά κρατάμε έξω από την οικογένεια».

«Κάθε φορά που περνάς μπροστά από το σπίτι, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος πίσω από εκείνη την πόρτα και κανένας από εμάς δεν έχει ιδέα ποιος είναι αυτός ο κόσμος».

Η Μίνι Ντράιβερ ήταν πολύ απασχολημένη, καθώς συμμετείχε και στο καστ της σειράς Emily In Paris για την πέμπτη σεζόν, υποδυόμενη την πριγκίπισσα Τζέιν, η οποία παντρεύτηκε μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Ταιριστοί

Η σταρ είχε την υποστήριξη του συντρόφου της, Άντισον, στην παγκόσμια πρεμιέρα στη Γαλλία τον περασμένο μήνα ενώ οι δυο τους κρατούσαν τρυφερά τα χέρια τους στο κόκκινο χαλί.

Η Ντράιβερ  εντυπωσίασε με ένα μαύρο φόρεμα με τετράγωνο ντεκολτέ και αναβάθμισε το στυλ της με ένα ζευγάρι μαύρα ψηλοτάκουνα, ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε ένα κομψό χτένισμα και αναδείκνυε το μαυρισμένο της δέρμα.

Ο Άντισον, από την άλλη, ήταν πολύ κομψός με ένα μαύρο βελούδινο σμόκιν και ένα λευκό πουκάμισο.

Η Μίνι Ντράιβερ έκανε επίσημη την σχέση της με τον Άντισον στο Instagram το 2019, ανεβάζοντας μια φωτογραφία τους να κάθονται μαζί σε ένα πλούσια διακοσμημένο τραπέζι σε μια λαμπερή εκδήλωση.

*Με στοιχεία από dailymail.com

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

