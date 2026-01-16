Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Το κόμμα του ηγέτη της αντιπολίτευσης της Ουγκάντα, Μπόμπι Γουάιν, ανακοίνωσε ότι ο ίδιος απήχθη βίαια από τον στρατό από το σπίτι του και μεταφέρθηκε σε άγνωστη τοποθεσία την Παρασκευή, καθώς ο πρόεδρος Γιοουέρι Μουσεβένι πλησίαζε σε μια συντριπτική επανεκλογή.

Το National Unity Platform δημοσιοποίησε την είδηση το βράδυ της Παρασκευής μέσω ανάρτησης στο X, αναφέροντας ότι ένα στρατιωτικό ελικόπτερο προσγειώθηκε στην έπαυλή του στην Καμπάλα και «τον μετέφερε με τη βία σε άγνωστη τοποθεσία».

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως την πληροφορία, ενώ ορισμένοι ανώτεροι αξιωματούχοι του κόμματος δήλωσαν ότι δεν είχαν επιβεβαίωση.

Ο Γουάιν δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των εκλογών της Πέμπτης, οι οποίες διεξήχθησαν υπό συνθήκες διακοπής του διαδικτύου, σημειώθηκαν μαζικές παρατυπίες και κάλεσε τους υποστηρικτές του να διαμαρτυρηθούν.

Το κόμμα του δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Γουάιν τέθηκε υπό κατ’ οίκον περιορισμό. Οι εκλογές θεωρήθηκαν ευρέως ως δοκιμασία της πολιτικής δύναμης του 81χρονου Μουσεβένι και της ικανότητάς του να αποφύγει τις αναταραχές που έχουν συγκλονίσει τις γειτονικές Τανζανία και Κένυα.

Θανατηφόρα βία

Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, ο Μουσεβένι, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1986, διατηρούσε ένα σημαντικό προβάδισμα με σχεδόν 74% των ψήφων, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή. Ο Γουάιν ακολούθησε με 23%.

Μετά από μια εκστρατεία που σημαδεύτηκε από συγκρούσεις σε συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης και από αυτό που οι τα Ηνωμένα Έθνη αρακτήρισαν ως εκτεταμένη καταστολή και εκφοβισμό, η ψηφοφορία διεξήχθη την Πέμπτη.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις στην πόλη Μπουταμπάλα, περίπου 55 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Καμπάλα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας και ένα μέλος του κοινοβουλίου από την περιοχή, οι οποίοι έδωσαν διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα.

Η εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας Λίντια Τουμουσάμπε δήλωσε ότι «κακοποιοί» της αντιπολίτευσης, οπλισμένοι με μαχαίρια, που οργανώθηκαν από τον τοπικό βουλευτή Μουάνγκα Κιβούμπι, επιτέθηκαν σε αστυνομικό τμήμα και κέντρο καταμέτρησης ψήφων.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας αντέδρασαν σε αυτοάμυνα, επειδή αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν σε μεγάλο αριθμό. Η αστυνομία πυροβόλησε σε αυτοάμυνα», δήλωσε στο Reuters, προσθέτοντας ότι 25 άτομα συνελήφθησαν.

Αμφισβητείται η έκθεση της αστυνομίας

Ο Κιβούμπι, ωστόσο, δήλωσε στο Reuters ότι τα θύματα σκοτώθηκαν γύρω στις 3 π.μ. (μεσάνυχτα GMT) μέσα στο σπίτι του, όπου περίμεναν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εκλογών για την κοινοβουλευτική του έδρα.

«Σκότωσαν 10 άτομα μέσα στο σπίτι μου», είπε. «Υπήρχαν άτομα μέσα στο γκαράζ που περίμεναν τα αποτελέσματα για να γιορτάσουν τη νίκη μου».

«Έσπασαν την μπροστινή πόρτα και άρχισαν να πυροβολούν μέσα στο γκαράζ. Ήταν μια σφαγή».

Είπε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν προηγουμένως διαλύσει το πλήθος έξω, αλλά αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της αστυνομίας ότι οι θάνατοι συνέβησαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η Τουμουσάμπε, η εκπρόσωπος της αστυνομίας, είπε ότι δεν γνώριζε για το περιστατικό στο σπίτι του Κιβούμπι, το οποίο, όπως είπε, βρισκόταν κοντά στο αστυνομικό τμήμα.