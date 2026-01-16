Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο

Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από την Μπάγερν στο Μόναχο, όμως πραγματοποίησε μια κακή εμφάνιση, χάνοντας με σκορ 85-78.

Έτσι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπεσαν στο 13-9 και έχοντας υποστεί τρεις ήττες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις στη διοργάνωση, ενώ από την άλλη, το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς ανέβηκε στο 8-14, παραμένοντας όμως στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.

Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια, είχαμε τέσσερις ομάδες που πανηγύρισαν εκτός έδρας νίκες, συγκεκριμένα η Μονακό, η Βίτους Μπολόνια, ο Ερυθρός Αστέρας και η Μπασκόνια, ενώ εντός επικράτησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η 22η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή (16/1) με τρία ακόμη παιχνίδια, χωρίς ελληνική συμμετοχή.

Πρόγραμμα/αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής της Euroleague:

Τετάρτη 14/1

Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104

Πέμπτη 15/1

Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια 72-80

Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 75-89

Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός 85-78

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 100-97

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 96-104

Παρί – Μονακό 87-95

Παρασκευή 16/1

Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια στις 19:45

Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 21:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα στις 21:45



Η βαθμολογία στη Euroleague

Το πρόγραμμα της επόμενης, 23ης, αγωνιστικής:

Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/1 στις 19:15

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 20/1 στις 19:30

Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 20/1 στις 19:45

Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/1 στις 21:00

Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 20/1 στις 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 20/1 στις 21:30

Βαλένθια – Παρί 20/1 στις 21:30

Μπαρτσελόνα – Dubai BC 20/1 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο 20/1 στις 21:45

Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε 21/1 στις 21:30