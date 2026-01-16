Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο
Η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Μόναχο από τη Μπάγερν με 85-78 και τις νίκες των Μονακό, Μακάμπι, Ερυθρού Αστέρα, Μπασκόνια και Βίρτους Μπολόνια.
Στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague, ο Παναθηναϊκός φιλοξενήθηκε από την Μπάγερν στο Μόναχο, όμως πραγματοποίησε μια κακή εμφάνιση, χάνοντας με σκορ 85-78.
Έτσι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έπεσαν στο 13-9 και έχοντας υποστεί τρεις ήττες στις τελευταίες τέσσερις αναμετρήσεις στη διοργάνωση, ενώ από την άλλη, το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς ανέβηκε στο 8-14, παραμένοντας όμως στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας.
Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα πέντε παιχνίδια, είχαμε τέσσερις ομάδες που πανηγύρισαν εκτός έδρας νίκες, συγκεκριμένα η Μονακό, η Βίτους Μπολόνια, ο Ερυθρός Αστέρας και η Μπασκόνια, ενώ εντός επικράτησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Η 22η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή (16/1) με τρία ακόμη παιχνίδια, χωρίς ελληνική συμμετοχή.
Πρόγραμμα/αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής της Euroleague:
Τετάρτη 14/1
Παρτίζαν – Ολυμπιακός 66-104
Πέμπτη 15/1
Dubai BC – Βίρτους Μπολόνια 72-80
Αναντολού Εφές – Μπασκόνια 75-89
Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός 85-78
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Κάουνας 100-97
Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 96-104
Παρί – Μονακό 87-95
Παρασκευή 16/1
Φενέρμπαχτσε – Βαλένθια στις 19:45
Βιλερμπάν – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 21:00
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα στις 21:45
Η βαθμολογία στη Euroleague
Το πρόγραμμα της επόμενης, 23ης, αγωνιστικής:
Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 20/1 στις 19:15
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές 20/1 στις 19:30
Μονακό – Ερυθρός Αστέρας 20/1 στις 19:45
Βιλερμπάν – Ζάλγκιρις Κάουνας 20/1 στις 21:00
Παναθηναϊκός – Μπασκόνια 20/1 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν 20/1 στις 21:30
Βαλένθια – Παρί 20/1 στις 21:30
Μπαρτσελόνα – Dubai BC 20/1 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο 20/1 στις 21:45
Βίρτους Μπολόνια – Φενέρμπαχτσε 21/1 στις 21:30
