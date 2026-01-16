Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας
Μαθήματα… «πολιτισμού – με τον δικό του τρόπο – έδωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, κάνοντας μια χυδαία αναφορά στον δήμαρχο της Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην αχαϊκή πρωτεύουσα.
Ο κ. Φωτήλας, στην ομιλία του προς τα κομματικά στελέχη της ΝΔ στην Πάτρα, ισχυρίστηκε ότι ο δήμαρχος της πόλης παρουσιάζει ως έργα της δημοτικής αρχής παρεμβάσεις της κυβέρνησης και, απευθυνόμενος προς τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της ΝΔ, Κώστα Σβόλη, δεν δίστασε να καταδείξει το επίπεδο πολιτικής που έχει επιλέξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τους πολιτικούς της αντιπάλους.
«Θα σου πω πώς θα τον ξεβρακώσεις, σελίδα – σελίδα γιατί τα ψέματα έχουν ένα όριο», είπε για τον Κώστα Πελετίδη ο υφυπουργός Πολιτισμού.
Και φυσικά, τα κομματικά στελέχη της ΝΔ, που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, δεν παρέλειψαν να ξεσπάσουν σε χειροκροτήματα.
