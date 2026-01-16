Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Τουλάχιστον τέσσερις καλλιτέχνες/ιδες έχουν χάσει τη ζωή τους, αφού δέχθηκαν πυρά από την αστυνομία του Ιράν, κατά τη διάρκεια των πρόσφατων πανεθνικών διαδηλώσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επισημαίνει η οργάνωση Artists at Risk Connection (ARC).

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στις 13 Ιανουαρίου, η μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία «υπερασπίζεται και προωθεί το δικαίωμα στην καλλιτεχνική ελευθερία, παρέχοντας πόρους και υποστήριξη σε ργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα», καταδίκασε τις δολοφονίες αμάχων από τις ιρανικές αρχές, καθώς και τη διακοπή του διαδικτύου και των διεθνών κλήσεων.

«Ο καθένας μπορεί να γίνει στόχος της αστυνομίας»

Επικαλούμενη αξιόπιστες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνή μέσα ενημέρωσης, η ARC δήλωσε ότι μεταξύ των χιλιάδων πολιτών που επιβεβαιώθηκε ο θάνατός τους είναι ο γλύπτης Mehdi Salahshour, ο σκηνοθέτης Javad Ganji, η σχεδιάστρια μόδας και φοιτήτρια Rubina Aminian και ο ράπερ Soroush Soleimani.

Όλοι τους φερόνται να δολοφονήθηκαν ενόσω βρισκόταν σε διαδηλώσεις σε διάφορες πόλεις του Ιράν.

«Οι ιρανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένες εκτελέσεις με σκοπό να καταστείλουν τις διαμαρτυριες των τελευταίων δύο εβδομάδων», δήλωσε η Julie Trébault, εκτελεστική διευθύντρια της ARC, σύμφωνα με το ARTnews.

«Οι αναφορές για επιθέσεις εναντίον καλλιτεχνών, καθιστούν σαφές ότι ο καθένας μπορεί να γίνει στόχος της αστυνομίας και της πολιτοφυλακής. Η ARC θρηνεί για τη δολοφονία αυτών των Ιρανών καλλιτεχνών και καλεί τις αρχές να σταματήσουν τις επιθέσεις και τις συλλήψεις διαδηλωτών, καθώς και τη διεθνή κοινότητα να λάβει επείγοντα μέτρα για να σταματήσει την κλιμάκωση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε.

Βίαιες ενέργειες

Σε απάντηση των δολοφονιών, η Ιρανική Ένωση Ανεξάρτητων Κινηματογραφιστών (IIFMA) — μια οργάνωση που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2022 μετά το κίνημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» — απηύθυνε έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει υπέρ των Ιρανών διαδηλωτών/ιών.

«Οι βίαιες ενέργειες του ισλαμικού καθεστώτος έχουν κλιμακωθεί σε ανησυχητικά επίπεδα, με αναφορές που δείχνουν ότι πάνω από 2.000 αθώοι άνθρωποι έχουν δολοφονηθεί από το καθεστώς με τη χρήση πολεμικών όπλων», ανέφερε η IIFMA σε δήλωσή της.

Οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν σε ολόκληρο το Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα ως αντίδραση στον πληθωρισμό και την υποτίμηση του νομίσματος.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε όσους εξεγείρονται «βάνδαλους» ενώ παραλλήλισε τις διαδηλώσεις με «τρομοκρατικές ενέργειες».

Η IIFMA δημοσίευσε επίσης μια κοινή δήλωση των Ιρανών κινηματογραφιστών Jafar Panahi και Mohammad Rasoulof, οι οποίοι απευθυνόμενοι στη διεθνή κοινότητα, ζήτησαν «να βρεθεί τρόπος να «παρακολουθούν όλοι τα γεγονότα στο Ιράν», προσθέτοντας ότι «η ιστορία μαρτυρά ότι η σιωπή σήμερα θα έχει λυπηρές συνέπειες στο μέλλον».

*Mε πληροφορίες από: ARTnews | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Τεχεράνη, Ιράν, 8 Ιανουαρίου 2026. Stringer/WANA (West Asia News Agency) / REUTERS