16.01.2026 | 12:24
Έρχεται «τετραήμερο ουκρανικό ψύχος...» - Πτώση 10 βαθμών και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα
Ποια είναι η γυναίκα που με ένα τσιγάρο αμφισβήτησε τη θεοκρατία στο Ιράν
16 Ιανουαρίου 2026 | 16:34

Ποια είναι η γυναίκα που με ένα τσιγάρο αμφισβήτησε τη θεοκρατία στο Ιράν

Η γυναίκα που έκανε την οργή του Ιράν ορατή στον κόσμο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Μια σύντομη, σχεδόν σιωπηλή πράξη ανυπακοής ήταν αρκετή για να ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων, μια νεαρή γυναίκα εκτός Ιράν ανάβει ένα τσιγάρο από τη φλόγα μιας καμένης φωτογραφίας συμπυκνώνει την μιας κοινωνίας που βρίσκεται ξανά στους δρόμους.

Η εικόνα έγινε σύμβολο, όχι μόνο για όσα συμβαίνουν στο Ιράν, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η αντίσταση σήμερα περνά μέσα από τα social media και τη μάχη για το ποιος θα ορίσει το νόημα των γεγονότων.

Ένα βίντεο που έγινε viral τις τελευταίες ημέρες δείχνει τη γυναίκα, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως Ιρανή πρόσφυγας, να ανάβει έναν αναπτήρα και να βάζει φωτιά σε μια φωτογραφία που κρατά. Η φλόγα αποκαλύπτει το πρόσωπο του Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν. Η γυναίκα ακουμπά το τσιγάρο στη φωτιά, παίρνει μια γρήγορη τζούρα και αφήνει ό,τι απέμεινε από την εικόνα να πέσει στο πεζοδρόμιο.

Είτε επρόκειτο για σκηνοθετημένη πράξη είτε για αυθόρμητη στιγμή αντίστασης, κάτι που συζητείται έντονα, το βίντεο εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα των διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε μια περίοδο που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει εκ νέου το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης στη χώρα.

Η χειρονομία πέρασε γρήγορα από τον ψηφιακό στον φυσικό κόσμο. Αντίπαλοι του ιρανικού καθεστώτος άρχισαν να ανάβουν τσιγάρα πάνω σε φωτογραφίες του Αγιατολάχ σε διαδηλώσεις από το Ισραήλ έως τη Γερμανία και από την Ελβετία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως σημειώνει το AP.

Στα 34 δευτερόλεπτα του βίντεο, χρήστες σε πλατφόρμες όπως το X, το Instagram και το Reddit είδαν ένα άτομο να παραβιάζει, με τρόπο καθηλωτικό, μια ολόκληρη αλυσίδα θεοκρατικών νόμων και κοινωνικών κανόνων. Η γυναίκα δεν φορά χιτζάμπ, τρία χρόνια μετά τις διαδηλώσεις «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία» ενάντια στην υποχρεωτική μαντίλα. Καίει την εικόνα του ανώτατου ηγέτη —πράξη που στο Ιράν τιμωρείται ακόμη και με θάνατο. Τα σγουρά μαλλιά της πέφτουν ελεύθερα. Ανάβει τσιγάρο από τη φλόγα, μια χειρονομία που θεωρείται ανάρμοστη. Και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, που αναπαράχθηκαν εκατομμύρια φορές, περνά στη συλλογική μνήμη.

Η γυναίκα πίσω από την εικόνα

Η γυναίκα δεν απάντησε στις επανειλημμένες προσπάθειες του Associated Press να επιβεβαιώσει την ταυτότητά της, ωστόσο μίλησε σε άλλα μέσα και οι συνεντεύξεις της επιβεβαιώθηκαν. Στο X χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Morticia Addams, δηλώνοντας «ριζοσπαστική φεμινίστρια», εμπνευσμένη —όπως λέει— από την αγάπη της για «σκοτεινά» θέματα.

Για λόγους ασφαλείας δεν αποκαλύπτει το πραγματικό της όνομα. Περιγράφει μια διαδρομή γεμάτη φόβο: από τη δράση της ως αντιφρονούσα στο Ιράν, όπου λέει ότι συνελήφθη και κακοποιήθηκε, έως τη διαφυγή της στην Τουρκία και τελικά στον Καναδά. Σήμερα, στα μέσα της δεκαετίας των 20, ζει στο Τορόντο με καθεστώς πρόσφυγα.

Το βίντεο γυρίστηκε στις 7 Ιανουαρίου, μία ημέρα πριν το ιρανικό καθεστώς επιβάλει σχεδόν καθολικό μπλακάουτ στο διαδίκτυο. «Ήθελα απλώς να πω στους φίλους μου ότι η καρδιά και η ψυχή μου είναι μαζί τους», είπε στο CNN-News18.

Όπως αφηγείται, συνελήφθη πρώτη φορά στα 17 της, κατά τις διαδηλώσεις του «αιματηρού Νοέμβρη» του 2019, που ξέσπασαν μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για τα πυρηνικά. Το 2022, μετά τον θάνατο της Μάχσα Αμινί, συμμετείχε σε διαδικτυακές εκπομπές κατά της υποχρεωτικής μαντίλας και άρχισε να δέχεται απειλές. Το 2024, μετά τον θάνατο του προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί σε συντριβή ελικοπτέρου, συνελήφθη ξανά στο σπίτι της στο Ισφαχάν.

Καταγγέλλει ότι ανακρίθηκε και υπέστη σοβαρή ταπείνωση και σωματική κακοποίηση. Αφέθηκε ελεύθερη με υψηλή εγγύηση, διέφυγε στην Τουρκία και ξεκίνησε το ταξίδι που την οδήγησε στην ασφάλεια —και, απρόσμενα, στην παγκόσμια δημοσιότητα.

«Όλη μου η οικογένεια είναι ακόμη στο Ιράν και δεν έχω νέα τους εδώ και μέρες», είπε πρόσφατα. «Φοβάμαι πραγματικά ότι το καθεστώς μπορεί να στραφεί εναντίον τους».

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Το πέρασμα του χρόνου 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
Αλλαγή φρουράς 16.01.26

Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια ως πρόεδρος της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποφάσισε να παραδώσει την καρέκλα της, με την ελπίδα το Star Wars να βρει ξανά την χαμένη του αίγλη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι
1980 16.01.26

Μια συναρπαστική παρέλαση σεξ, καπνού και μουντής σιωπής – H Ναν Γκόλντιν βλέπει τον κόσμο όπως πραγματικά είναι

Πλέον, μετά από περισσότερα από 40 χρόνια, το έργο της Ναν Γκόλντιν «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» καταγράφει έναν χαμένο κόσμο, ο οποίος όμως μοιάζει τόσο παρών όσο και όταν τον αντικρίσαμε πρώτη φορά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Σύνταξη
Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση
«Θείε» 15.01.26

Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

«Όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν δύναμη», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τζόντι Φόστερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
Στο κυνήγι της επιτυχίας 15.01.26

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
