Εκτός λειτουργίας το Χ – Έπεσε για μία ώρα

Εκτός λειτουργίας τέθηκε για περίπου μία ώρα η πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ.

Υπήρξαν πληροφορίες και αναφορές για προβλήματα σε όλο τον κόσμο.

Οι αναφορές προέρχονται από χώρες όπως η Ελλάδα, η Αγγλία, τις ΗΠΑ, την Κολομβία, το Μεξικό, η Μαλαισία, η Τουρκία και πολλές ακόμα ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την εταιρεία του Χ.

Τι συμβαίνει