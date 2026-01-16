Εκτός λειτουργίας το Χ – Έπεσε για μία ώρα
Το Χ έμεινε εκτός λειτουργίας για περίπου μία ώρα. Προβλήματα σε πολλές χώρες.
Εκτός λειτουργίας τέθηκε για περίπου μία ώρα η πλατφόρμα Χ του Έλον Μασκ.
Υπήρξαν πληροφορίες και αναφορές για προβλήματα σε όλο τον κόσμο.
Οι αναφορές προέρχονται από χώρες όπως η Ελλάδα, η Αγγλία, τις ΗΠΑ, την Κολομβία, το Μεξικό, η Μαλαισία, η Τουρκία και πολλές ακόμα ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την εταιρεία του Χ.
Τι συμβαίνει
Σύμφωνα με τις αναφορές, οι χρήστες της πλατφόρμας Χ είτε δεν μπορούν να συνδεθούν είτε δεν φορτώνει το περιεχόμενο της σελίδας. Η αρχική σελίδα εμφανίζεται κενή, ενώ δεν είναι δυνατή ούτε η ανάρτηση δημοσίευσης.
Άλλοι χρήστες του Χ ανέφεραν ότι δεν έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, στη φόρτωση του περιεχομένου και στην αποστολή μηνυμάτων.
