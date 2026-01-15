Συγκινήθηκε στην Πράσινη Γραμμή η Φον ντερ Λάιεν – «Ελπίζω το 2026 να φέρει νέα ώθηση στην επανένωση της Κύπρου»
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, με ανάρτηση ενός βίντεο στο Χ από την περιήγησή της, μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία, εξέφρασε συγκίνηση για αυτά που είδε και δήλωσε πως η προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Very moving visit to the Green Line in Nicosia.
I want to be clear.
A comprehensive, fair and lasting settlement for Cyprus and for all Cypriots remains an absolute priority for the EU.
So I hope that 2026 will bring new momentum towards the reunification of Cyprus. pic.twitter.com/L4X9wc67Sf
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 15, 2026
«Πολύ συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κύπριους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα δυναμική προς την επανένωση της Κύπρου», σημείωσε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Η πρόεδρος της Κομισιόν βρίσκεται στην Κύπρο για την πρώτη συνεδρίαση του Κολλεγίου των Επιτροπών, στο πλαίσιο της κυπριακής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος είναι έτοιμη για πλήρη ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε ότι η Κύπρος είναι έτοιμη για πλήρη ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν εντός του έτους.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε επίσης την επικεφαλής της Κομισιόν για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας ευχαριστίες για τον διορισμό του Γιοχάνες Χαν, ως ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό.
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η θέση της Κύπρου τής προσδίδει ιδιαίτερη ικανότητα στον διάλογο, στη διαπραγμάτευση και στη διπλωματία, στοιχεία που, όπως είπε, θα έχουν βαρύνουσα σημασία, καθώς η Λευκωσία θα κληθεί να καθοδηγήσει το κοινό ευρωπαϊκό θεματολόγιο το 2026.
