Ρωσία: Η Μόσχα απελαύνει Βρετανό διπλωμάτη, κατηγορώντας τον για κατασκοπεία
Ο Βρετανός διπλωμάτης κλήθηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός δύο εβδομάδων
- Νικητές οι απεργοί πείνας στο Ην. Βασίλειο: Μπλόκαραν συμφωνία 2 δισ. με ισραηλινή αμυντική βιομηχανία
- Σημαντικά τα επίπεδα χιονοκάλυψης για τον Ιανουάριο - Στο 19% της συνολικής έκτασης της χώρας
- Τραμπ: Ο Ζελένσκι μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, όχι ο Πούτιν
- Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα οι πληρωμές – Ποιους αφορά
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απελάσει έναν Βρετανό διπλωμάτη, τον οποίο η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας χαρακτήρισε Βρετανό κατάσκοπο.
Η FSB (εικόνα πάνω από Moscow Times), ο βασικός διάδοχος της επί σοβιετικής περιόδου KGB, κατονόμασε τον Βρετανό διπλωμάτη και ανακοίνωσε ότι ήταν μυστικός πράκτορας για λογαριασμό της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών.
Ο διπλωμάτης κλήθηκε να εγκαταλείψει τη Ρωσία εντός δύο εβδομάδων.
Η προειδοποίηση στο Λονδίνο
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επιτετραμμένο της Βρετανίας στη Ρωσία για να διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Επισημάνθηκε και πάλι ότι η Μόσχα δεν θα ανεχτεί τις ενέργειες αδήλωτων αξιωματούχων της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών στη Ρωσία. Επίσης εκδόθηκε προειδοποίηση ότι αν το Λονδίνο κλιμακώσει την κατάσταση η ρωσική πλευρά θα απαντήσει αποφασιστικά με ανάλογο τρόπο», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
- Πίσω στη Γη το πλήρωμα της NASA μετά το πρωτοφανές ιατρικό απρόοπτο στον ISS
- Ρωσία: Η Μόσχα απελαύνει Βρετανό διπλωμάτη, κατηγορώντας τον για κατασκοπεία
- Οι Αθώοι: Κάνει πρεμιέρα στο MEGA στις 5 Φεβρουαρίου
- Live η τελετή υποδοχής της πρώτης φρεγάτας Belharra «Κίμων»
- Πλειστηριασμοί: Πού χτύπησε το e-σφυρί
- Κρήτη: Δημιουργείται αρχαιολογικό Μουσείο στις Αρχάνες – Θα φιλοξενήσει σπάνια ευρήματα
- Δήμος προσφέρει επίδομα νεογέννητου τέκνου
- Κόντης μετά την πρόκριση επί της ΑΕΚ: «Περήφανος για όλους σας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις