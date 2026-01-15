Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος
Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Πέμπτη ότι η συνάντηση μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και εκπροσώπων της Δανίας και της Γροιλανδίας ήταν παραγωγική, ενώ προειδοποίησε ότι η αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Γροιλανδία δεν θα επηρεάσει το πώς σκέπτεται ο πρόεδρος Τραμπ για το νησί.
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε συγκεκριμένα ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο (του Ντόναλντ Τραμπ) να αποκτήσει» το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.
«Δεν νομίζω ότι η ανάπτυξη στρατευμάτων στην Ευρώπη επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του προέδρου και αυτό δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του να αποκτήσει τη Γροιλανδία», σημείωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη στη Γροιλανδία
Στρατιώτες από την Γαλλία, την Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στη Γροιλανδία για να ενισχύσουν την ασφάλεια του αρκτικού νησιού, μετά από τις αδιέξοδες συνομιλίες μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανέδειξαν «θεμελιώδεις διαφωνίες» μεταξύ της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Eυρωπαίων συμμάχων της.
Η Γαλλία έχει ήδη στείλει 15 στρατιώτες και η Γερμανία 13. Συμμετέχουν επίσης η Νορβηγία και η Σουηδία.
Η αποστολή έχει περιγραφεί ως «άσκηση αναγνώρισης εδάφους» και τα στρατεύματα θα τοποθετήσουν τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια πράξη που χαρακτηρίζεται συμβολική.
