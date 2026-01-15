Η CIA δημοσίευσε βίντεο με το οποίο ενθαρρύνει τους Κινέζους υπηκόους να ενταχθούν στην υπηρεσία, παρέχοντας βήμα προς βήμα μεθόδους για να επικοινωνήσουν με την CIA χωρίς να εντοπιστούν και να μοιραστούν όσα γνωρίζουν για την Κίνα.

Αυτό το βίντεο παρέχει όλα εκείνα τα βήματα με τα οποία θα μπορέσουν οι φερέλπιδες κατάσκοποι να έχουν ασφαλή επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ. Στο βίντεο αναφέρονται διάφορες παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασφαλούς επικοινωνίας.

Η CIA κάλεσε όσους γνωρίζουν την «αλήθεια» για την Κίνα να επικοινωνήσουν μαζί της και να μοιραστούν εμπιστευτικές πληροφορίες. Το αξιοπερίεργο βίντεο που δημοσιεύτηκε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπηρεσία πληροφοριών έδωσε οδηγίες για το πώς να δίνουν πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση του Σι Τζινπίνγκ.

«Η CIA θέλει να μάθει την αλήθεια για την Κίνα και αναζητά άτομα που γνωρίζουν και μπορούν να πουν την αλήθεια», έγραψαν στα μανδαρινικά. Στη συνέχεια, το βίντεο περιγράφει ορισμένα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν όσοι διαθέτουν «πληροφορίες» για την Κίνα, προκειμένου να τις γνωστοποιήσουν στις αρχές.

Πώς να γίνετε κατάσκοπος των ΗΠΑ και να σας κυνηγά η Κίνα

Οι οδηγίες του βίντεο περιλαμβάνουν «την εκτίμηση του κινδύνου για τον εαυτό σας/την οικογένειά σας, τη χρήση δημόσιου wifi ή μη προσωπικών συσκευών, τη χρήση VPN, την αποφυγή ανιχνεύσιμων εφαρμογών, την υποβολή πληροφοριών στον ιστότοπο της CIA και τη διαγραφή όλων των ιχνών μετά».

«Αγοράστε καινούργιες ή μεταχειρισμένες συσκευές χρησιμοποιώντας μετρητά ή δωροκάρτες χωρίς να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς. Για τις μεταχειρισμένες συσκευές, εκτελέστε άμεσα επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων», προέτρεψαν.

«Βρείτε ένα δημόσιο χώρο με δημόσιο Wi-Fi για ανώνυμη σύνδεση. Είναι πολύ σημαντικό η οθόνη σας να μην είναι εκτεθειμένη σε κάμερες παρακολούθησης ή σε άλλα άτομα… Κατεβάστε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και λογισμικό VPN από μια αμερικανική ή δυτική εταιρεία» λέει στις οδηγίες στην συνέχεια.

Συμπλήρωσαν ότι «τώρα, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα ανώνυμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δύσης, αποκλειστικά για να επικοινωνείτε μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό να μην εισάγετε καθόλου προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν σε εσάς κατά τη δημιουργία αυτού του λογαριασμού».

Στείλτε μας τις πληροφορίες και συνεχίστε την ζωή σας, όσο τις αξιολογούμε

Κατέληξαν στο συμπέρασμα: «Εάν οι περιστάσεις σας το επιτρέπουν, σκεφτείτε να ταξιδέψετε πρώτα στο εξωτερικό και μετά να προχωρήσετε στο πρώτο βήμα. Όταν μας στείλετε μήνυμα, παρακαλούμε να αναφέρετε την προσωρινή σας τοποθεσία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας εκείνη τη στιγμή. Εάν δεν μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, οποιοδήποτε ή όλα αυτά τα βήματα μπορούν να εκτελεστούν από έναν έμπιστο στενό συγγενή ή φίλο».

«Αφού επικοινωνήσετε μαζί μας» αναφέρει η διαφήμιση κλείνοντας, «η CIA θα εξετάσει τις πληροφορίες που μας στείλατε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρακαλούμε να συνεχίσετε την καθημερινή σας ρουτίνα ως συνήθως».

Tην άνοιξη του 2025, η CIA είχε δημοσιεύσει αντίστοιχο βίντεο κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας που φαινόταν να είναι για την πρόσληψη ξένων κατασκόπων. Τώρα όμως προσλαμβάνει αποκλειστικά από την Κίνα.

Είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους τους που έδωσαν δημόσια – χωρίς να χρειαστεί καν ένα επίφοβο search σε μηχανή αναζήτησης – τις οδηγίες χρήσης για το πως να αποφεύγει κανείς την αντικατασκοπεία των μυστικών υπηρεσιών.