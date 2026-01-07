Στις αμερικανικές φυλακές πέθανε την περασμένη Δευτέρα ο 84χρονος Όλντριτς Έιμς που είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία επ’ ωφελεία της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι Αρχές στις ΗΠΑ.

Η πολυτελής ζωή των Έιμς τη δεκαετία του ’80 είχε κινήσει υποψίες – Η προδοσία αποκαλύφθηκε το 1994

Ο επί 31 χρόνια πράκτορας της CIA ήταν αναλυτής αντικατασκοπείας όταν αποκαλύφθηκε η προδοσία του το 1994. Καταδικάστηκε να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή επειδή πούλησε, έναντι τουλάχιστον 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων πληροφορίες στην πρώην Σοβιετική Ένωση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, η προδοσία του είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων, οι οποίοι εργάζονταν για λογαριασμό των Αμερικανών.

Μαζί με τη σύζυγό του Ροσάριο φέρεται να διαβίβαζε πληροφορίες στους σοβιετικούς από το 1985. Η πολυτελής ζωή του ζευγαριού την εποχή είχε κινήσει υποψίες, καθώς οι Έιμς κυκλοφορούσαν με ακριβό αυτοκίνητο Jaguar, διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, δαπανούσαν κάπου 50.000 δολάρια τον χρόνο μέσω πιστωτικών καρτών.

Breaking news: Aldrich Ames, the CIA officer whose spying for Moscow was the most damaging breach in the agency’s history, reportedly causing the deaths of at least 10 recruited CIA or allied intelligence agents, died at 84. https://t.co/oHw3FtuosF — The Washington Post (@washingtonpost) January 6, 2026

ΗΠΑ: Παραπλανούσε τους Αμερικανούς με ψευδή στοιχεία

Βασιζόμενοι σε ψευδή στοιχεία που τους διοχέτευε ο Όλντριτς Έιμς, στελέχη της CIA είχαν οδηγήσει επανειλημμένα σε σφάλματα τους αμερικανούς προέδρους Ρόναλντ Ρέιγκαν και Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους, καθώς και άλλους αξιωματούχους, ιδίως για τις σοβιετικές στρατιωτικές δυνατότητες και άλλες πληροφορίες στρατηγικής σημασίας.

Η άσκηση δίωξης εις βάρος του κατασκόπου είχαν πυροδοτήσει εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα, ενώ η πολιτική φιλελευθεροποίησης – γνωστή ως «περεστρόικα» (ανασχηματισμός) – του πρώην προέδρου της πάλαι ποτέ ΕΣΣΔ Μιχαήλ Γκορμπατσόφ έδινε τη θέση της στη «γκλάσνοστ» (διαφάνεια) και το άνοιγμα στη Δύση επί Μπόρις Γέλτσιν, του πρώτου μετασοβιετικού ηγέτη της Ρωσίας.

Ο διευθυντής της CIA την εποχή Τζέιμς Γούλσι είχε παραιτηθεί εξαιτίας του σκανδάλου, αφού αρνήθηκε να καθαιρέσει ή να στερήσει βαθμούς σε συνεργάτες του στην υπηρεσία. Ο διάδοχός του Τζον Ντόιτς επέβλεψε κατόπιν την επανίδρυση της CIA, στο πλαίσιο της οποίας υπήρξαν εκκαθαρίσεις, συλλήψεις και ασκήσεις ποινικών διώξεων.

Ο τότε αμερικανός πρόεδρος Μπιλ Κλίντον είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση Έιμς «πολύ σοβαρή» και είχε υπονοήσει ότι θα μπορούσε να βλάψει τη διμερή σχέση με τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο αντιθέτως προσπάθησε να την υποβαθμίσει, με ρώσο διπλωμάτη να φθάνει στο σημείο να χαρακτηρίσει τους Αμερικανούς «υπερβολικά συναισθηματικούς».

Ο Λευκός Οίκος εντέλει αποφάσισε να προχωρήσει στην απέλαση υψηλόβαθμου ρώσου διπλωμάτη, του Αλεξάντερ Λισένκα, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι εμπλεκόταν στην υπόθεση Έιμς.