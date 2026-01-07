magazin
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07 Ιανουαρίου 2026 | 22:30

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
ΕπιμέλειαΛουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Ο Όλντριτς «Ρικ» Έιμς, ένας δια βίου υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), πρόδωσε τουλάχιστον 12 από τους καλύτερους μυστικούς πράκτορες που εργάζονταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός της Σοβιετικής Ένωσης και του σοβιετικού μπλοκ κατά τη δεκαετία του 1980. Όλοι φυλακίστηκαν και οι περισσότεροι εκτελέστηκαν. «Πέθαναν επειδή αυτός ο διεστραμμένος, δολοφονικός προδότης ήθελε ένα μεγαλύτερο σπίτι και μια Jaguar», έλεγε στους New York Times το 1994, λίγο μετά την καταδίκη του, ο Διευθυντής της CIA, Ρ. Τζέιμς Γούλσεϊ.

Από το 1975 έως το 1985, η CIA προήγαγε τον Όλντριτς Χέιζεν Έιμς, έναν αλκοολικό με χαμηλές επιδόσεις που περνούσε ένα οικονομικά καταστροφικό διαζύγιο με μια συνάδελφο κατάσκοπο, σε ολοένα και πιο ευαίσθητες θέσεις, αγνοώντας ότι σκεφτόταν όλη τη δεκαετία να πουλήσει τα βαθύτερα μυστικά της υπηρεσίας στη Μόσχα.

Για μια ολόκληρη δεκαετία, η CIA αγνοούσε ότι ο Έιμς παρέδιδε προσωπικά ένα σωρό από άκρως απόρρητα έγγραφα στους Σοβιετικούς και τα έλεγε όλα, μουλιασμένος με βότκα, στους κομμουνιστές αξιωματικούς της υπόθεσης σε ετήσιες ολονύχτιες συναντήσεις.

Ο Έιμς εντάχθηκε στο σώμα της CIA το 1962 με ευκολία. Ο πατέρας του ήδη εργαζόταν εκεί ως αναλυτής. Μετά από τρία χρόνια μυστικής υπηρεσίας στην Τουρκία, παντρεύτηκε μια συνάδελφό του στη CIA και πέρασαν τη δεκαετία του ’70 στην Ουάσινγκτον και στη Νέα Υόρκη, όπου συναναστράφηκε με Σοβιετικούς που είχαν αποσπαστεί στα Ηνωμένα Έθνη και άρχισε να σκέφτεται μια διπλή ζωή.

Όταν ο γάμος του διαλύθηκε ο Έιμς πήγε μόνος του στην Πόλη του Μεξικού, όπου εργάστηκε από το 1981 έως το 1983. Εκεί, γνώρισε τη Μαρία ντελ Ροζάριο Κάσας, μια Κολομβιανή πολιτιστική ακόλουθο που εργαζόταν για τη CIA, τη γυναίκα που θα γινόταν η δεύτερη σύζυγός του και η οποία θα κατηγορούνταν ως συνεργός του. Θεωρούμενος μέτριος από τους ανωτέρους του, παρ’ όλα αυτά προήχθη σε αρχηγό του σοβιετικού τμήματος της αντικατασκοπείας. Η δουλειά του ήταν η στρατολόγηση και η διαχείριση ξένων πρακτόρων.

Ο Άλντριχ Έιμς συνελήφθη από το FBI στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια με την κατηγορία της κατασκοπείας στις 21 Φεβρουαρίου 1994. Η συνεργάτιδα του, η σύζυγός του Μαρία ντελ Ροζάριο Κάσας Ντουπούι δήλωσε ένοχη για φοροδιαφυγή και συνωμοσία για κατασκοπεία. Καταδικάστηκε σε 63 μήνες φυλάκιση. Μετά την απελευθέρωσή της, αυτή και ο γιος της, Πολ Έιμς, επέστρεψαν στην Κολομβία.

Το 1985, ο Έιμς στρατολόγησε τον εαυτό του. Πούλησε σε έναν αξιωματούχο της σοβιετικής πρεσβείας τα ονόματα δύο αξιωματικών της K.G.B. που εργάζονταν κρυφά για το F.B.I. στην Ουάσινγκτον. Η τιμή; 50.000 δολάρια.

Τον επόμενο μήνα, έδωσε οικειοθελώς τα ονόματα κάθε σοβιετικού αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών και στρατιωτικού αξιωματικού που γνώριζε ότι εργαζόταν για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με οτιδήποτε άλλο γνώριζε για τις επιχειρήσεις της CIA εναντίον της Μόσχας.

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, λίγο μετά τον γάμο του με τη Ροζάριο, ο Έιμς έλαβε ένα γαμήλιο δώρο από την KGB. Ήταν δύο εκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στους NYT ότι σοκαρίστηκε. Τα χρήματα ήταν πολύ περισσότερα από όσα είναι γνωστό ότι έλαβε οποιοσδήποτε άλλος Αμερικανός κατάσκοπος από τους Σοβιετικούς. Αλλά οι Σοβιετικοί δεν είχαν ποτέ έναν κατάσκοπο σαν τον Έιμς.

Συνέχισε την κατασκοπεία για σχεδόν εννέα χρόνια, πρώτα στη Ρώμη, όπου υπηρέτησε από το 1986 έως το 1989, και στη συνέχεια από την έδρα της υπηρεσίας στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια. Από το 1990 έως το 1994, επέβλεπε επιχειρήσεις στη Δυτική Ευρώπη εναντίον των Σοβιετικών και των δορυφόρων τους, διηύθυνε κατασκόπους στην Τσεχοσλοβακία και εργάστηκε στο Κέντρο Καταπολέμησης Ναρκωτικών της CIA, πετώντας για να συναντήσει τους Ρώσους χειριστές του στην Μπογκοτά και οργανώνοντας προσπάθειες κατά του εμπορίου ηρωίνης στη Μόσχα — ενώ παράλληλα έβγαινε από τα γραφεία του με απόρρητα έγγραφα για να τα πουλήσει.

Η σύλληψη του Ρικ και της Ροζάριο Έιμς τον Φεβρουάριο του 2994 έμοιαζε αρχικά μια τραγωδία, που στη συνέχεια θύμιζε περισσότερο φάρσα γράφει ο Τιμ Βάινερ.

Η CIA γνώριζε ήδη από τις αρχές του 1986 ότι υπήρχε ένας προδότης μέσα στους κύκλους της. Εν τω μεταξύ, ο Έιμς απέτυχε στις δοκιμές ανιχνευτή ψεύδους, ξοδεύοντας μισό εκατομμύριο δολάρια σε μετρητά για ένα νέο σπίτι και χρησιμοποιώντας μια νέα Jaguar στην πύλη της υπηρεσίας.

Ο Γούλσεϊ παραδέχθηκε τότε το λάθος. «Σεν αφιερώθηκαν άμεσα οι κατάλληλοι πόροι στην υπόθεση Έιμς» είχε πει με κάποια μετάνοια. Μετά τη σύλληψη, οι γελοιογράφοι των εφημερίδων επιτέθηκαν ανελέητα στην υπηρεσία, απεικονίζοντας έναν τυφλοπόντικα με καμπαρντίνα να εργάζεται απαρατήρητος και ανενόχλητος σε έναν μυστικό λαβύρινθο.

Η CIA που από την ίδρυση της μέχρι το 1994, για 47 χρόνια, είχε αποθεωθεί για τις επιτυχίες και τις υπηρεσίες της, ήταν πλέον το ανέκδοτο σε αίθουσες σύνταξεις. «Ο Έιμς έγινε λόγος για να γελοιοποιηθεί ολόκληρη η υπηρεσία από το Κογκρέσο αλλά και τους πολίτες, και αυτό είναι επικίνδυνο» σημείωνε ο Βάινερ που κατάφερε να μιλήσει με τον Έιμς πριν μεταφερθεί για πάντα στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας, εκεί όπου και πέθανε κλείνοντας την ιστορία του ως ο πιο επιζήμιος, επικίνδυνος διπλός κατάσκοπος που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα συναδέλφους του.

Οι αξιωματικοί του FBI και της CIA που τον ρωτούσαν, δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι από όσα τους έλεγε. Αν και οι συνεδριάσεις πήγαιναν καλά, δεν ήταν απόλυτα σίγουροι ότι ο Έιμς έλεγε όλη την αλήθεια. Η μοίρα της Ροζάριο Έιμς, δεν ήταν ακόμη σίγουρη, ίσως αν συνεργαζόταν με τις αρχές θα μπορούσε να να επανενωθεί με τον 5χρονο τότε γιο τους, Πολ. Αλλά οι κατασκόποι που βρέθηκαν στον λαβύρινθο της διπλής ζωής του Έιμς ήταν σίγουρα αγνοούμενοι, αν όχι νεκροί.

Ο Βάινερ μίλησε για περισσότερες από οκτώ ώρες με τον προδότη της CIA στις 7 Ιουλίου 1994, στις φυλακές της πόλης Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, την προσωρινή κατοικία του Έιμς πριν μεταφερθεί στη φυλακή μετά την καταδίκη του.

Ακολουθεί η συζήτηση ανάμεσα στον Βάινερ και τον Έιμς.

YouTube thumbnail

Από τότε που συνελήφθη ο 53χρονος Έιμς, τα μαλλιά και το δέρμα του έχουν γκριζάρει αισθητά. Επιφανειακά, είναι ομαλός, σαγηνευτικός, μερικές φορές γοητευτικός. Ψάχνει για λέξεις μόνο όταν σκέφτεται τη φύση της προδοσίας του και τότε η ηρεμία της εικόνας του ραγίζει. Στο εσωτερικό του; Υπάρχει ένα κενό εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται ο πόνος ή η οργή ή η ντροπή. Ίσως αυτό να είναι το κόστος μιας μυστικής ζωής. Ίσως έφταιγε το αλκοόλ. Ήταν μεθυσμένος για ένα μεγάλο μέρος των τριών δεκαετιών του με τη CIA. Ίσως είναι το γεγονός ότι, σε αντάλλαγμα για μια περιουσία, πούλησε δώδεκα ανθρώπους και τους καταδίκασε σε θάνατο ή φυλάκιση.

Το αντιμετωπίζει αυτό λέγοντας ότι έχει καταδικάσει και τον εαυτό του σε ζωντανό θάνατο: «Οι άνδρες που πούλησα… Αυτό που τους συνέβη, συνέβη και σε μένα».

Ε: Όταν υπογράψατε για πρώτη φορά στη CIA το 1962, πώς ήταν;

Α: Ένιωσα περήφανος, επίλεκτος. Κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, όπως και ορισμένες μονάδες στον στρατό, στην Υπηρεσία Εξωτερικών, για να καλλιεργήσουν την αίσθηση ότι ανήκουν στην ελίτ και όλοι όσοι ενσωματωθήκαμε στους κόλπους της υπηρεσίας το πιστεύαμε, ανταποκριθήκαμε σε αυτό. Νέοι άνδρες και γυναίκες ανταποκρίνονται σε αυτό. Και σίγουρα κι εγώ. Η ηθική της κατασκοπείας, του να λες ψέματα, να συγκαλύπτεις ιστορίες, αυτό δεν ενοχλούσε πολλούς ανθρώπους. Δεν με ενοχλούσε. Οι άνθρωποι το έβλεπαν ως μέρος του αγώνα… Υπήρχε μια αίσθηση διασκέδασης.

Ε: Πότε σταμάτησε όλο αυτό να έχει πλάκα;

Α: Δεν ξέρω αν σταμάτησε ποτέ, τουλάχιστον για μένα. Δεν νομίζω ότι όλοι οι άλλοι το ζούσαν έτσι, αλλά εγώ… ναι. Για μένα είχε πάντα πλάκα. Η Τουρκία ήταν υπέροχη. Η Νέα Υόρκη ήταν ίσως το πιο διασκεδαστικό πεδίο δράσης που είχα. Η Πόλη του Μεξικού ήταν απίστευτη. Και η δουλειά που είχα να κάνω από το ’83 έως το ’85 ήταν…. η πιο διασκεδαστική δουλειά στα κεντρικά γραφεία που είχα. Ήταν πραγματικά ενδιαφέρουσα. Βέβαια, συνέβαιναν και άλλα πράγματα. Πίστευα ότι δεν τα είχαμε πάει ποτέ σωστά με τις σοβιετικές επιχειρήσεις, δεν είχαμε ξοδέψει ποτέ αρκετά χρήματα, δεν είχαμε βάλει αρκετούς ανθρώπους σε αυτές, δεν είχαμε πάρει αρκετά ρίσκα. Αλλά μετά ακολουθούσε πάντα ένα ερώτημα. Ακόμα κι αν το κάναμε, θα άξιζε τον κόπο;

Ε: Πότε πήρατε την απόφαση να εργαστείτε για την άλλη πλευρά;

Α: Ξεκίνησε κάπου μέσα στη δεκαετία του ’70 στη Νέα Υόρκη.

Ε: Γιατί;

Α: Ξέρετε, γνώριζα μερικούς Σοβιετικούς στη Νέα Υόρκη που είχαν πολύ ενδιαφέρον. Ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Pravda στη Νέα Υόρκη και εγώ γευματίζαμε μαζί κάθε δύο εβδομάδες για περίπου τρία χρόνια. Και δεν με δίδαξε άμεσα πολλά, αλλά έμμεσα έμαθα πάρα πολλά… όσον αφορά το τι ήταν οι Σοβιετικοί. Αυτό που συνέβη αργότερα, ειλικρινά, είναι ότι βρέθηκα στη θέση όπου σκεφτόμουν, και εξακολουθώ να σκέφτομαι – πείτε το αλαζονεία, αν θέλετε – αλλά έλεγα: Ξέρω τι είναι καλύτερο. Ξέρω τι είναι καταστροφικό και ξέρω τι δεν είναι καταστροφικό, και ξέρω τι είναι πραγματικά η Σοβιετική Ένωση, και ξέρω τι είναι καλύτερο για την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια… Και θα ενεργήσω με βάση αυτό.

Ε: Ποια ήταν τα κίνητρά σας;

Α: Τα χρήματα, αυτά ήταν το κίνητρο. Όλες οι άλλες σκέψεις, οι ιδέες και οι λόγοι που είχαν ήταν μόνο το μέσο για να τα αποκτήσω. Πολλοί άνθρωποι χρειάζονται χρήματα. Αρκετοί άνθρωποι σε όλη την ιστορία της υπηρεσίας έχουν κλέψει χρήματα από τη CIA και έχουν κάνει τρομερά πράγματα για χρήματα. Πολύ λίγοι έχουν πουλήσει μυστικά στην K.G.B., και νομίζω ότι ένας από τους λόγους είναι επειδή πολλοί από αυτούς θα είχαν βρει πολλά εμπόδια στο δρόμο.

Για μένα, μέχρι το 1985, μερικά από αυτά τα εμπόδια δεν υπήρχαν πια. Δεν πιστεύω ότι επηρέαζα την ασφάλεια αυτής της χώρας και την ασφάλεια του λαού της… Δεν έδωσα αυτά τα πράγματα στους Σοβιετικούς επειδή πίστευα ότι η κατασκοπεία ήταν ένα βρώμικο παιχνίδι. Όλο αυτό είναι πραγματικά ασήμαντο.

Ε: Πώς καταφέρατε να ζήσετε αυτή τη διπλή ζωή; Να είστε από τη μία με την πλευρά της CIA και από την άλλη να εξυπηρετείτε την KGB;

Α: Είναι μια φυσιολογική ανθρώπινη ικανότητα. Προσαρμόστηκα λίγο περισσότερο με την έννοια ότι μπορούσα να αρνηθώ πράγματα, να αποφύγω να σκεφτώ τις συνέπειες. Δεν αφιέρωσα ποτέ πολύ χρόνο σκεπτόμενος τη σχέση μου με την KGB. Όταν τους συναντούσα, όταν είχα προσωπικές συναντήσεις με τους αξιωματικούς της KGB, ας πούμε στην Μπογκοτά, όταν έφευγα από εκείνη τη συνάντηση, περίπου στις 2 π.μ., έχοντας πιει και το μεγαλύτερο μέρος ενός μπουκαλιού βότκας, κρατούσα μερικές σημειώσεις σχετικά με τις επικοινωνίες που είχαν προγραμματιστεί για την επόμενη χρονιά. Όταν έφευγα από εκείνη τη συνάντηση, απλώς το κατέγραφα στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Δεν κάθισα ούτε μια φορά και είπα: Τώρα, ας δούμε. Τι συζητήσαμε;

Ε: Αρχειοθέτησέ το και ξέχασέ το.

Α: Αρχειοθέτησέ το και ξέχασέ το. Το είπα στην KGB πως εγώ εγώ έτσι δούλευα. Και μου προκαλούσε προβλήματα. Δηλαδή, ξεχνούσα πράγματα. Χάλαγα τις συναντήσεις. Και αυτό είναι εν μέρει απλώς καθαρή αμέλεια, αλλά εν μέρει απλώς – υπήρχε κάποιος μηχανισμός που όχι μόνο μου επέτρεπε να το κάνω αυτό, αλλά με παρακίνησε να το κάνω εξαρχής. Δεν ήθελα να κάθομαι και να το σκέφτομαι.

Ε: Μήπως το ποτό έπαιζε ρόλο σε όλα αυτά;

Α: Ναι. Στις πραγματικές συναντήσεις που είχα με τους Σοβιετικούς, για παράδειγμα, συνήθως έπινα αρκετά ποτά πριν από μια συνάντηση. Έπινα κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Προσπαθούσαν να διατηρούν πολύ καλό ρυθμό και τα λοιπά, και έτσι δεν ήμουν εντελώς μεθυσμένος, αλλά σίγουρα θα είχα πιει κάτι παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Είχα μια κάποια αδυναμία με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, που περιστασιακά έφτανε στα πρόθυρα του σκανδάλου, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε εντελώς.

Η ομάδα της CIA που ανακάλυψε τον προδότη Έιμς. Από αριστερά προς τα δεξιά: Σάντρα Γκράιμς, Πολ Ρέντμοντ, Ζαν Βερτεφέιγ, Νταϊάνα Γουόρθεν, Νταν Πέιν

Στη συνέντευξη του ο Έιμς ξεκαθάρισε πως δεν είχε κανένα σεβασμό για την κατασκοπεία, τις μυστικές υπηρεσίες ή όλους όσοι εργάζοντας για αυτές. «Πρέπει να μπαίνουμε σε τόσο κόπο, να κάνουμε τόσα πράγματα για ποιο λόγο;» είχε πει.

Σε ερώτηση αν η κατασκοπία εξυπηρετεί κάτι μετά το φερόμενο τέλος του ψυχρού πολέμου ο Έιμς ήταν ξεκάθαρα αναπολογητικός και αδιάφορος για τον όποιο μύθο. «Δεν έχουμε κάποια ειδική αποστολή. Μας κοροιδεύουμε, έχουμε πείσει τους εαυτούς μας ότι έχουμε μια ειδική αποστολή».

Ε: Σε ποια αυταπάτη αναφέρεστε;

Α: Το να συνδέσουμε την καταστολή όπως θέλετε να περιγράψετε τα κινήματα για οικονομική και κοινωνική δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα με μια υπερεκτιμημένη απειλή από το εξωτερικό, και να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τα δύο, και να επιτεθούμε και στα δύο. Δεν θέλω να ακουστώ σαν σταλινικός παλαιάς γραμμής ή κάτι τέτοιο, αλλά…

Ε: Ένας εχθρός εντός;

Α: Σωστά.

Ε: Κάποιος έγραψε κάποτε ότι ένα έθνος δεν μπορεί να είναι μεγάλο χωρίς έναν μεγάλο εχθρό.

Α: Υποθέτω ότι αυτό είναι μια καταδίκη του μεγαλείου. Αν κοιτάξετε οποιοδήποτε μεγάλο έθνος, είναι εγγενώς κακό ή κτητικό ή επιθετικό. Το μεγαλείο βασίζεται κυρίως σε αξίες που απεχθανόμαστε.

Ε: Μετά το ’85, αφού δώσατε τα ονόματα των Σοβιετικών που εργάζονταν για τη CIA και πήγατε στο σταθμό της Ρώμης, πώς αποκτήσατε πληροφορίες για να τις δώσετε στην KGB;

Α: Απλώς τους έδινα όσα μπορούσα, όσα είχα πρόσβαση. Και είχα πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών, αλλά όχι σε σοβιετικές, ευαίσθητες σοβιετικές επιχειρήσεις. Αλλά είχα ένα ευρύ φάσμα άλλων πληροφοριών που η KGB ήταν πρόθυμη να λάβει με μεγάλη χαρά. Γενικά, επιχειρησιακά στοιχεία. Στη Ρώμη περνούσαν από τα χέρια μου άπειρα έγγραφα, από τα αρχηγεία, από σταθμούς αλλού στην Ευρώπη και αλλού σε όλο τον κόσμο που για κάποιο λόγο σκέφτηκαν να βάλουν τη Ρώμη στη διαδρομή. Απλώς τεράστιοι όγκοι από πληροφορίες. Οι περισσότερες ήταν μάλλον ασήμαντες, αλλά κάποιες είχαν ενδιαφέρον. Προφανώς και παρέλειψα πολλές από αυτές.

Ε: Πώς κανονίζατε να επικοινωνήσετε με την άλλη πλευρά και να συναντηθείτε;

Α: Μέσω ενός μεσάζοντα, ενός αξιωματικού της Σοβιετικής Πρεσβείας, ο οποίος δεν ήταν αξιωματικός της KGB. Ήμασταν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ μας. Του έδινα μια τσάντα με μερικά περιοδικά μέσα, και με μερικούς φακέλους με έγγραφα σε μια στοίβα περίπου έξι εκατοστών στο κάτω μέρος της. Του την έδινα μετά το μεσημεριανό γεύμα, και συνήθως μου έδινε ένα κουτί κουβανέζικα πούρα. Δεν ξέρω από πού πήρε την ιδέα ότι ήμουν καπνιστής πούρων. Δεν ήταν πραγματικά υψηλής ποιότητας. Μου έδινε και κάποια χρήματα. Δεν συζητήσαμε ποτέ την επιχείρηση.

Είχε μια αρκετά σαφή ιδέα για το τι συνέβαινε, για το είδος του ατόμου που ήμουν, και γίναμε πολύ φιλικοί μεταξύ μας. Αλλά ποτέ δεν μιλήσαμε γι’ αυτό. Και μετά, από καιρό σε καιρό, ένας αξιωματικός της KGB ταξίδευε στη Ρώμη και συναντιόμασταν στο σοβιετικό συγκρότημα κατοικιών, συνήθως αργά το βράδυ. Με έπαιρναν με το αυτοκίνητο και οδηγούσαν για περίπου 40 λεπτά, φροντίζοντας να μην μας παρακολουθεί κανείς. Φορούσα ένα μπουφάν και ένα καπέλο του μπέιζμπολ, έβγαζα τα γυαλιά μου, περπατούσα σκυφτός και μετά με πήγαιναν σε ένα μικρό δωμάτιο που είχαν φτιάξει στη σοφίτα για μένα. Και καθόμασταν εκεί για περίπου τέσσερις ή πέντε ώρες.

Ε: Γιατί πιστεύετε ότι χρειάστηκε τόσος χρόνος για να σας συλλάβουν;

Α: Έχεις δύο ή τρεις ή τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους να τρέχουν τριγύρω ως κατάσκοποι. Είναι ένας μηχανισμός που δεν μπορείς να παρακολουθείς, να ελέγξεις. Και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα με μια υπηρεσία κατασκοπείας. Πρέπει να είναι μικρή.

Ε: Είχατε κάποια υποψία ότι θα σας συλλάβουν;

Α: Καμία. Πάντα απέφευγα να σκέφτομαι πού έχουν φτάσει τα πράγματα; Αν το είχα κάνει αυτό, μπορεί να είχα δει τι θα ακολουθούσε. Δίσταζα, υποθέτω. Γιατί αν είχα καταλήξει στο συμπέρασμα, αυτό θα σήμαινε πως θα έπρεπε να πάρω τα μέτρα μου. Και αυτό δεν θα είχε γυρισμό.

Ε: Ήταν προγραμματισμένο να πάτε στη Μόσχα την εβδομάδα που συλληφθήκατε. Δεν υπήρξε ποτέ καμία σκέψη για το, εντάξει, αυτό ήταν, θα κλείσουμε και θα μείνουμε εκεί;

Α: Όχι, δεν το είχα σκεφτεί έτσι και δεν σκόπευα να το κάνω αυτό.

Ε: Δεν σας πέρασε από το μυαλό να φύγετε;

Α: Όχι. Ακόμη και αν μου πέρασε από το μυαλό, ποτέ δεν ήταν σοβαρό.

Ε: Δώδεκα άνθρωποι πέθαναν ή εξαφανίστηκαν. Άνθρωποι που, για οποιοδήποτε κίνητρο, – προσωπικά, ψυχολογικά, οικονομικά, πολιτικά – διέκοψαν την υπηρεσία τους για να εργαστούν για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκόπιμες πράξεις σας.

Α: Ναι. Ναι.

Ε: Οδήγησαν στον θάνατό τους.

Α: Ναι.

Ε: Μιλήστε γι’ αυτό.

Α: Είναι πραγματικά δύσκολο να μιλήσεις σε κάποιον για αυτό αν βρίσκεται έξω από αυτό.

Ο Έιμς, αμετανόητος για όσα είχε κάνει, επιμένει να χαρακτηρίζει την κατασκοπεία ως μια ανούσια διαδικασία. Αναφερόμενος στον πράκτορα Tόλκατσεφ, τον οποίο πρόδωσε και οδήγησε στην εκτέλεση, υποστηρίζει πως οι πληροφορίες του δεν ήταν ποτέ κρίσιμες. «Αυταπατόμαστε πολιτικά ότι έχουμε μια ειδική αποστολή», είπε, ισχυριζόμενος ότι το κράτος εφευρίσκει εχθρούς για να δικαιολογήσει την ύπαρξη των μυστικών υπηρεσιών.

Στο τέλος, ο κυνισμός του φτάνει στο απόγειο όταν μιλά για τους ανθρώπους που πέθαναν εξαιτίας του. Ο Έιμς ισχυρίστηκε ότι και εκείνοι πήραν παρόμοια ρίσκα και πως η δική του μοίρα είναι εξίσου τραγική. Η μόνη στιγμή που ο Έιμς φαίνεται να λυγίζει ήταν όταν αναλογίστηκε το τίμημα για την οικογένειά του.

Ε: Πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερα αν είχατε φύγει από τη CIA πριν από 10 χρόνια;

Α: Ναι. [Μεγάλη παύση.] Ο γιος μου θα είχε τους γονείς του. [Μεγάλη παύση.] Η γυναίκα μου θα είχε σύζυγο. [Μεγάλη παύση.] Αυτό είναι όλο.

YouTube thumbnail

Ο Όλντριτς Έιμς, πέθανε σε ηλικία 84 ετών. Tην είδηση του θανάτού του την ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές. Ο Έιμς είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο του 1994, τρεις μήνες πριν τη συνέντευή του στους ΝΥΤ, σε ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία υπέρ της Μόσχας, σε μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις προδοσίας στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, η πράξη του έθεσε σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και οδήγησε στον θάνατο περισσότερους από δέκα διπλούς πράκτορες που εργάζονταν για λογαριασμό των ΗΠΑ.

«O πιο επιζήμιος προδότης στην ιστορία της CIA» όπως τον αποκαλούν τα media αποπροσανατόλισε διοχετεύοντας ψευδείς πληροφορίες αναρίθμητα πλάνα των ΗΠΑ, επηρεάζοντας ακόμη και τους προέδρους Ρόναλντ Ρέιγκαν και Τζορτζ Χέρμπερτ Ουόκερ Μπους.

Όταν αποκαλύφθηκε η δράση του υπήρξε ένταση και κρίση στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Μόσχα. Ο τότε διευθυντής της CIA, Τζέιμς Γούλσεϊ, παραιτήθηκε λόγω του σκανδάλου, αρνούμενος να τιμωρήσει συνεργάτες του. Ο διάδοχός του, Τζον Ντόιτς, προχώρησε σε εκτεταμένη αναδιοργάνωση της υπηρεσίας, με εκκαθαρίσεις, συλλήψεις και νέες ποινικές διώξεις.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ σοβαρή» και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να πλήξει τις σχέσεις με τη Μόσχα. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα, με Ρώσο διπλωμάτη να σχολιάζει ότι οι Αμερικανοί είναι «υπερβολικοί».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream magazin
Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου – Ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά
Δεκαετία του '60 07.01.26

Ο διαφυλετικός γάμος του Rat Pack που προκάλεσε οργή και απειλές θανάτου - O Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ και η Μέι Μπριτ αγαπήθηκαν βαθιά

Η ντροπαλή και ανθεκτική Σουηδέζα pin-up και ηθοποιός, της οποίας ο διαφυλετικός γάμος με το μέλος του Rat Pack, Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, προκάλεσε οργή και απειλές, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, θυμίζοντάς μας έναν μεγάλο έρωτα που πήγε κόντρα στις αντιξοότητες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή
Stories 06.01.26

Καρολάιν Κένεντι: Η πιο τραγική φιγούρα της δυναστείας οφείλει να κρατήσει τη μνήμη της κόρης της ζωντανή

Η Καρολάιν Κένεντι, η γυναίκα που έγινε το σύμβολο της εθνικής απώλειας πριν καν κλείσει τα έξι της χρόνια, αποχαιρέτησε τη Δευτέρα την 35χρονη κόρη της, Τατιάνα Σλόσμπεργκ, σε μια τελετή που ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν που όλοι ήλπιζαν πως είχε οριστικά περάσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
To Art Deco έγινε 100 ετών – Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
Μοντερνισμός 06.01.26

To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων

Το κίνημα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πρωτοποριακής Έκθεσης του Παρισιού το 1925 ως μια πολυτελής απάντηση στην επιτυχία του γερμανικού Bauhaus. Εκατό χρόνια αργότερα, οι τιμές του συνεχίζουν να σπάνε ρεκόρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πως άλλαξαν οι καιροί – Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση
Διαβολικές ομοιότητες 06.01.26

Πως άλλαξαν οι καιροί - Όταν οι ΗΠΑ προστάτευσαν τη Βενεζουέλα από ευρωπαϊκή επίθεση

Διαβάζοντας κανείς την τραγική μοίρα του Τσιπριάνο Κάστρο, ίσως αντιληφθεί ότι οι τελευταίες εξελίξεις με την απαγωγή Μαδούρο, είναι μια επανάληψη της ιστορίας στην πολύπαθη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ
Pig Earth 06.01.26

Τζον Μπέρτζερ: Γιατί ο κόσμος των αγροτών που περιέγραψε μας αφορά πιο πολύ από ποτέ

Εννέα χρόνια μετά τον θάνατό του και με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του το 2026, ο Τζον Μπέρτζερ επιστρέφει ως μια ενοχλητικά επίκαιρη φωνή: ένας στοχαστής που είδε πρώτος την ύπαιθρο να αδειάζει, τη γεωργία να μετατρέπεται σε βιομηχανία και τη σχέση μας με τη γη να χάνεται μαζί με τις εποχές.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι
1974 06.01.26

Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι

Τον χειμώνα του 1974, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα παράξενο πείραμα: θερινή ώρα μέσα στον Ιανουάριο. Τα ρολόγια πήγαν μπροστά, ο ήλιος άργησε να φανεί και μια χώρα ξυπνούσε στο σκοτάδι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Αντίο 04.01.26

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04.01.26

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Stories 04.01.26

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε για 3ο σερί ματς χωρίς νίκη (1-1 με τη Μπράιτον) και πλέον η Άρσεναλ έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει στο +8, εφόσον την Πέμπτη (8/1) νικήσει στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα υπό εξαφάνιση γοριλάκια γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύνταξη
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07.01.26

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

Σύνταξη
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για μια Ευρώπη «με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σύνταξη
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών
ΚΕΠΕ 07.01.26

Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών

Πώς ζει κανείς με 392 ευρώ τον μήνα, όταν πληρώνει νοίκι, μεγαλώνει παιδί, ιδίως αν είναι μονογονέας; Η απάντηση είναι ότι δεν ζει, επιβιώνει, κι αυτό με το ζόρι. Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!
Βόλεϊ 07.01.26

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!

Σπουδαίος Ολυμπιακός, κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ κόντρα στην Άπελντοορν στην Ολλανδία κι εξασφάλισε «ξεκούραστα» την πρόκρισή του στη φάση των «16» του CEV Cup. Νίκη γοήτρου με 3-2 οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Πάρμα – Ίντερ

LIVE: Πάρμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Ίντερ για τη 19η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο