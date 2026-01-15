Η παρακάμερα από τη μεγάλη νίκη στο Βελιγράδι: Η ρουτίνα του Γουόκαπ και οι πανηγυρισμοί μετά τη λήξη (vid)

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Παρτίζαν στο Βελιγράδι, επικρατώντας με το ευρύ 104-66 για την 22η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβηκε στο 13-8 και την 6η θέση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η παρακάμερα των Πειραιωτών κατέγραψε τη διαδρομή των παικτών από τα αποδυτήρια πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης μέχρι και τη λήξη του αγώνα.

Η ρουτίνα του Τόμας Γουόκαπ, η είσοδος στο παρκέ, μερικά στιγμιότυπα από το παιχνίδι, οι πανηγυρισμοί μετά τη λήξη του, οι φωτογραφίες και τα αυτόγραφα με τους οπαδούς.

Δείτε το σχετικό βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός: