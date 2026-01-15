Συγγνώμη Κυρανάκη μετά το σάλο για το σεξιστικο σχόλιο του στην Πέρκα
Συγγνώμη από την Πέτη Πέρκα για το σεξιστικό σχόλιο μέσα στη Βουλή ζητά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Μετά το σάλο που προκάλεσε, αναγνωρίζει πως έκανε «λάθος» και τονίζει πως η φρασεολογία που χρησιμοποίησε «δεν συνάδει με τις προσωπικές του αρχές».
Σάλο προκάλεσε ο σεξιστικός τρόπος που καταφέρθηκε κατά της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, εντός της Βουλής, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
«Εδώ δεν είναι η κουζίνα σας»
Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της καταληκτικής τοποθέτησης του υπουργού, κατά τη συζήτηση της αναθεωρημένης σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellenic Train, η κυρία Πέρκα παρενέβαινε εκτός μικροφώνου από τα έδρανα, με τον κ. Κυρανάκη να λέει: «Για το Θεό, ηρεμήστε, μην τσιρίζετε κυρία μου. Εδώ είναι Βουλή, δεν είναι η κουζίνα σας. Είναι κοινοβούλιο εδώ πέρα, να μην τσιρίζετε».
Αμέσως, προκλήθηκε ένταση, με την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς να ωρύεται κυριολεκτικά από τα έδρανα. Η ίδια η βουλευτής, μιλώντας λίγη ώρα αργότερα σε δημοσιογράφους, χαρακτήρισε σεξιστικό το σχόλιο του υπουργού, σημειώνοντας πως «σε έναν άντρα δεν θα το έλεγε.
Η συγγνώμη Κυρανάκη σε Πέρκα
Αργά το βράδυ και αφού το θέμα πήρε διαστάσεις ο αναπληρωτής υπουργούς ζήτησε συγγνώμη.
«Σήμερα, στην Ολομέλεια κατά τη διάρκεια ψήφισης της συμφωνίας για τα νέα τρένα του σιδηροδρόμου, στο τέλος της συνεδρίασης και εν μέσω ακραίας έντασης, απευθύνθηκα στη συνάδελφό μου Πέτη Πέρκα με έκφραση που δεν αρμόζει στο Κοινοβούλιο και δεν συνάδει με τις προσωπικές μου αρχές.
Ανακάλεσα στην αίθουσα, ζήτησα συγγνώμη στην κα Πέρκα και το κάνω και εδώ δημοσίως.
Ήταν λάθος και το αναγνωρίζω», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
