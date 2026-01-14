newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.400 οι νεκροί πολίτες – Κινδυνεύει με εκτέλεση ο διαδηλωτής Ερφάν Σολτανί
Κόσμος 14 Ιανουαρίου 2026 | 11:03

Ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υπόσχεται «γρήγορες» δίκες στο Ιράν - Συνεχίζεται η διακοπή του ίντερνετ - Πώς τοποθετούνται Γαλλία και Κίνα

Σύνταξη
Το Ιράν έχει συγκλονιστεί από τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στις 28 Δεκεμβρίου ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής και μετά την κατάρρευση του νομίσματος.

Οι ιρανικές αρχές έχουν απειλήσει ότι σήμερα θα εκτελέσουν τον 26χρονο διαδηλωτή από το Καράτζ, Ερφάν Σολτανί

Οι νεκροί πολίτες στις διαδηλώσεις έχουν φτάσει τις 2.403, ανάμεσά τους 12 παιδιά, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Human Rights Activists News Agency (HRANA), η οποία εδρεύει στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι νεκροί από τα σώματα ασφαλείας είναι 147, ενώ πάνω από 18.100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

«Γρήγορες» δίκες

Στην Τεχεράνη, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υποσχέθηκε «γρήγορες» δίκες για τους υπόπτους που συλλαμβάνονται στη διάρκεια των διαδηλώσεων, τις οποίες οι αρχές χαρακτηρίζουν «ταραχές», μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

«Αν κάποιος έχει βάλει φωτιά σ’ έναν άνθρωπο, τον έχει αποκεφαλίσει πριν κάψει το σώμα του, οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα», δήλωσε ο Γολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ στη διάρκεια επίσκεψής του σε φυλακή, στην οποία κρατούνται πρόσωπα που συνελήφθησαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Οι ιρανικές αρχές έχουν απειλήσει ότι σήμερα θα εκτελέσουν τον 26χρονο διαδηλωτή από το Καράτζ, Ερφάν Σολτανί.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Συνεχίζεται η διακοπή του ίντερνετ

Στο μεταξύ, η διακοπή του ίντερνετ που επιβλήθηκε στις 8 Ιανουαρίου στο Ιράν συνεχίζεται για έβδομη διαδοχική ημέρα, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Netblocks.

«Την ώρα που η διακοπή του ίντερνετ βρίσκεται πλέον στην 132η ώρα της, οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για χιλιάδες θύματα. Η αληθινή έκταση των σκοτωμών αποκρύπτεται λόγω της απουσίας συνδεσιμότητας», υπογράμμισε η Netblocks.

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

Πώς τοποθετείται για τις εξελίξεις στο Ιράν η Γαλλία

Η καταστολή των διαδηλωτών στο Ιράν είναι πιθανόν «η πιο βίαιη» στη σύγχρονη ιστορία της χώρας αυτής, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό και κάλεσε τις αρχές να την σταματήσουν «οπωσδήποτε».

«Αυτό που υποψιαζόμαστε είναι πως πρόκειται για την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν και πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει», δήλωσε ο Μπαρό στο ραδιοσταθμό RTL, χωρίς πάντως να αναφέρει αριθμούς νεκρών.

Το αίτημα αυτό διατυπώθηκε στον πρεσβευτή του Ιράν στη Γαλλία, ο οποίος κλήθηκε χθες, Τρίτη, στο υπουργείο Εξωτερικών, εξήγησε ο υπουργός.

«Στις σπάνιες εικόνες που φθάνουν σ’ εμάς, βλέπουμε διαδηλωτές να σκοτώνονται από εξ επαφής πυρά επιθετικών όπλων, πτώματα να στοιβάζονται μέσα σε σάκους, μέσα σε υπερκορεσμένα νοσοκομεία, βλέπουμε ιρανικές οικογένειες να πενθούν και ακούμε εκκλήσεις για βοήθεια στις οποίες δεν μπορούμε να παραμένουμε αναίσθητοι», περιέγραψε.

Ερωτηθείς σχετικά με την ανάγκη αλλαγής της εξουσίας στο Ιράν, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό υπογράμμισε πως οι Ιρανοί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το μέλλον τους.

«Και αυτό είναι που οφείλουν να ακούσουν οι αρχές της χώρας», δήλωσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, δήλωσε πως «η πρώτη από τις ευθύνες μας είναι να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των υπηκόων μας, που ανέρχονται σε σχεδόν 900 στο Ιράν, την ασφάλεια των πρακτόρων μας, της πρεσβείας μας και ασφαλώς των δύο συμπατριωτών μας, της Σεσίλ Κολέρ και του Ζακ Παρί», που βρίσκονται υπό περιορισμό στην πρεσβεία.

Ενάντια σε έξωθεν ανάμιξη η Κίνα

Στο Πεκίνο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως η Κίνα αντιτίθεται σε οποιαδήποτε έξωθεν ανάμιξη στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, μετά την προειδοποίηση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον θα αναλάβει «πολύ ισχυρή δράση» εναντίον της Τεχεράνης.

Η Κίνα δεν αποδέχεται τη χρήση ή την απειλή χρήσης της ισχύος στις διεθνείς σχέσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη θέση της Κίνας μετά τα σχόλια του Τραμπ.

Stream newspaper
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο
Κόσμος 14.01.26

Τραγωδία στην Ταϊλάνδη με 22 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες: Γερανός έπεσε πάνω σε τρένο

Tουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό τον οποίο έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τσατσαπόν Τσιναγουόνγκ, αξιωματικός στην Ταϊλάνδη

Σύνταξη
H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες
Κόσμος 14.01.26

H κυβέρνηση της Κόστα Ρίκα καταγγέλλει σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Τσάβες

Ο Χόρχε Τόρες, ο επικεφαλής της διεύθυνσης πληροφοριών και εθνικής ασφαλείας, που αναφέρεται στην προεδρία, δήλωσε στον Τύπο ότι η υπηρεσία ενημερώθηκε για τη φερόμενη συνωμοσία από «εμπιστευτική πηγή», που αποκάλυψε πως καταβλήθηκε αμοιβή σε πληρωμένο εκτελεστή

Σύνταξη
Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…
Μαθήματα Ιστορίας 14.01.26

Τα μαθηματικά της αποτυχίας – Οι ΗΠΑ επιχείρησαν 66 ανατροπές κυβερνήσεων, αλλά…

Η Λίντσεϊ Ο’Ρουρκ για πρώτη φορά χτένισε τα έργα και ημέραι των αμερικανικών επεμβάσεων σε ξένα κράτη και τα ευρήματά της θα έπρεπε να είναι «ευαγγέλιο» για την Ουάσιγκτον: Οι ανατροπές κυβερνήσεων απλά δεν λειτουργούν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τραμπ: Ο «πρόεδρος της ειρήνης» έχει ήδη εξαπολύσει περισσότερα πλήγματα από όσα ο Μπάιντεν συνολικά
Ντόναλντ Τραμπ 14.01.26

Περισσότερα πλήγματα έχει εξαπολύσει ο «πρόεδρος της ειρήνης» από τον Μπάιντεν συνολικά

Ο Τραμπ που αρέσκεται να αυτοχαρακτηρίζεται «πρόεδρος της ειρήνης» έχει ήδη εξαπολύσει περισσότερα πλήγματα από τον Μπάιντεν σε όλη τη θητεία του, σκοτώνοντας πάνω από 1.000 ανθρώπους.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones προκαλεί ζημιές σε διαμερίσματα και πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση
Ρωσία 14.01.26

Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones στη Ραστόφ στον Ντον

«Ζημιές σε αρκετές πολυκατοικίες» και «πυρκαγιά σε κτίρια βιομηχανικής εγκατάστασης» προκάλεσε ουκρανική επίθεση με drones στην πόλη Ραστόφ στον Ντον, σημαντικό λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύνταξη
Ιράν: Κατηγορεί τον Τραμπ ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία
Το Ιράν καταγγέλλει 14.01.26

Ο Τραμπ «ενθαρρύνει την πολιτική αποσταθεροποίηση και υποκινεί τη βία»

Επιστολή στο ΣΑ του ΟΗΕ απέστειλε το Ιράν, στην οποία κατηγορεί τον Τραμπ ότι «απειλεί την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σύνταξη
Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στις μεγάλες κινητοποιήσεις το 2019
Τον είχε πυροβολήσει 14.01.26

Χιλή: Αθώωσαν τον αστυνομικό που τύφλωσε διαδηλωτή στον ξεσηκωμό το 2019

Αθωώθηκε ο αστυνομικός που πυροβόλησε και τύφλωσε διαδηλωτή στη διάρκεια των μεγάλων κινητοποιήσεων το 2019 στη Χιλή, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι «ασκούσε νόμιμο δικαίωμα στην άμυνα».

Σύνταξη
Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο
Deutsche Welle 14.01.26

Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο

Δύο ανεξήγητα περιστατικά στην Κύπρο, σχεδόν ταυτόχρονα: Ρώσος επιχειρηματίας εξαφανίζεται στη Λεμεσό, υψηλόβαθμος διπλωμάτης χάνει τη ζωή του μέσα στην πρεσβεία

Σύνταξη
Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον σπουδαίο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο – Οι σίγουροι και το μεγάλο δίλημμα του Ρουμάνου τεχνικού

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»
Μπάσκετ 14.01.26

Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Eurocup γυναικών για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά – Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται με την Εστουδιάντες και οι Πράσινες με τη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της
Music Stage 14.01.26

Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
«Σύνδεση» 14.01.26

Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς

Το νέο ρομπότ της 10Beauty υπόσχεται γρήγορο και οικονομικό μανικιούρ, ωστόσο, πολλοί εκφράζουν ανησυχίες για την παραγκώνιση των επαγγελματιών του κλάδου.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson (18:30) – Με τον Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός (20:30), κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ

Σύνταξη
Πάτρα: Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε
Νέα στοιχεία 14.01.26

Σε δομή για κακοποιημένα παιδιά στη Γερμανία είχε φιλοξενηθεί η 16χρονη που εξαφανίστηκε από την Πάτρα

Είχε κάνει καταγγελία για κακοποίηση ο γείτονας της οικογένειας - Για έκτη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας στην Πάτρα - Στο μικροσκόπιο των Αρχών οι αναρτήσεις της

Σύνταξη
