Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Δήμο Ηράκλειας

Τελέστηκαν τα εγκαίνια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, από τον Υφυπουργό Παιδείας-Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Βλάση Κωνσταντίνο στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ του Δήμου Ηράκλειας.

Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ηράκλειας κ. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Δήμου, αφενός μεν επεσήμανε το σημειολογικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, καθώς το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας λειτουργεί στο ΕΠΑΛ, στην ίδρυση του οποίου πρωτοστάτησε ο ίδιος κι αφετέρου αναφέρθηκε στην αποφασιστικότητα των μαθητών να προσπεράσουν τα όποια εμπόδια και ν’ ακολουθήσουν τον όμορφο κόσμο της γνώσης.

Η Γενική Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης , κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κ. Όλγα Καφετζοπούλου αναφέρθηκε στη συντονισμένη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση του στόχου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο έμπρακτο ενδιαφέρον του Δημάρχου για την αναγκαιότητα λειτουργίας του Σ.Δ.Ε. στο Δήμο Ηράκλειας.

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) κ. Άννα Ροκοφύλλου τόνισε πως επόμενος στόχος είναι η δημιουργία Σ.Δ.Ε. και για Λυκειακές τάξεις, ώστε η πρόσβαση στην εκπαίδευση να λειτουργεί ισότιμα και χωρίς αποκλεισμούς.

Η τελετή έκλεισε με το συγκινητικό χαιρετισμό μαθήτριας του ΣΔΕ η οποία τόνισε πως οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση είναι η πλέον δημοκρατική κατάκτηση που καταργεί τον αποκλεισμό και οδηγεί στην κοινωνία των ισότιμων πολιτών.

Την εκδήλωση, το συντονισμό της οποίας είχε η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρίγκου Ζωή, τίμησαν με την παρουσία τους εκτός από τον Υφυπουργό, η κ. Όλγα Καφετζοπούλου, η κ. Α. Ροκοφύλλου, ο κ. Θ.Μπαλωμένος, οι Βουλευτές Ν. Σερρών κ. Τ.Χατζηβασιλείου και Θ.Λεονταρίδης, οι εκπρόσωποι των Γραφείων του κ. Κ.Καραμανλή και της Φ.Αραμπατζή, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π.Σπυρόπουλος, ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπαίδευσης κ. Δ.Σωτηριάδης, ο Δ/ντης Α/θμιας Εκπ/σης κ. Ι.Καραβασίλης, οι πρώην Δήμαρχοι κ. Χρ.Σαμαράς, κ.Αν.Γεωργιάδης και ο κ.Αθ.Μασλαρινός, ο Δ/ντης του ΓΕΛ Ηράκλειας κ.Δ.Ιωάννου, ο Δ/ντης του ΕΠΑΛ Ηράκλειας κ.Η.Μαρμόρκος, ο Δ/ντης του Γυμνασίου Ηράκλειας κ. Κων/νος Βαφείδης, η Δ/ντρια του ΣΔΕ Νιγρίτας κ.Ν.Τζιώρα, οι Αντιδήμαρχοι κ. Ι.Πατούσης, Αν. Νεολιαντζής, Δ.Κοσμίδης, Κ.Αραμπατζής, Π.Καβακίδου. Χ.Μπαλάσκας, Ν.Χαλκίδου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Β.Τεβεκέλης και Λ.Μπακάλης, οι μαθητές του ΣΔΕ και πλήθος κόσμου.

*πηγή φωτογραφίας, δήμος Ηράκλειας